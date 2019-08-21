文學版《愛x死x機器人》！100篇恐怖成語故事給你百倍驚悚！

2019-08-21 09:07 聯合新聞網 讀.書.人



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閱讀小貼士

美國科幻、怪奇小說家洛夫克拉夫特（Lovecraft）曾說「人類最古老而強烈的情緒，便是恐懼；而最古老最強烈的恐懼，便是對未知的恐懼。」因此，只要是恐怖驚悚為題的小說、動漫、電影等，再加上開放式故事結局，留給閱聽人想像空間也越大，通常都能引起相當大的迴響作品。

作家林秀赫近期出版的《儚：恐怖成語故事》正是成功抓住這股古老而強烈的情緒力量，收錄100則或短或長、字數篇幅不一，各自獨立的故事，每篇標題都是你、我自小讀到大的「成語」，但情節詭譎比小時候成語故事驚悚一百倍！作家以「成語」發想，構思其內容並未真的描述到「靈異」或「鬼怪」，故事情節卻因他的奇思狂想澆灌，以及巧心佈局安排，挑戰讀者們對恐懼的極限，彷彿帶領大家身歷其境，堪比為文學版《愛x死x機器人》！夏末秋初，推薦這本給喜愛驚悚、刺激情節的您，看完絕對會感到背‧脊‧發‧涼！

文／林秀赫

抱痛西河

這天爸爸牽著兒子，兒子牽著氣球，兩人走在假日人來人往國父紀念館。逛完一圈，兒子抱著氣球告訴爸爸，知道大家想看什麼故事了。回家後，睡前兒子講晚安故事給爸爸聽，講完兒子就睡著了，爸爸為兒子蓋上棉被，一個人到書桌前將剛才聽的故事鍵入電腦。只要一個晚上，熱志元就能將兒子的故事寫成故事大綱。但他並沒有完成劇本的打算，而是以一個女性名字「白佳萱」將作品賣給認識的圈內人，包括一些編劇、導演、製片人，再由他們去申請各項補助，而「她」只掛原創。對他而言寫故事大綱輕鬆多了，雖然沒有寫劇本的酬勞多，但減少工作之後，父子倆反而擁有許多相處的時間，沒有比這更重要了，至少在兒子上小學前，帶兒子到處遛達，陪伴兒子成長，就是件令人身心舒暢，又對得起妻子的事。

傍晚他照常帶兒子到國父紀念館散步，他坐在公園長椅上，看著身穿Russell West brook 簽名球衣的兒子，跟幾名小朋友在廣場玩球。每年他都會帶兒子到NBA朝聖，蒐集主場球員的簽名跟合照，還有好多球場沒去過，未來打算繼續去。這也是他做父親的驕傲，如果過世的妻子也在身邊的話就好了。突然一位身穿運動服，高大健壯的男子，像是做完劇烈運動，全身冒汗，拖著疲憊的步伐，手裡拿著一瓶水經過。籃球滾到陌生男子腳邊，對方停下腳步，彎下腰撿起籃球，準備還給小朋友。兒子也很有禮貌地上前拿球，但表情逐漸從快樂，變成疑惑，驚恐，最後嚇得跌倒大叫。熱志元趕緊上前抱住兒子，這時兒子已經被嚇哭，滿臉鼻涕眼淚，當熱志元再轉身，只見地上的簽名球，那名陌生男子已經不見了。

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回家後孩子仍舊哭泣，夜裡哭鬧，反覆被惡夢嚇醒，怎麼哄都沒用。

「爸爸，好可怕，那叔叔、那叔叔好可怕。」

「叔叔的世界太可怕了，我不想跟他在同一個世界！」

「叔叔是惡魔、是地獄來的。」

趕緊抱兒子去醫院，卻檢查不出病因，但醫生也看得出孩童驚嚇過度，安排住院觀察。「爸爸我會不會死，爸爸、爸爸…… 」令人恐懼的呻吟、尖叫，不斷從病房傳出，「洵洵別怕，爸爸在這裡。」焦急的爸爸不知道怎麼安撫兒子。三天後，洵洵就這樣被活生生嚇死了。

