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贈票／【周末好書選】拉近我與貓皇的距離書單

2019-08-23 11:59聯合新聞網 讀.書.人

周末讀書新計畫。「udn讀書吧‧選書小組」每週將根據新聞時事、流行話題為讀者精選適合周末閱讀的好書，包含最新出版、暢銷排行榜以及限時折扣電子書，盡在「閱讀頻道周末好書選」。

※文末有「貓‧美術館」贈票活動！歡迎踴躍參加！▼點我立即參加▼

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當前少子化的社會，讓「毛小孩」的地位逐漸提升，使人寵物不再只是人類的附屬品，甚至許多家庭飼養的貓狗比人的羈絆還要深刻。最近就有一個「愛貓心切」案例，科技日報報導，中國的希諾谷生物科技總經理米繼東表示，中國首例複製貓，取名為「大蒜」，因主人黃雨不忍於寵物貓離世，所以決定為愛貓做「複製貓」，2019年7月21日經代孕貓自然分娩順利出生，目前小貓健康狀況良好，前幾天才慶祝了它的滿月生日，主人甚至激動表示：「大蒜陪伴我三年了，牠因疾病過世，現在透過克隆（複製）技術，大蒜又來到我身邊，我們將重啟新的生活。 」可見主人與貓之間的情感羈絆有多深刻。

(推薦閱讀：影／大陸首隻複製貓將滿月 取名為「大蒜」)

中國首例複製貓「大蒜」是隻英國短毛貓。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
中國首例複製貓「大蒜」是隻英國短毛貓。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
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你也是愛貓心切的貓奴嗎？除了喜歡與自家寶貝討摸互動，也喜歡欣賞牠們傲嬌影片嗎？還是你沒養過貓，但是想要接觸喵皇們，卻苦於經常被拒於千里之外？

與「貓」相關的好書還真不少，推薦以下書單給愛貓、想要和貓變親近，或者想要懂貓的您！

《被浪貓撿到的男人：愛狗的我，收養了喵星人，人生從此改變軌跡》
《被浪貓撿到的男人：愛狗的我，收養了喵星人，人生從此改變軌跡》
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都是毛小孩，但貓咪的魅力我們最知道！

作者為著名科學記者兼資深貓奴，親身採訪數十位來自各界的學者專家，從加州天然瀝青坑中保存著一萬多年來的大型貓科動物化石談起，層層爬梳家貓與野化貓對於生態環境的威脅、以牠們為宿主的傳染疾病、TNR與安樂死的爭議，以及古埃及迄今的養貓文化、育種與販賣史、現代人貓關係，直到網紅人氣貓如何征服虛擬世界……娓娓道出人貓從敵對到共居屋簷下的奇妙過程。

《被浪貓撿到的男人：愛狗的我，收養了喵星人，人生從此改變軌跡》（采實文化，2018）


《我們為何成為貓奴？這群食肉動物不僅佔領沙發，更要接管世界》
《我們為何成為貓奴？這群食肉動物不僅佔領沙發，更要接管世界》
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我們對貓情有獨鍾，牠們儼然成為人類的統治者！

為什麼貓率性而為，從不逢迎諂媚，卻受人喜愛？ 同樣都是毛小孩， 狗狗的想法是：人類餵我、疼我，他們一定是上帝沒錯。 貓咪的想法卻是：人類餵我、疼我，我一定是上帝沒錯。 原以為只是養一隻浪貓而已，沒想到他來到我們家之後，一切都變了。 都說家人會互相影響，然而貓貓大吉的威力更強。 他教會了我如何重新看待人生，也教會了我練就輕鬆自在的性格。

家中有了大吉，生活、工作事業、感情一切都不一樣了，真是萬事大吉！

《我們為何成為貓奴？這群食肉動物不僅佔領沙發，更要接管世界》（紅樹林／城邦，2017）


《黃阿瑪的後宮生活：怎麼可能忘了你》
《黃阿瑪的後宮生活：怎麼可能忘了你》
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黃阿瑪的奴才志銘&狸貓，養貓人才懂的甜蜜負荷！

