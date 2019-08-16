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【周末好書選】科幻大賞雨果獎精選書單

2019-08-16 09:17聯合新聞網 讀.書.人

周末讀書新計畫。「udn讀書吧‧選書小組」每週將根據新聞時事、流行話題為讀者精選適合周末閱讀的好書，包含最新出版、暢銷排行榜以及限時折扣電子書，盡在「閱讀頻道周末好書選」。

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雨果獎（Hugo Award ）與星雲獎（Nebula Award）合稱是科幻雙獎，是每年全球科幻迷眾所期待的大獎。雨果獎在1953年成立，為了紀念20世紀發明家、作家、世界第一本《驚奇故事雜誌》 創辦人雨果‧根斯巴克（Hugo Gernsback ）而設，每年由世界科幻小說協會（The World Science Fiction Society，簡稱：WSFS）主辦世界科幻大會（Worldcon，全稱為World Science Fiction Convention），年中進行頒獎典禮，得獎作品由世界科幻協會成員投票選出獲獎者或作品，獎項類別有數十種，包括長篇小說、短篇小說、戲劇表現……等，被譽為科幻文學界的最高榮耀與指標。

2019年第77屆雨果獎自4月2日公布本次入圍作品，並於8月1日截止票選。本屆得獎名單將在愛爾蘭時間8月15日晚間8 點於愛爾蘭都柏林會議中心頒獎典禮上舉行開幕之夜，而最終獎落誰家的結果會在18日公佈，結果令人期待！

兩位雨果獎得主(左)劉慈欣與(右)郝景芳，於2016年北京舉行讀者見面會。（圖／...
兩位雨果獎得主(左)劉慈欣與(右)郝景芳，於2016年北京舉行讀者見面會。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
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值得一提的是，近年來，中國科幻小說家崛起，不少華人作家在的雨果獎上綻放光芒，像是2015年作家劉慈欣憑藉作品《三體》 系列榮獲2015年雨果獎年度最佳長篇小說獎，有幸成為此獎項七十幾年來首位華人作家。第二位獲獎華人則是郝景芳，以《北京摺疊》獲得2016年雨果獎最佳中篇小說獎，也是首位華人女性作家。而今年大獎名單也有一位少見的東方面孔，韓裔美國人的作家李允夏以《帝國機械》（Machineries of Empire）入圍最佳長篇小說獎，備受關注。

(推薦閱讀：華人首度獲國際科幻大獎 劉慈欣摘下2015年雨果獎年度最佳長篇小說)

在2019雨果獎開獎公告前與您一起回顧獲獎優異作品，推薦以下書單給對科幻與奇幻小說著迷，或者關注雨果獎頒獎典禮的您。


《三體（華人第一人雨果獎得主）》
《三體（華人第一人雨果獎得主）》
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二十一世紀中國文壇最值得注意的作家:劉慈欣

◆狂賀！！2015年雨果獎長篇科幻小說獎得主，華人世界第一人！

◆2006年中國科幻銀河獎特別獎

◆2015年雨果獎長篇科幻小說獎得主

人類不斷向宇宙發出訊號，但我們不知道，宇宙鄰居會如何回應……

天才科學家接二連三自殺，線索指向一個名叫「三體」的連線遊戲。「三體」是天體物理學的一個永恆問題，三顆質量、初始位置和速度都是任意的天體，在相互之間萬有引力的作用下，是否存在運轉的定律？如果這三個天體是三顆太陽，地球夾在中間，又會是什麼樣的世界？

《三體（華人第一人雨果獎得主）》（貓頭鷹出版社／城邦，2011）


《皇帝魂：布蘭登．山德森精選集》
《皇帝魂：布蘭登．山德森精選集》
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訪臺故宮後激發靈感，打造濃厚東方色彩全新創作〈皇帝魂〉！

