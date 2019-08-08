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百歲郝柏村出書 見證中華民國一世紀歷史與榮耀

2019-08-08 19:08聯合新聞網 讀.書.人

郝柏村（左）與聯合報系王董事長合影。（圖／聯合報系新聞資料照）
郝柏村（左）與聯合報系王董事長合影。（圖／聯合報系新聞資料照）
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閱讀小貼士

前行政院院長郝伯村先生今年滿百歲，在父親節（8月8日）這天正式發表新書郝柏村回憶錄》，由其子國民黨副主席郝龍斌代為出席主持新書發表會，他表示父親的一生就是一部中華民國奮鬥史，能夠在這天發表出版相當有意義，這是最好的禮物，也是他一生的心願。

本書由郝柏村先生親自提筆撰寫，歷時10年25萬字，回顧從權力高峰到一介平民，經歷近代中國最艱困的時代，包含對日抗戰、八二三砲戰，到出將入相參與國家要政，見證中華民國在二戰後躍升世界五強的輝煌歷史，還有紀錄自己一身的榮耀。

文／郝柏村


軍人不得干政，但軍人必須懂政治

1979年兩岸停火後，兩岸關係的本質起了根本的變化，政治上回歸憲政正常體制的要求日亟。 回歸憲政民主體制，涉及兩項民主重大議題，一為解除近40年的戒嚴，相關參謀總長的職權最多；一是中央民意代表全面改選，涉及取消動員戡亂時期臨時條款，是修憲問題，尚非總統權力可做，但解除戒嚴完全是總統職權。

（圖／聯合報系新聞資料照）
（圖／聯合報系新聞資料照）
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蔣經國總統在1987年既定解除戒嚴腹案，為使解嚴後仍能保持社會安定，先決條件須立法院通過《國家安全法》《人民集會遊行法》。戒嚴時期由軍方警備總部執行有關限制人民權利業務必須轉交政府其他部門，諸如出入境管制、通信器材管制、文化審檢等，相關行政命令須廢止或修改者亦多。《國家安全法》於1987年6月23日通過立法公布施行；《集會遊行法》遲於宣布解嚴後，於1988年1月11日公布施行，距經國先生猝逝僅三日。

書名：《郝柏村回憶錄》作者：郝柏村出版社：天下文化出版時間：2019...
書名：《郝柏村回憶錄》
作者：郝柏村
出版社：天下文化
出版時間：2019年8月8日
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國父說，軍人不可干政，但軍人必須懂政治，因為「軍人是政治的原動力」。因為國父深感推翻滿清王朝後，沒有掌握槍桿子的痛苦。國父在1924年3月9日民權主義第一講時說：「政治的原動力在軍人」，實際可說就是槍桿子出政權；卻又在「軍人精神教育」明言軍人不能干政。易言之，這說明沒有槍桿子就沒有政權，但槍桿子不能介入政權的行使，這應是民主國家軍隊國家化，軍人不應干政的本意。


我自1966年起歷任重要軍職至參謀總長已22年。經國先生晚年健康不佳，但對我信任有加，連任參謀總長七年，當然軍權在握，台獨份子說我是軍事強人，經國先生未明確安排中生代接班人，台獨份子常以我會於經國先生身後，以軍權在握而行軍人干政。正因我在軍中影響力日大，反對份子將我視為重要針對目標之一。1987年12月25日經國先生出席國民大會行憲紀念，台獨份子面對我高喊「反對軍人干政」，並在會場舉起標語牌。經國先生在會中講話時再次強調：

一、蔣家人今後不能也不會競選總統；二、台灣今後不會有軍事統治。


其後19天，他就崩逝了。


就實質而言，兩蔣時代仍為掌握槍桿子的政權，但李登輝先生依法繼任總統後，我首先率同三軍支持，這是中華民族有史以來正式終結槍桿子出政權，兌現了經國先生的遺言。


●本文摘自天下文化出版之《郝柏村回憶錄》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「GIFT8」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介

郝柏村

一九一九年生，江蘇鹽城人。中央陸軍軍官學校十二期砲科、陸軍大學二十期、三軍聯合參謀大學、美國陸軍砲校高級班、美國陸軍參謀大學畢業。陸軍一級上將。曾任中華民國總統府侍衛長、陸軍總司令、參謀總長、國防部長、行政院長、中國國民黨副主席等。 相關著作有《無愧：郝柏村的政治之旅》、《郝總長日記中的經國先生晚年》、《八年參謀總長日記（上）、（下）》、《郝柏村解讀蔣公日記：一九四五∼一九四九》、《郝柏村解讀蔣公八年抗戰日記：一九三七∼一九四五（上）、（下）》、《郝柏村重返抗日戰場（增訂版）》、《郝柏村回憶錄》（以上均為遠見天下文化出版）


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