什麼！什麼！竟然第五年了

第5集充滿辛酸血淚的後宮著作登場！

「就算喝到貓尿還是捨不得你們啊 怎麼可能忘了你～」

※注意 本書非寫真集，但貓的部分全裸！

「其實阿，到底是貓咪需要我們，還是我們放不下貓咪呢？」

《黃阿瑪的後宮生活：怎麼可能忘了你》（布克文化／城邦，2019）


《超簡單！貓咪健康按握術：每天十分鐘，輕鬆按按保平安》
《超簡單！貓咪健康按握術：每天十分鐘，輕鬆按按保平安》
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每天10分鐘，按按貓，愛愛貓，讓貓咪永保安康！

貓咪生病的時候，貓奴們總是既憂心又傷心。憂心牠們為什麼悶悶不樂，傷心牠們的病痛都無法透過言語傳達。帶貓咪看醫生之後，貓奴還能多做些什麼，讓貓咪舒服？

來自德國的全圖解《超簡單！貓咪健康按握術---每天十分鐘，輕鬆按按保平安》，除了有詳細的說明外，更有清晰圖示，讓貓奴可以為貓咪們進行簡單的按握，能促進能量流通，不只能舒緩貓咪的不適，更能夠平撫牠們的情緒！

《超簡單！貓咪健康按握術：每天十分鐘，輕鬆按按保平安》（讀書共和國／小貓流文化，2019）


《萌貓投資偵探所》
《萌貓投資偵探所》
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1隻萌貓＋3個探員＝投資偵探所，正式開張！

甫上市緊急三刷破萬本

日本AMAZON商業金融類排行榜No.1

丸善&淳久堂書店銷售No.1

TBS週末節目「國王的早午餐」特別介紹

一本以明快的小說形式所寫成的理財概念書，學會「一輩子不為錢所困的理財法」。

《萌貓投資偵探所》（商周出版／城邦文化，2019）


《Nala Cat的彩繪世界：貓界表情帝的喵星哲學》
《Nala Cat的彩繪世界：貓界表情帝的喵星哲學》
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超有戲萌呆臉 × 獨家喵星人哲學 ！

Instagram 350萬跟隨，臉書粉絲團250萬個讚

喵星網紅Nala駕到！

Nala是一隻網路上的人氣貓，她看似呆萌卻古靈精怪，一雙水靈靈的大眼睛四處遊走，清澈見底的眸子足以倒映出你的一切煩惱與憂慮。

《Nala Cat的彩繪世界：貓界表情帝的喵星哲學》（華滋出版／高談文化，2018）



《貓就是這樣（艾略特詩集．韋伯經典音樂劇《貓》原始藍本．中英對照精裝典藏版）》
《貓就是這樣（艾略特詩集．韋伯經典音樂劇《貓》原始藍本．中英對照精裝典藏版）》
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孩子，你要小心，貓咪這種邪惡又高傲的生物！

文豪艾略特最神祕、最富玩心的詩作

史上最暢銷音樂劇《貓》原始藍本 夜深人靜時，在家中一角、後巷的酒館、公園的長椅上，貓咪們紛紛露出真面目，說起他們的豐功偉業，吹噓他們的惡行惡狀。

無論是神出鬼沒的麥卡維弟貓、曾是劇院紅星的劇場貓高斯、愛唱反調的羅騰塔格貓，或是月光下辦舞會的傑利可貓，你都只能對他們莫可奈何，淪為貓掌底下團團轉的玩物。 ......你如果想讓生活重返常規，也只能束手無策，因為——貓，就是這樣！

《貓就是這樣（艾略特詩集．韋伯經典音樂劇《貓》原始藍本．中英對照精裝典藏版）》（麥田／城邦文化，2019）



閱讀頻道‧贈票／分享「周末好書選＃13」送貓展票！

活動辦法：

公開分享本文至Facebook社群平台，並回填表單問卷回答指定問題：

1.我最喜歡的【周末好書選】主題有哪些？

2.我的Facebook帳號名稱、聯繫方式及派獎地址？

完成後，即可參加抽獎！▼點我立即參加▼

活動時間：即日起至8月26日09時00分止

活動獎項：免費「貓美術展」展覽門票乙張，共計25名

得獎名單：將於8月27日公布！敬請期待！


貓咪毛小孩網紅寵物閱讀風向球

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