◆獨家授權出版，全球獨家唯一版本！

◆全台熱銷突破十五萬冊，「迷霧之子」系列作者

◆邪惡奇幻天才布蘭登．山德森唯一授權台灣精選集

◆入圍2013年「雨果獎」，被經紀人譽為出道以來最優秀短篇作品。

玫瑰帝國的統治者亞緒拉凡遭人刺殺，為了鞏固皇權，決議卿們要脅當今最傑出的仿師──珊，在百日內完美仿造皇帝的意識。面對宮廷中的權謀傾軋，無論珊是否成功都將為自己引來殺機，並使帝國陷入前所未有的混亂……

《皇帝魂：布蘭登．山德森精選集》（奇幻基地，2013）


《被謀殺的城市(二版)》
《被謀殺的城市(二版)》
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懸疑 + 科幻 + 政治的空想跨界小說

◆BBC改編迷你影集

◆2009英國科幻協會獎

◆2010雨果獎

位於東歐的貝澤爾與烏廓瑪，可能是世上最難以理解的兩個國家。

儘管是如此不同，卻位於同一區域；就算與「別國居民」擦身而過，也不能有任何交流；一旦違法跨界，就會「被消失」。

但是，城與城之間，怎麼可能還有另一個城市？ 然而那個在異地死於非命的女孩卻挑戰了一切禁忌......

《被謀殺的城市(二版)》（讀書共和國／木馬文化，2018）


《時間迴旋三部曲》
《時間迴旋三部曲》
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史蒂芬金 強力推薦！

◆2006雨果獎最佳長篇小說

◆完整收藏一段跨越萬年的精采故事

◆感動重現貫串全系列的陰謀與輪迴

「威爾森是個棒到不行的說故事高手，而且閱讀他的作品不需要任何背景知識。……這裡有豐富的想像力，還有生動的人物與靈魂。」——史蒂芬金

如果連宇宙也走到了時間的盡頭，人類還會存在嗎？

《時間漩渦》《時間軸》《時間迴旋》合稱三部曲，絕不能錯過！

《時間迴旋三部曲》（貓頭鷹出版社／城邦文化，2019）


《美國眾神（影集書封版）》
《美國眾神（影集書封版）》
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當代奇幻大師尼爾‧蓋曼最經典作品

◆2002年美國雨果獎（科幻小說獎）

◆2002年史托克獎（恐怖小說獎）

◆2002年美國軌跡獎最佳奇幻小說

◆2003年美國星雲獎（科幻小說獎）

新神崛起，舊神衰亡。這就是美國，眾神墮落的地方。引起最多討論的當代小說經典，結合奇幻、恐怖、懸疑、公路電影等元素的類型文學，為美國所寫的失落神話。

深愛的妻子死了，而且與他的好友有染；他獲得了自由，但除了自由一無所有。回程路上，影子遇到一個神祕的獨眼老人。老人的名字叫星期三，聲稱自己是神，預言美國將掀起一場神的戰爭。而影子必須擔任他的保鑣，陪他橫越亞美利堅、招兵買馬……

《美國眾神（影集書封版）》（讀書共和國／木馬文化，2017）



閱讀頻道‧強力推薦

入圍未獲獎，但同樣深深吸引著也有許多科幻迷的好書推薦！

《太空的六場葬禮》
《太空的六場葬禮》
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星際大戰外傳小說欽點作家，一鳴驚人的懸疑驚悚作！

◆全新複製人法則！接連入圍雨果獎、星雲獎、菲利浦狄克獎、英倫科幻協會獎

◆歐美書評《紐約時報》、《洛杉磯時報》、《出版者週刊》、《浪漫時代書評》、《圖書館雜誌》好評不斷！

葬禮是準備給死者的，複製人應該不會死。

然而在這座太空船密室中，一切都走樣。

一覺醒來，「永生」被奪走，我們要絞盡腦汁，不讓人生重新開始的機會也被奪走…… 以為遠去的「死亡」降臨，航向樂園的任務將告失敗，唯一確定的，只有凶手藏在彼此中。

《太空的六場葬禮》（獨步文化／城邦文化，2018）



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貓頭鷹出版讀書共和國太空閱讀風向球

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