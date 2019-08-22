揭露官商弊案、捍衛新聞自由 李容馬生前作品發人深省

2019-08-22 12:20 聯合新聞網 讀.書.人



李容馬。（圖／大塊文化出版社 提供） 分享 facebook

閱讀小貼士

南韓前MBC記者李容馬，是《我相信世界可以改變》書的作者，同時也是紀錄片《共犯們》的罷工領袖之一，昨日（21）上午終不敵病魔，病逝於首爾，享年50歲。

作者李容馬曾在2012年參與一場大型的罷工活動，這場罷工不是單純勞資衝突、勞工權利爭取，而是「媒體」第四權的保障：新聞自由、反對政府和財團干預媒體運作。因此，他率領公營電視台MBC職員發動為期170天的罷工運動，事件落幕後將這段參與過程，以及他對南韓社會媒體的觀察寫成《我相信世界可以改變》此書出版，而出版此書最大的目的是在時日不多的時間裡，留下一份禮物，獻給他的對雙胞胎兒子，期待未來有一天能懂他的苦心，與對未來美好世界的期待。

臺灣近代史上與韓國有著許多相同軌跡，作者所看到的韓國歷史與社會糾結，以及他為什麼要奮鬥打破的熱情和動力，提供給我們借鏡子讓我們對照現況，思索如何改變自己的世界。

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文／李容馬（이용마）

自序

我是為了雙胞胎兒子而開始動筆寫這本書的。當醫院宣判我只剩下有限生命，面臨難以預測的未來時，我最擔心的是年幼的孩子。妻子一個人要獨自扶養兩個男孩勢必相當艱難。更重要的是，我擔心孩子在人生面臨要做出重大決斷的時刻，身邊卻沒有可以傾談的人該怎麼辦。因此我想透過自己經歷過的人生，來告訴他們這個社會是怎麼回事。反正就算我還活著，也是會對照自己的經驗，這樣講給孩子聽。

當然，我在生命每個關卡做出的決定和判斷未必都是正確的。尤其，我在理想和現實的背離中糾結，一直頑強地抗拒與現實妥協，許多選擇究竟是否恰當，也有重新思考的餘地。黑格爾說，現實社會不過是人類欲望的機制，因此要在這樣的現實中追求教科書上寫的正義，是否值得期許，也應該再檢視一下。

然而，沒有理想的現實，就像沒有未來的現在。我對不正當與不合理的現實感到激憤不已，一直在不斷抗拒、衝撞的激情中走過來。因為我想選擇的永遠是未來，而不是現在。在無論如何掙扎都難以脫離的現實中，卻想實現夢想，是我微弱的跳腳。事實上，對於今天面對未來要比過去任何時刻都覺得不安的年輕人而言，這種跳腳可能正在常態化。但即使如此，我仍然因為自己沒有選擇沉默和順從，而是一直保有這種懷抱激情的夢想，並可以示之於人，而感到自傲。

寫這本書的時候，我有了一個願望。我想和所有跟我一樣有著類似夢想的人分享我的經驗。任何人抱著夢想把我們一直不夠正義的社會，往更有正義的方向改變；讓我們只顧經濟成長，強求非人生活的社會，往充滿人性之美的方向改變，我都想和他們分享我的經驗。

金大中、盧武鉉兩度建立了民主政府，然而我們為何無法阻止歷史的退步呢？過去打壓人民，鞏固既得利益的威權主義勢力，是如何復活的？國民為什麼會再次將權力付託給他們？經過李明博、朴槿惠政府，我們可以確認過去的威權主義勢力依然掌握著既得利益，也可以看清他們倒退的行徑沒有絲毫改變。

書名：《我相信世界可以改變──韓國MBC記者提供的鏡子》作者：李容馬（이용마）出版社：大塊文化出版時間：2018年6月29日 分享 facebook

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那麼究竟該怎麼做，才能清算社會的積弊，重新恢復我們社會的正義呢？該怎麼做，才能擊敗既得利益的勢力，重新建設我們的社會呢？這個問題的答案，就隱藏在過去金大中、盧武鉉政府十年歷史當中。我們國家獨立五十年之後才出現的民主政府，也就是因為這個原因，免不了犯下某些錯誤施政。那些代表既得利益的勢力固然一直不容小覷，民主政府在思想上的貧乏和準備不足，也同樣牽絆了改革。我是因為記者這個職業，就近觀察了所有過程。

現在我們終於透過彈劾總統這個極端手段，擊退了威權主義的勢力，得到再次改革的機會。這個珍貴的機會，不能再度被施政上的錯誤所浪費。為了做到這一點，我們需要回顧過去的民主政府，當作他山之石。

我也期待自己記者的經歷可以扮演重要的作用。現實和理想的偏離，大都始於人類過度的欲望。超越自己能力的欲望，使得路越走越偏。這些欲望和偏離，造成了衝突，也摧毀我們的社會。大家提出「那個人為什麼會做出這種事？」的疑問，正說明了怪物誕生的根由。明知早已改朝換代，許多人卻仍然還想守住既得利益，依附著這個欲望又滾動增添其他欲望。我想看到一個新世界—一個可以把司馬遷的「天道是非論」視為過時的新世界。

●本文摘自大塊文化出版之《我相信世界可以改變──韓國MBC記者提供的鏡子》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「GIFT8」立刻抵用。（限量200名）

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