兒子死後一個月，熱志元第一次回到以前常和兒子一起散步的國父紀念館。心情低落、萬念俱灰的他，滿臉鬍渣望著前方大巨蛋的殘骸，「沒想到真拆了，可能過幾天又不拆了吧，這個破爛國家。」突然，一名男子跑過他的面前，對方滿臉疲態，熱志元馬上認出是那天嚇死洵洵的男人。兒子到底從這個男人身上看到了什麼？甚至害怕到死。一股憤怒竄起，他想馬上攔下他問個明白，從後頭跟了上去，但在跟到忠孝東路時，男子走進了刑事警察局，沒想到對方竟然是名警察。

「那個叔叔，腦袋中有很可怕的故事。早知道就不看了，就不看了。啊、啊、啊。」

夜裡兒子死前掙扎的情景，再次於腦海中驚醒，徹夜難眠。隔天下午，熱志元提早到國父紀念館等待，果然又看到那名男子來運動，這次他沒有像上次那樣衝動了，而是假裝跟在男子身後慢跑。男子經常固定繞著國父紀念館的外牆跑十五圈，偶爾跑三十圈。而熱志元最多陪跑三圈，之後只能氣喘吁吁看著持續跑動的男子遠離。他也留意到，從未見過對方跑其他圈數。後來有天他好奇打開APP計算距離，才發現國父紀念館跑一圈是1.4公里， 1.4，很神奇的數字，正規的馬拉松，也就是全馬，是42公里，也就是說，只要繞著國父紀念館跑十五圈，就等同完成半馬，只要跑三十圈，就等同跑完全馬。這名男子顯然是以馬拉松為目標，鍛鍊自己，最後也都跑回附近的刑事警察局。

書名：《儚：恐怖成語故事》作者：林秀赫出版社：聯合文學出版時間：2019年8月1日 分享 facebook

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每次跑在男子身後，熱志元都很想知道這名男子究竟有過怎樣的恐怖經歷。他並沒有兒子讀心的天賦，那恐怕是過世的太太遺傳給兒子的。以前他常覺得太太懂得他的心意，就連他外遇的那陣子，他也都感覺她知道了，她明知道他每天想著別的女人、想著跟別的女人做那件事，他告訴她的事情都是謊言，她仍不願拆穿他，選擇繼續留在他身邊，照顧編劇事業不順利的先生，以及剛出生的兒子。後來妻子意外過世了，他向她保證一定會好好照顧他們唯一的孩子。

慢跑時，他在心中反覆辯證，究竟對方算不算殺了他兒子，一切，真的是意外？熱志元也開始著手調查這名男子。馬承翰，中央警官學校第八十四期畢業，二十八歲進入刑事局，至於是在哪個單位、接觸過什麼可怕的案子，通通查詢不到，刑事局的網站也只能看到一整串通緝犯的資料。他一直跟在他後頭，難道吳警官都沒發現嗎？熱志元開始覺得自己正在做一件危險的事，好幾次，他甚至暗藏著凶器跑馬拉松，然而他卻無法下手，只能死命地跟著他跑，不停地跑下去。後來到了做夢也見到對方跑步的背影時，他才驚覺不能再跟著這個男人跑下去了。

可是，難道兒子的仇，就這樣放下了嗎？他想看孩子打球，但他已永遠無法看見兒子長大成人，這種遺憾他不知道向誰訴說。最初妻子過世時，兒子還很小不會說話。等兒子稍大了，他想，應該講些睡前故事給兒子聽吧。沒想到聽完，卻說爸的故事很無聊，兒子說，換我說給爸聽。沒想到兒子說的故事，真的比他說的有趣多了。他問兒子是怎麼想到這個故事？兒子說他不用想，是他白天聽到的。從以前到現在，他知道自己不是一個有寫作天賦的人，無論如何不眠不休工作，一天只能寫一則故事，無論長篇、短篇，就只能一篇，強迫自己繼續寫，最後也只是浪費時間寫一些很糟糕很零碎的內容罷了。以他的能力，一天就是一則故事。

跑步完回到家，洗完澡，熱志元來到兒子的房間，看著過去兒子的照片，想起兒子每晚對他說的有趣故事。如果之前不帶洵洵到處讀陌生人的心事就好了，洵洵也不會遇上這麼可怕的人。他只是利用兒子的天分賺錢，最不能原諒的人就是他，深深覺得對不起過世的妻子。他拿起妻子拍的最後一張照片，照片中尚在世的妻子快樂地用餐，他哭紅的眼第一次發現，坐在妻子身後用餐的那名男子，居然是馬警官，而妻子正是在這家餐廳心臟病發過世。

●本文摘自聯合文學出版之《儚：恐怖成語故事》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「GIFT8」立刻抵用。（限量200名）

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