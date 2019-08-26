熱血教師黃益中談婚姻：太太不是夫家財產、娶外配也能有真感情

2019-08-26 10:21 聯合新聞網 讀.書.人



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許多人認為，婚姻是人生計劃中的重要的一部份，當兩個人成為夫妻同時，也就意味著兩個家庭正式的結合。特別是在臺灣傳統觀念下，妻子必須投入更多心力在經營與夫家之間的關係，而重中之重的首要學習課程，便是讓所有人妻都苦惱不已的「婆媳關係」。

熱血教師黃益中在新書《我的不正經人生觀》一書中正好有討論到不少與這類與婚姻有關的話題，包含如何面對婆媳之間裂隙、拆解傳統婚姻觀念及大眾對外配的刻板印象，以及教你掌握幸福婚姻的經營之道！

文／黃益中

嫁雞不隨雞，太太不是夫家的財產

網路論壇時不時就有準新娘在問，未來該不該跟公婆住在一起？這議題往往會引發熱烈討論，很多媳婦都會上去發表自己的感受，有支持，也有強烈反對的。

這問題的答案，當然會因為各家庭的相處情況而不同。不過我比較想問的是，為什麼都是女生在討論要不要跟男方父母同住？怎麼很少聽到有人在討論「女婿要不要跟岳父、岳母同住」？

擇偶理論

關於戀愛交往，心理學上有兩種截然不同的理論。其中「相似論」指出，人往往會喜歡上與自己有部分相似的人，較容易被與自己意見或立場相同的對象所吸引，而彼此有共同的興趣或嗜好，也會促使雙方更加親近。

相對地，「互補論」則主張，個性不同的情侶較能順利交往，因為彼此能互相彌補對方的不足，用自己的長處去補足對方的短處，使得關係更加緊密。

這兩種理論，一般是「相似論」比較被人接受，大家普遍認為個性相似才會在一起。不過，就我個人的交往經驗而言，我傾向認為互補的兩人較能長久。個性作息、工作環境都一樣的兩人，時間一久，日子很容易變得平淡無趣，因為「你懂的，我也都懂」，那還有什麼好聊的？相反地，如果兩個人一冷一熱、一靜一動，生活常常有變化，長久下來也比較能保持新鮮感。不過這也不是說相似論就不重要，至少幾個大方向，比方說人生觀、價值觀還是不能相差太多的，這樣兩人才能朝著共同的夢想攜手前進。而互補型的伴侶，因為雙方個性截然不同，更需要有包容、理解的雅量，才能懂得欣賞對方的優點。

(右)楊麗音、(左)于子育在華視新戲《俗女養成記》中飾演婆媳，彼此互相較勁。（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

該不該與公婆同住？

關於同住問題，我的看法是，不應該男女有別。

從丈夫的角度，妻子與自己的父母同住，娶來孝順自己的爸媽，也許會認為理所當然。沒錯，孝順公婆是應該的，但住在一起，就表示每天都要看公婆臉色。日常生活中有大大小小的瑣事，再怎麼小心還是會有摩擦，也許剛開始丈夫還能從中協調、雙方各退一步，但時間一久，你說要婆媳相親相愛，實在有點強人所難。

各位人夫請將心比心、捫心自問：為什麼不是你住到女方家，每天從早到晚孝順岳父、岳母，再拜託你的太太「居中協調」？如果你自己都不願意，又有何資格去要求另一半呢？照顧年邁父母固然重要，這是做子女的義務，但夫妻可以租房子住在附近、互相照應。千萬不要同住一個屋簷下，彼此保留一點隱私，不要喪失原本的生活空間，才是長久的經營之道。

對女性不平等的習俗

各國婚禮都有自己的特色，臺灣的婚禮規矩尤其特多，大多數行禮如儀我都還能接受，不過有幾個習俗我就很反彈，當然我就刻意不遵守了。

其中，潑水是我最不能接受的儀式。根據習俗，新郎到新娘家迎娶以後，禮車開動時，女方主婚人（也就是父母）要持一盆水潑出去，意思是嫁出去的女兒如同潑出去的水，不要再回來。

還有一個丟扇的習俗也很奇怪，就是禮車剛開動時，新娘要從車窗丟出一把折扇給弟妹撿，說是「放性地」，因為「扇」的臺語發音近似於個性的「性」，意味新娘要把在娘家的小姐脾氣收起，自此作為賢淑人婦，而新娘出門之後就不可回頭。

我甚至聽人說過，嫁出去的女兒沒事不要常回娘家，什麼「嫁雞隨雞，嫁狗隨狗」的，拜託，我聽了就很火大。要女人凡事以夫家為主，不應該保有自己原本個性，把為夫家洗衣、煮飯、掃地視為「賢淑」美德，這種丈夫娶的應該不是老婆，是奴隸吧?!

