贈票／【周末好書選】拉近我與貓皇的距離書單

2019-08-23 11:59 聯合新聞網 讀.書.人



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當前少子化的社會，讓「毛小孩」的地位逐漸提升，使人寵物不再只是人類的附屬品，甚至許多家庭飼養的貓狗比人的羈絆還要深刻。最近就有一個「愛貓心切」案例，科技日報報導，中國的希諾谷生物科技總經理米繼東表示，中國首例複製貓，取名為「大蒜」，因主人黃雨不忍於寵物貓離世，所以決定為愛貓做「複製貓」，2019年7月21日經代孕貓自然分娩順利出生，目前小貓健康狀況良好，前幾天才慶祝了它的滿月生日，主人甚至激動表示：「大蒜陪伴我三年了，牠因疾病過世，現在透過克隆（複製）技術，大蒜又來到我身邊，我們將重啟新的生活。 」可見主人與貓之間的情感羈絆有多深刻。

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中國首例複製貓「大蒜」是隻英國短毛貓。（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

你也是愛貓心切的貓奴嗎？除了喜歡與自家寶貝討摸互動，也喜歡欣賞牠們傲嬌影片嗎？還是你沒養過貓，但是想要接觸喵皇們，卻苦於經常被拒於千里之外？

與「貓」相關的好書還真不少，推薦以下書單給愛貓、想要和貓變親近，或者想要懂貓的您！