【周末好書選】科幻大賞雨果獎精選書單

2019-08-16 09:17 聯合新聞網 讀.書.人



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雨果獎（Hugo Award ）與星雲獎（Nebula Award）合稱是科幻雙獎，是每年全球科幻迷眾所期待的大獎。雨果獎在1953年成立，為了紀念20世紀發明家、作家、世界第一本《驚奇故事雜誌》 創辦人雨果‧根斯巴克（Hugo Gernsback ）而設，每年由世界科幻小說協會（The World Science Fiction Society，簡稱：WSFS）主辦世界科幻大會（Worldcon，全稱為World Science Fiction Convention），年中進行頒獎典禮，得獎作品由世界科幻協會成員投票選出獲獎者或作品，獎項類別有數十種，包括長篇小說、短篇小說、戲劇表現……等，被譽為科幻文學界的最高榮耀與指標。

2019年第77屆雨果獎自4月2日公布本次入圍作品，並於8月1日截止票選。本屆得獎名單將在愛爾蘭時間8月15日晚間8 點於愛爾蘭都柏林會議中心頒獎典禮上舉行開幕之夜，而最終獎落誰家的結果會在18日公佈，結果令人期待！

兩位雨果獎得主(左)劉慈欣與(右)郝景芳，於2016年北京舉行讀者見面會。（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

值得一提的是，近年來，中國科幻小說家崛起，不少華人作家在的雨果獎上綻放光芒，像是2015年作家劉慈欣憑藉作品《三體》 系列榮獲2015年雨果獎年度最佳長篇小說獎，有幸成為此獎項七十幾年來首位華人作家。第二位獲獎華人則是郝景芳，以《北京摺疊》獲得2016年雨果獎最佳中篇小說獎，也是首位華人女性作家。而今年大獎名單也有一位少見的東方面孔，韓裔美國人的作家李允夏以《帝國機械》（Machineries of Empire）入圍最佳長篇小說獎，備受關注。

(推薦閱讀：華人首度獲國際科幻大獎 劉慈欣摘下2015年雨果獎年度最佳長篇小說)

在2019雨果獎開獎公告前與您一起回顧獲獎優異作品，推薦以下書單給對科幻與奇幻小說著迷，或者關注雨果獎頒獎典禮的您。

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