書名：《我的不正經人生觀》作者：黃益中出版社：寶瓶文化出版時間：2019年5月29日 分享 facebook

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聘金不是在買媳婦

聘金，臺灣的習俗有分大聘、小聘兩種，大、小聘金要準備多少，當然是依男方經濟財力而定。以我那些中產階級朋友來講，大聘有三十六萬、六十六萬，小聘就八萬或十六萬，當然也有聽過大聘擺到一百萬的。不過一般來說，女方多是收小聘而不收大聘，雖然也有大、小聘都收的例子，不過我周遭的朋友都沒有收大聘。

我個人覺得聘金實在是一個很歧視的制度，好像我們男方開一個價錢給女方父母親，他們對數字滿意、收了錢，就可以把女兒給「買」走。現在女方多不收大聘，我猜也是基於這個道理。我結婚時，岳父、岳母連小聘都不收，這點我心裡是認同的，當然不是因為省下一筆錢，是因為我知道他們的女兒，無價啊！

不過，我們男方家還是堅持要給小聘，這理由當然不是買媳婦，而是「乳母錢」，意思是將這筆錢奉獻給準岳母，以報答養育之恩。結果我岳母也只是心領，把這錢留給了我太太作為「起家錢」。

從男方的角度，會覺得「我付了很高的聘金（通常就是大、小聘都拿走），所以你女兒當然要來我們家做牛做馬償債」。更惡劣的，甚至不把人家女兒當人看，而是把她當買來的「財產」看，這種情況在東南亞的跨國婚姻裡並不少見。

(左起)楊紫瓊、亨利高汀、吳恬敏，三位演員在好萊塢電影《瘋狂亞洲富豪》中，以輕鬆愉快的喜劇基調，詮釋多年以來根深蒂固的華人階級文化與婆媳問題。（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

飄洋過海等待一個幸福

內政部戶政司研究發現，由於跨國婚姻的基礎相對薄弱，外籍配偶一旦取得我國籍後，離婚率高達百分之二十五，遠高於國人平均離婚率百分之十四。在二○○八到二○一六年間，透過婚姻歸化我國籍之各國外配共計五萬五千八百五十五人，其中原屬越南籍者比例最高，達百分之七十八。從離婚率來看，原屬柬埔寨籍之外配最高，比例高達百分之三十三‧三一，原屬越南籍的外配比例亦達百分之二十六‧八一。上述外籍配偶離婚生效的時間，幾乎都「趕」在當事人拿到身分證一年、未滿兩年之際，其次則是兩年、未滿三年。

乍看這個數據，有些網友可能會批評這些越南新娘就是「來騙身分證」的，但如果你聽過這些越籍配偶在夫家是怎麼被對待的，根本像是花錢買一個新娘來生孩子、做奴才，沒事還要被婆婆在背後跟八婆姐妹們閒言閒語，說這個媳婦不好好做家事，成天還想往外跑……也難怪這些離鄉背井的南洋姐妹隱忍八年，一拿到身分證，第一件事就是離婚。可憐白坐了八年牢，還要被自私的夫家說是來騙婚的。

這裡我就要誇獎一個正在新竹當老師的高中同學，同樣是娶越南籍配偶，我這個同學啊，可是先在臺灣把越南語學好，才去女方越南娘家提親的。一般都是外籍配偶嫁來臺灣學華語，這還是我第一次聽到有臺灣人先學越南語的。可能看我一副不可思議的懷疑臉，同學直接出示他與太太的對話紀錄給我看，真的是用越南語交談！

我這位同學，當初跨國婚姻的手續也是他自己上網做功課，再到越南問翻譯社自己辦理的。婚禮是越南、臺灣各辦一場，其中新竹的這場，我同學自己出機票、食宿的錢，邀請女方的父母、親友來臺灣親眼見證。

聽了他們的故事，我想，幸福真的不難，端看夫家誠意而已。

●本文摘自寶瓶文化出版之《我的不正經人生觀》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「GIFT8」立刻抵用。（限量200名）

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