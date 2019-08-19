少女時代、玄彬等韓星這樣吃！掙脫萬年減重事業，享瘦不必挨餓

2019-08-19 09:25 聯合新聞網 讀.書.人



南韓女子天團少女時代。（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

閱讀小貼士

「瘦，要付出好多代價，我還是繼續胖下去好了……」許多想減重的朋友一定都有過這樣的煩惱，既想兼顧口腹之慾，又想短時間內瘦得健康好看，卻又受不了辛苦的節食跟運動。

本書《驚人的1天4餐雞肉減肥法》介紹的「雞肉瘦身法」，風靡韓國演藝圈的減肥法，韓國最權威的減重專家說：「只要改變飲食習慣，1天4餐，大口吃肉照樣瘦！」 快來學學少女時代、2PM、李孝利、 玄彬等韓星都在用的減肥法，讓你減重不挨餓，吃飽飽還能瘦出新高度！

文／金漢洙

不需過度節食，「1天4餐」照樣變瘦

市面上的減肥法多如牛毛，但是，多半不是太複雜，就是太過理想化，或是因營養不均而影響健康，難以實行。想要瘦得健康快樂，又要看見實際效果，就必須專注於「改善飲食習慣」。「減肥」之所以會失敗，不外乎是因為沒有考量到飲食習慣的改善、營養的均衡，及實施的可能性。現在起，我們即將進入的「雞肉減肥法」，希望在這幾點上為讀者建立明確的概念。觀念的不同會造成方法的差異，而方法的差異則決定減肥的成敗。

口味改變後，不加醬也會覺得食物好吃

即使在減肥期間以低卡飲食克制食慾，成功達到減重的效果，但是，如果沒有根本地改變飲食習慣，勢必會出現溜溜球效應。最後，將一輩子在減肥與復胖間來回擺盪，無法脫離這樣的惡性循環。因此，真正的減肥法，是與「改善飲食習慣」劃上等號的。「雞肉減肥法」的目標在於改善飲食習慣，第一步就是要遠離糖分及鹽分。甜、辣、鹹等刺激性食物，與油膩酥脆的食物，在放入口中的那一瞬間，立刻融化人心，使人失去自制力。長期下來，將使大腦記住這類較為刺激的滋味，如此一來，「改善飲食習慣」終將淪為口號！

因此，熱量再低的沙拉醬，我也不建議於實行雞肉減肥法時食用。唯有透過蔬菜原有的滋味，使味蕾感受到甜、辣、微苦的味道，才能真正改善飲食習慣。「雞肉減肥法」不僅能夠減輕體重，還能有助於建構飲食的正確概念、了解健康的飲食內容、改善飲食習慣。成功改變後，即使不需他人監督，也會主動調整醬料與調味料的使用量，這代表已經進入「完全改變飲食習慣」的階段。

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「雞肉減肥餐」非常爽口，甚至營養又美味

減肥餐並非得堅持低卡、無糖、高蛋白的食物，不過，攝取營養均衡的食物是必要的。為了減少體脂肪與防止肌力衰退，「雞肉減肥餐」減少碳水化合物的攝取量，並增加蛋白質，調整攝取食物的營養比例。不過，不飽和脂肪酸與維他命、礦物質等，都是不可或缺的營養素，因此，即使在減肥期間，也不能完全禁止「脂肪」的攝取。

「 一般飲食 」及「 雞肉減肥餐 」的營養比較

一般飲食 → 碳水化合物：蛋白質：脂肪 = 6.5：1.5：2

雞肉減肥餐 → 碳水化合物：蛋白質：脂肪 = 4.5：4：1.5

書名：《驚人的1天4餐雞肉減肥法：Rain、少女時代、Super Junior、玄彬等，韓星一致奉行的減肥法，大口吃肉，2週瘦8公斤！》作者：金漢洙出版社：采實文化出版時間：2013年4月25日 分享 facebook

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這樣的營養比例，即使減少食物的攝取量，也是一份優質的減肥餐，有助於身體的消化與吸收、使能量的效率提高到最大值，比正常飲食更能製造健康的肌肉，發揮減少體脂肪的效果。尤其減肥必須配合運動，因此，更需要不會帶給身體負擔，又能健康鍛鍊身體，塑造富有絕佳彈性之完美曲線的聰明減肥餐。

本書選擇容易購買與料理的雞胸肉作為蛋白質補充食品，以此設計減肥餐。原則上，每餐攝取100公克的雞胸肉（蛋白質含量23公克），每日至少攝取70∼100公克的蛋白質；在碳水化合物方面，則以80公克的地瓜（碳水化合物含量24公克）為基準，每日最少攝取80∼120公克的碳水化合物。

每天都吃的不一樣，保有「期待感」就會瘦

再怎麼有效的減肥餐，如果每一天、每一餐都必須吃相同的食物，恐怕沒有人能減肥成功吧！為了用飲食達到成功減重的效果，每天的減肥餐必須是由營養均衡且不令人感到厭煩，同時能夠長期維持、有系統規劃的料理所構成。

「雞肉減肥法」所提供的每一道料理，不僅具備充足的必需營養素，料理的變化也相當豐富，可將因飲食改變造成的壓力降到最低。也能夠消除每天吃相同食物所帶來的厭倦感、排斥感及停滯期，享受更快樂的減肥。此外，「1天4餐」的用餐原則，反映了每一位想減肥的人曾經歷的失敗與挫折、心理變化。雖然這不是最理想的，卻是每天都能夠實行，最實際的減肥法。

●本文摘自采實文化出版之《驚人的1天4餐雞肉減肥法：Rain、少女時代、Super Junior、玄彬等，韓星一致奉行的減肥法，大口吃肉，2週瘦8公斤！》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「GIFT8」立刻抵用。（限量200名）

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