冠軍賽馬這樣培育，育馬經濟中發現風險策略與操作誘因

2019-08-27 12:45 聯合新聞網 讀.書.人



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不管有沒有意識到，我們每天都在冒著各式各樣的風險，即使是最小心的人，也無法自外於此——問題根本不在於要不要冒險，而在於要承擔哪一種風險。我們大多不知道如何衡量這些風險、如何讓我們生活美夢成真的機會達到最大。

《為什麼最便宜的機票不要買？》作者艾莉森．薛格（Allison Schrager）的職業生涯都在研究人們如何管理生活中的風險。她走出股票市場及其他金融機構，與讀者分享她所遇見的真實（但往往很奇特的）生活場景，以及從中學習到關於風險的二三事。

文／艾莉森．薛格（Allison Schrager）

近親繁殖

養馬人有一個讓自己的馬近親交配的短期經濟誘因。幾十年前，一匹受歡迎的公種馬一年配種六、七十次，但是現在，最炙手可熱的種馬交配將近兩百次。所以，純種馬近親繁殖的情況變得愈來愈多，即便近親繁殖毫無效率可言：因為養馬人耗費巨資在配種費上，而生下能上場比賽的馬機會渺茫，更別說是贏得比賽。

純種馬當然都是近親繁殖而來：一般認為，九五％的純種馬祖先，可以上溯至一匹生於十八世紀的馬，名叫「達利阿拉伯」（Darley Arabian）。馬修．賓斯（Mathew Binns）是馬類遺傳學家，也是「奔馬分析系統」公司（Equine Analysis Systems LLC）的合夥人，這間公司提供以科學評估馬的投資與配種的顧問服務。賓斯判斷純種馬之間的近親交配情況，過去四十年來已經有所增加。一九八六年的稅務改革提高了商業化養馬（在馬開始賽跑以前就賣掉）的誘因，最後變成養馬業的行規，幾年後，近親繁殖現象在一九九○年代開始盛行起來。賓斯說，雖然近親交配的情況變多，但是往正面想：「比起純種狗，一般純種馬近親繁殖還是比較少的。」

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最多產的當代賽馬恐怕非「北地舞人」（Northern Dancer）莫屬，牠也是肯塔基德比大賽及普利克內斯大賽（Preakness Stakes）的得主。「北地舞人」的育種生涯持續超過二十年之久，臨幸之地橫跨數個大洲，生下非常多締造卓越賽績的後代。一九八四年，牠的配種費達到高峰，要價五十萬美元，換算成二○一八年的幣值則超過一百二十萬美元，牠死於六年後的一九九○年。

不過，牠的基因長存。今天幾乎每一匹純種馬都跟「北地舞人」有血緣關係，而且往往在父系跟母系兩邊都出現好幾次。肯塔基的作家大衛．丁克（David Dink）專職研究純種馬的血統，根據他的說法，二○一二年到二○一五年間售出的三萬八千八百二十一頭小馬中，有九六．五％具有「北地舞人」的血統。丁克說「北地舞人」出現在其族譜裡兩到三次的小馬就占了六四％，出現四次以上的則占了二○％。

養馬經濟之所以創造出從父系生殖更多哈布斯堡王族（雖然是漂亮的那一款）的動機，有兩個理由。首先，週歲馬的價值要看老爸是誰，而在週歲馬拍賣會上，能讓小馬賣得好價的公種馬老爸為數不多。新進入育種界的冠軍馬就是那麼多，而能成功生下賽馬後代的數量就更少了。

其次，近親繁殖會提高生下短跑馬的機率，這種馬也賣得很好。短跑馬是同型合子（homozygote）：你讓兩匹短跑馬交配，就會生下一匹短跑馬。「北地舞人」的基因型態不明，不過希爾懷疑牠是異型合子（身兼短跑和長跑基因，因為牠贏過長跑賽）。她說「北地舞人」有「非常高的可能性」擁有至少一個短跑基因，一旦跟某匹混血母馬交合，就有二五％機會產下短跑馬。如果這匹母馬是短跑馬（有兩個短跑基因），那小馬就有五○％機會也是短跑馬。假使爸爸媽媽都是短跑馬，那麼保證飼主得到的會是一隻短跑馬後代。

所以，如果你一直用短跑基因來繁殖馬匹，一代又一代下來，你會增加短跑馬的數量，而下一代通通都是短跑馬的機會也會提高。《自然通訊》（Nature Communications）一篇二○一二年的文章估計，經由更多的選擇性育種，短跑馬的數量有顯著增加，而這些都可以追溯至「北地舞人」的短跑基因。

書名：《為什麼最便宜的機票不要買？：經濟學家教你降低生活中每件事的風險，做出最好的選擇》作者：艾莉森．薛格（Allison Schrager）出版社：商周出版／城邦文化出版時間：2019年8月1日 分享 facebook

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大多數的馬匹近親交配發生在第三代和第四代的堂表親之間，而這些馬會被重複配種許多次。堂表親之間近親交配一、兩次也許無害或甚至有益，不過如果你繼續這樣繁殖下去，就會出現反效果。過不了多久，近親繁殖就會變成高風險、高報酬的行當，它會讓一匹馬的特徵加倍放大，結果不是大好就是大壞。近親交配往往會生出速度快的短跑馬，不過也很有可能不孕。賓斯注意到，隨著近親交配增加，不孕母馬的數量也微幅提高。他告訴我，近親交配產下的馬的骨骼密度沒有那麼高，所以更容易受傷。

市場發生變化，馬也會隨之改變。從一九三○年代到一九八○年代之間，科技與訓練技術的進步，帶來跑得愈來愈快的馬，可是大型賽馬活動在一九八○年代達到頂峰之後，便一路停滯到最近。艾德．迪羅沙（Ed DeRosa）是賽馬場營運公司邱吉爾唐斯（Churchill Downs）的子公司比斯網（Brisnet）行銷總監，他說根據他們的資料顯示，過去十到十五年間，馬的跑速恐怕變慢了。

有幾個發展可以說明馬為什麼跑得比較慢。拍賣會上的馬變得愈貴，賽馬業就愈在乎安全性：長程賽的賽道會更多沙、更乾燥，提供更多緩衝，也會讓馬跑得比較慢（迪羅沙聲稱他的資料有控制賽道狀況的變化）。馬匹施打荷爾蒙及類固醇的量比八○及九○年代少，沒打藥的馬無法像以前那樣嚴厲訓練。而一代又一代的近親交配可能也產生負面影響，生物學家馬克．丹尼（Mark Denny）推測，更多的近親交配意謂著更少的基因革新，而物種通常就是靠著後者演化並製造出速度更快的動物。

●本文摘自商周出版／城邦文化出版之《為什麼最便宜的機票不要買？：經濟學家教你降低生活中每件事的風險，做出最好的選擇》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「GIFT8」立刻抵用。（限量200名）

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