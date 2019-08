冠軍賽馬這樣培育，育馬經濟中發現風險策略與操作誘因

(圖/Unsplash) 分享 facebook

不管有沒有意識到,我們每天都在冒著各式各樣的風險,即使是最小心的人,也無法自外於此——問題根本不在於要不要冒險,而在於要承擔哪一種風險。我們大多不知道如何衡量這些風險、如何讓我們生活美夢成真的機會達到最大。

《為什麼最便宜的機票不要買?》作者艾莉森.薛格(Allison Schrager)的職業生涯都在研究人們如何管理生活中的風險。她走出股票市場及其他金融機構,與讀者分享她所遇見的真實(但往往很奇特的)生活場景,以及從中學習到關於風險的二三事。

文/艾莉森.薛格(Allison Schrager)

近親繁殖

養馬人有一個讓自己的馬近親交配的短期經濟誘因。幾十年前,一匹受歡迎的公種馬一年配種六、七十次,但是現在,最炙手可熱的種馬交配將近兩百次。所以,純種馬近親繁殖的情況變得愈來愈多,即便近親繁殖毫無效率可言:因為養馬人耗費巨資在配種費上,而生下能上場比賽的馬機會渺茫,更別說是贏得比賽。

純種馬當然都是近親繁殖而來:一般認為,九五%的純種馬祖先,可以上溯至一匹生於十八世紀的馬,名叫「達利阿拉伯」(Darley Arabian)。馬修.賓斯(Mathew Binns)是馬類遺傳學家,也是「奔馬分析系統」公司(Equine Analysis Systems LLC)的合夥人,這間公司提供以科學評估馬的投資與配種的顧問服務。賓斯判斷純種馬之間的近親交配情況,過去四十年來已經有所增加。一九八六年的稅務改革提高了商業化養馬(在馬開始賽跑以前就賣掉)的誘因,最後變成養馬業的行規,幾年後,近親繁殖現象在一九九○年代開始盛行起來。賓斯說,雖然近親交配的情況變多,但是往正面想:「比起純種狗,一般純種馬近親繁殖還是比較少的。」

最多產的當代賽馬恐怕非「北地舞人」(Northern Dancer)莫屬,牠也是肯塔基德比大賽及普利克內斯大賽(Preakness Stakes)的得主。「北地舞人」的育種生涯持續超過二十年之久,臨幸之地橫跨數個大洲,生下非常多締造卓越賽績的後代。一九八四年,牠的配種費達到高峰,要價五十萬美元,換算成二○一八年的幣值則超過一百二十萬美元,牠死於六年後的一九九○年。

不過,牠的基因長存。今天幾乎每一匹純種馬都跟「北地舞人」有血緣關係,而且往往在父系跟母系兩邊都出現好幾次。肯塔基的作家大衛.丁克(David Dink)專職研究純種馬的血統,根據他的說法,二○一二年到二○一五年間售出的三萬八千八百二十一頭小馬中,有九六.五%具有「北地舞人」的血統。丁克說「北地舞人」出現在其族譜裡兩到三次的小馬就占了六四%,出現四次以上的則占了二○%。

養馬經濟之所以創造出從父系生殖更多哈布斯堡王族(雖然是漂亮的那一款)的動機,有兩個理由。首先,週歲馬的價值要看老爸是誰,而在週歲馬拍賣會上,能讓小馬賣得好價的公種馬老爸為數不多。新進入育種界的冠軍馬就是那麼多,而能成功生下賽馬後代的數量就更少了。

其次,近親繁殖會提高生下短跑馬的機率,這種馬也賣得很好。短跑馬是同型合子(homozygote):你讓兩匹短跑馬交配,就會生下一匹短跑馬。「北地舞人」的基因型態不明,不過希爾懷疑牠是異型合子(身兼短跑和長跑基因,因為牠贏過長跑賽)。她說「北地舞人」有「非常高的可能性」擁有至少一個短跑基因,一旦跟某匹混血母馬交合,就有二五%機會產下短跑馬。如果這匹母馬是短跑馬(有兩個短跑基因),那小馬就有五○%機會也是短跑馬。假使爸爸媽媽都是短跑馬,那麼保證飼主得到的會是一隻短跑馬後代。

所以,如果你一直用短跑基因來繁殖馬匹,一代又一代下來,你會增加短跑馬的數量,而下一代通通都是短跑馬的機會也會提高。《自然通訊》(Nature Communications)一篇二○一二年的文章估計,經由更多的選擇性育種,短跑馬的數量有顯著增加,而這些都可以追溯至「北地舞人」的短跑基因。

大多數的馬匹近親交配發生在第三代和第四代的堂表親之間,而這些馬會被重複配種許多次。堂表親之間近親交配一、兩次也許無害或甚至有益,不過如果你繼續這樣繁殖下去,就會出現反效果。過不了多久,近親繁殖就會變成高風險、高報酬的行當,它會讓一匹馬的特徵加倍放大,結果不是大好就是大壞。近親交配往往會生出速度快的短跑馬,不過也很有可能不孕。賓斯注意到,隨著近親交配增加,不孕母馬的數量也微幅提高。他告訴我,近親交配產下的馬的骨骼密度沒有那麼高,所以更容易受傷。

市場發生變化,馬也會隨之改變。從一九三○年代到一九八○年代之間,科技與訓練技術的進步,帶來跑得愈來愈快的馬,可是大型賽馬活動在一九八○年代達到頂峰之後,便一路停滯到最近。艾德.迪羅沙(Ed DeRosa)是賽馬場營運公司邱吉爾唐斯(Churchill Downs)的子公司比斯網(Brisnet)行銷總監,他說根據他們的資料顯示,過去十到十五年間,馬的跑速恐怕變慢了。

有幾個發展可以說明馬為什麼跑得比較慢。拍賣會上的馬變得愈貴,賽馬業就愈在乎安全性:長程賽的賽道會更多沙、更乾燥,提供更多緩衝,也會讓馬跑得比較慢(迪羅沙聲稱他的資料有控制賽道狀況的變化)。馬匹施打荷爾蒙及類固醇的量比八○及九○年代少,沒打藥的馬無法像以前那樣嚴厲訓練。而一代又一代的近親交配可能也產生負面影響,生物學家馬克.丹尼(Mark Denny)推測,更多的近親交配意謂著更少的基因革新,而物種通常就是靠著後者演化並製造出速度更快的動物。

