父輩重男輕女！鄭如晴這樣教育出張鈞甯及留英設計師姐姐

2019-08-20 11:33 聯合新聞網 讀.書.人



張鈞甯（右）出席母親鄭如晴（左）新書發表會照片。（圖／時報文化出版社 提供） 分享 facebook

閱讀小貼士

一直以來父權社會制度下，「女性」的權利和尊嚴邊緣化是難解的課題，然而英國文學核心人物維金尼亞‧吳爾芙曾說：「一個人能使自己成為自己，比什麼都重要。」顯然女作家認為專注在成就自我，比起其他因素更為重要，一如名作家鄭如晴對待一對女兒的教育方式。

《鑿刻家貌》是作家鄭如晴最新出版，以清朗、省淨、單純的文字，筆鋒溫暖細膩刻劃出「家」，裝盡酸甜苦辣，一起來閱讀此書，感受她對飽含情感的家庭生活點滴與體會。

文／鄭如晴

寧為女兒

兩個女兒從小就隱約察覺，社會的普遍觀念。雖心中難免有所不解，但隨著年齡的增長，也就淡然視之。為了彌補這項遺憾，我鼓勵兩個女兒，回老家時，要和祖父母多聊天，增加彼此的互動和感情。但礙於祖父母的威嚴，兩個女兒從小，不大敢表現自己，不大敢和祖父母親近。及至這幾年她們長大了，看到祖母過世後祖父孤單的身影，兩個女兒好像在一瞬間成熟了，她們會主動關心祖父，包括他的身體和心理。

尤其是瀛瀛，自從上了大學，開始會給她祖父寫信，信中都是她的體貼和安慰的文字。漸漸的，嚴肅的祖父也有了回應，還把她的信件，一張張的用磁鐵吸在冰箱正面，以示其他的晚輩。偶爾兩姊妹也會在電話中跟祖父開玩笑：「阿公！您是老帥哥，您還很勇健喔！」聽得出阿公在電話那頭很開心！

瀛瀛大學畢業之後，想到英國學設計，設計學院昂貴的學費，不是一般家庭可以負擔得起。她轉而央求祖父：「阿公！我雖然是女生，但是我會好好念書，我很喜歡設計的東西，將來不會讓您失望的！」生性節儉的祖父，幾經考慮答應資助學費。瀛瀛欣喜若狂，覺得那是祖父對她的一種肯定。出國的前一晚，姊妹倆相擁在床頭，我聽到妹妹說：「我們要各自努力，讓阿公覺得女生可以很好！」

幾年下來，阿公不但將瀛瀛陸續寫回來的信，得意的展現出來，也把鈞甯在報上的消息貼滿冰箱。我不知道她們的祖父心裡怎麼想，但我很高興兩個女兒主動關心長輩，做了她們該做的事。阿公八十歲生日時，適逢瀛瀛也在台灣。姊妹倆在房內商量如何給阿公做壽。瀛瀛說她沒有錢，但可以為阿公量身訂作一份台北兩日遊的行程，從住宿到交通與旅遊的景點，是一份適合老人家的超級豪華養生之旅。買單的人是妹妹，媽媽是陪客。

她們知道阿公不僅自己節儉，也捨不得孫輩花錢。於是她們就鼓起三寸不爛之舌，在電話裡跟阿公遊說：

「阿公！我們有生日禮物要送您！我們要招待您到台北玩兩天，不會花什麼錢的！我們有一張人家送的遠企飯店的免費住宿券，還有三井日本料理的折價券，另外有朋友自願當司機，接送載我們去烏來泡湯！泡湯券也是折價的喔！」反正，什麼都是優待券。

書名：《鑿刻家貌》作者：鑿刻家貌出版社：時報文化出版時間：2019年5月31日 分享 facebook

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阿公在電話那頭客氣的推辭，兩個女兒輪番搶著電話繼續鼓吹：「阿公！我們一直都沒有好好跟您相處過一天，您都很忙，我們想趁機和您一起享天倫之樂嘛！」阿公還是客氣的直說再看看，兩個女兒熱情的邀約仍說不動阿公，於是我也加入遊說的行列：「您老人家就當是為陪兩個孫女，請答應吧！」任我們說破了嘴，阿公還是有自己的想法，雖然他沒有接受，但很開心。姊妹倆有些失望，我安慰她們，阿公知道妳們有這份孝心，他心領了就好，不要勉強吧！

那個晚上，兩個女兒和我談起嚴肅的性別意識。「還好！妳讓我們覺得當女生是件很棒的事，妳一直告訴我們，性別不會影響一個人的成就，除非自我設限！」老大說。事實上，年輕時的我，有如在一般的傳統家庭中的媳婦，曾因生下的是兩個女兒，而備感壓力！之後，瀛瀛又要去英國，出國前她回中部看阿公，和阿公一起吃中飯。阿公請她吃日本料理，知道她喜歡海膽，叫了四個，自己吃一個，其餘三個都讓給孫女。瀛瀛在說這些過程時，言語中充滿著對阿公的感謝。

「愈大我愈喜歡和阿公聊天，聊他年輕時的往事，聊他和阿嬤怎麼認識，阿公也很高興和我聊天，我想因為大家平常較怕他，不敢找他說話。就是這樣，我覺得自己更應該和阿公多聊聊！那天吃過飯，我陪阿公走路，他帶我走過以前和阿嬤經常散步的巷子。走著走著，我覺得阿公一定很寂寞，我想告訴他，我真的很願意多多陪他走路。可是，我說不出口，想到自己再過幾天又要出國了，這個孝心講出來，好像假假的！」

窗外漆黑的夜，照映著窗玻璃，好似一口寂靜深沉的井。有真摯的軟語，自井中回響，聲聲落在我心底。

「以前，有一陣子我會希望自己是男孩，但長大了後，我慶幸自己是女孩，用女孩的眼睛，去看每一個家庭的煩惱。所以，我會想陪在妳們的身邊！」不知道這是不是愛的告白，我很想嚴肅的告訴她，生下她們兩個，是我這輩子最大的幸福與財富，我深摯的愛她們。我從不為沒有兒子，而有過一點的沮喪或懊惱。

●本文摘自時報文化出版之《鑿刻家貌》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「GIFT8」立刻抵用。（限量200名）

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