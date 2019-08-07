還在跟曖昧對象尬聊？！日本語言學博士傳授你真正的「撩心秘技」！

2019-08-07 11:54 聯合新聞網 讀.書.人



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閱讀小貼士

有沒有這樣的經驗，跟心儀已久的對象用通訊軟體聊天，總是有一搭沒一搭，或者沒幾句居然被「已讀不回」？或者，好不容易把人約出來，但實際上和對方聊天後，還是摸不著頭緒？

日本語言學家出版《鬼速拉近關係的男女撩心語言學》新書中指出，人與人之間的溝通，語言占了很大一部分。當你發現想接近喜歡、在意的人時，大多數人一開始也是從語言下手，特別是現在通訊、交友軟體發達的年代，如何快速讀懂男生與女生不同意涵的關鍵句至關重要，掌握好彼此進退與分寸，無論男生、女生，還是單身、有情人，都能擁有愛情，快快樂樂過情人節！

文／堀田秀吾

我常說：「男人是認同感化身的怪物，女人是認同感化身的魔物。」我自認為這應該算是很了不起的名言。

所謂的怪物就像「貓妖」一樣，從人類變成另一種異形。不過再怎麼說畢竟基底還是人類，所以能預測行為模式。

相對而言，魔物就是虛擬世界中會出現的魔鬼，就像史萊姆或貝西摩斯一樣。這些是和人類截然不同的生物，也就是說它們不只難以預測也難以應對。

男人會突然開口說話，女人會先吸引對方的注意

因為我是男性，所以可能不太了解女人心。用「魔物」形容可能言過其實，但是的確有科學證據顯示，女性較容易有出人意表的發言。

如同之前數度提到的，女性比男性更能全面考量事物。因為同時處理各種資訊，所以會從男性想都沒想過的角度切入。

另外，想滿足認同感，也就是希望對方聽自己說話時，也顯現出男女大腦機制的差異。

這種時候，男性會用「我今天啊，在公司……」的說法突然切入正題，而女性會用「你聽我說啦——」來吸引對方的注意。

常言道：「女人說話本身就具有意義，而男人只會說有意義的話。」

使用部分大腦說話的男性只會提到談話內容，而使用整個大腦的女性，則觀照整個說話的行為，所以會從進行對話的儀式開始。

另外，可能女性聽了會不太高興，但根據社會語言學的研究發現，就社會文化層面來看，女性的發言能力比男性低，所以為了吸引對方注意，說話時會使用加強抑揚頓挫的方式。

這裡的「你聽我說啦——」也是為吸引對方注意的行為。

然而，對於女性說的話，只看重點的男性大多會感覺到「說話才是對方的目的」，反而搞不清楚實際的內容，因此陷入疑惑。

導致包含我在內的眾多男性會認為「真的是魔物啊……」，並且為此感到混亂。

結果使得在對話中，男性花很多時間說明、解釋，女性則是花很多時間在經營前言上。

無論男女都要好好聽對方說話

無論如何，儘管入口的形式不同，但男女的共通點就是希望對方傾聽自己的心聲。為什麼人會希望別人傾聽自己的心聲呢？

基本上，人類是比起傾聽更偏愛說話的生物。無論是怪物還是魔物，都很需要認同感。

哈佛大學的塔瑪和米謝爾曾進行過一個實驗，他們請七十八名受測者談論自己或他人的性格傾向，此時發現大腦中與滿足感、快感有關的部分出現反應。也就是說，大腦很喜歡我們談論自己的事。

此外，在其他實驗中，實驗者告訴三十七位受測者只要聊和自己無關的話題，就能拿到金錢報酬。儘管聊他人的事情就能拿到錢，但平均還是有17％的人放棄，聊了自己的事情。結果，這顯示出聊自己的事情能夠得到金錢無法取代的快樂。

書名：《鬼速拉近關係的男女撩心語言學：用一句話讀懂對方暗示，做出正確回應，瞬間讓感情升溫》作者：堀田秀吾出版社：采實文化出版時間：2019年7月25日 分享 facebook

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平常對話的時候，如果湧現想多聊聊自己的心情，可能就表示對方不斷單方面地談論他自己的事。

假設各位在聊天的時候一個勁地聊自己的事，恐怕會讓對方覺得「已經聽夠了，差不多該換我講了吧……」。

如果對方突然插話，即便有點唐突、不明所以，也請不要顯露出不滿或者感到奇怪，好好傾聽對方說話才是正途。就算自己正在說的話被中斷，也要先聽完對方想說的話，聽完之後再來思考該怎麼應對。

*

男女互相了解的關鍵

男性請默默傾聽

請先老實地傾聽對方想說的話，即便對方說的內容七零八落，也要繼續聽完。如果在對方開口前，都是自己一直在講話，那就更要好好傾聽了。這個世界上，懂得傾聽的男性出乎意料地少。請成為善於傾聽的人，好好提升存在感吧。

女性請一邊稱讚一邊傾聽

沒有先問對方就突然插話，乍看之下可能讓人覺得很野蠻，但這就表示對方想說話的慾望已經快要爆發了。請不要壞心眼地阻攔對方，讓他說完吧，想自誇的人就讓他誇個夠。男性是沒有自尊心就無法生存的可悲生物。對男性而言，再也沒有比聽到他人稱讚（不淪為場面話的程度）更令人開心的事了。

●本文摘自采實文化出版之《鬼速拉近關係的男女撩心語言學：用一句話讀懂對方暗示，做出正確回應，瞬間讓感情升溫》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「GIFT8」立刻抵用。（限量200名）

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