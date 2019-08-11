小心電影《控制》的恐怖情人！以心理學角度瞭解邊緣人格「內心的OS」

2019-08-11 17:05 聯合新聞網 讀.書.人



電影《控制》女主角由蘿莎蒙派克飾演的角色愛咪即是典型的邊緣型人格。（圖／翻攝自YouTube《控制》電影預告照片） 分享 facebook

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《犀利人妻》的表妹小三「黎薇恩」，外表天真，內心刺蝟，瘋狂地追尋愛情，自我傷害也傷害別人；電影《控制》中，高學歷的貌美妻子，為了報復丈夫外遇，用一連串犯罪設計，蠱惑操控對方不能離開……這些都是邊緣人格的寫照，常見於華人社會，卻被習以為常。

邊緣型人格是你我周遭常出沒，也是令精神科醫師、心理師最不知如何面對的案型，本書《邊緣人格──以愛為名的控制，被恐懼綁架的人生》是國內第一本以本土範例、親民易懂的大眾心理學形式寫成的邊緣人格專書，帶領讀者覺察、同理他們的悲傷、負面情緒與想法，並與之建立友善關係。

文／李訓維

自我應驗預言：邊緣人格對世界的悲慘想像

剛開始了解邊緣人格時，你可能會發現很奇怪的現象，他們在職場、人際關係方面，總是會遇到很多對他們不好或是欺負他們的人，甚至有很多悲傷的悽慘際遇。不管他到哪裡，都會變成悲劇的主角，彷彿社會、人群充斥著不公不義的事情，甚至每次跟別人起衝突，似乎都是受了委屈或被欺負。你搞不懂，為什麼他會一直遇到這樣的事情。

以專業心理學的角度來看，邊緣人格帶著一種「悲慘世界」的框架在看著世界，因為這些框架，讓他們打造了邊緣人格特有的「自我應驗預言」──我認為人性本惡，所以眼中看到的世界，真的就都充滿惡意。

這樣的心理過程，代表邊緣人格完成了對環境的「投射性認同」。意思就是，在他自己無意識的操作與控制下，完成了對這個世界的核心看法。

「我希望有一個真正愛我的人。」

「世界很危險。」

「別人都在講我不好的東西。」

「我是一個沒價值的人。」

「沒人會真的愛我。」

「死去才能知道誰是真的愛我。」

這些看法，都是在他心中不停打轉，自己卻不一定會知道的念頭。

（圖／Unsplash） 分享 facebook

取暖式抱怨不斷

從所有案例來說，最常看到的是某個人很快地跟某人在一起，感情很快地升溫，也很快地爭吵，很快地分手。當你問那個朋友，絕大多數的人都不想再提起這段慘痛的回憶，只說關係斷得相當決裂。特別的是，這種人往往也很習慣這樣的過程，衝突發生之後，不直接面對問題、解決衝突，往往會採取間接或婉轉的方式，常讓人覺得他們是在背後操弄問題。要是狀況始終沒改善，就會自動消失一段時間，換個地方工作，重新開始，或是完全斷絕關係，老死不相往來。

他們一面認為自己受到很大的傷害，一面又繼續維繫自己對這個社會的憤恨與不信任。

邊緣人格的生活很不容易，讓人還覺得可以幫助他們的，就是他們還抱持著一線希望。他們希望自己與眾不同，希望找到拯救自己的天使；社會在他們的夢想中，仍然有著一絲光明的可能。

書名：《邊緣人格──以愛為名的控制，被恐懼綁架的人生》作者：李訓維出版社：寶瓶文化出版時間：2019年7月1日 分享 facebook

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然而，他們尋找光明的方式，就是一直釋放負面訊息，向不同的人抱怨或傾訴悲慘際遇，渴望藉此得到完全的理解與支持，或是別人的主動安慰。想當然耳，這就像動物一樣，受傷之後更難安定或是信任別人的照顧，於是，他們容易找到跟自己有相似負向際遇的人，或是經歷過但轉而付出的人。

兩個受傷的人雖然可以互相取暖、彼此陪伴，但長久來看，並不能讓他們解決自己的問題。兩個在類似世界裡的人，依然會繼續陷在悲傷的故事情節裡。

*

曾經有段時間，我們接觸得較為頻繁、關係較密切，我嘗試幫助他，給他一些正向角度或不同的觀點，卻引爆了對方的猜忌與懷疑，差點連朋友都沒辦法做。

為什麼給予不同的觀點會觸發地雷呢？

一來，因為很多事情實際上並不如他們所以為，有很大的成分是他們自己所添加的腳本與故事，才會有那麼多羅生門的狀況，你怎麼跟他談都說不清楚。二來，這些觀點不是他們相信的，他們腦海中的基模──世界悲慘、不值得肯定的觀念根深蒂固。所謂的開導，對他們來說只是一些不實際的粉紅泡泡，社會與人生就是血淋淋的人性黑暗面，你說得愈多，只會將他們推得愈遠。

●本文摘自寶瓶文化出版之《邊緣人格──以愛為名的控制，被恐懼綁架的人生》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「GIFT8」立刻抵用。（限量200名）

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