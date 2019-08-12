【月讀好書】《阿宅正傳》立志斷開「戀愛絕緣體」標籤的求愛人生

2019-08-12 09:00 聯合新聞網 讀.書.人



（圖／Unsplash） 分享 facebook

奧斯卡老媽有啥評語──你得先關心成績。碰到她沉思自省的時候，她會說，兒啊，你真該慶幸沒你老媽的運。 他叔叔嗤之以鼻說：「妳有什麼運？」 正是這個意思，他老媽回答。

★榮獲2008年普立茲獎、美國國家書評人獎

★英國權威媒體BBC評選21世紀最傑出小說第一名

★暢銷書《你就這樣失去她》作者朱諾‧狄亞茲另外一本品質保證長篇小說

★揉幽默狂妙多語語言與充滿活力滿點街頭智慧集於一書中

文／朱諾‧狄亞茲（Junot Díaz）

奧斯卡超內向，體育課嚇得發抖，酷愛看英國科幻蛋頭秀《超時空博士》與《布萊克斯七號》(備註1)。他知道變形戰鬥機(Veritech fighter)跟天頂星機器人(Zentraedi walker)的差異，他還喜歡跟一些差點高中畢不了業的黑仔耍高深字眼，譬如不屈不撓，譬如現世普存。

奧斯卡也是那種一天到晚躲在圖書館的宅男，他崇拜托爾金，後來又崇拜瑪格麗特．韋斯與崔西．希克曼的小說，最喜歡的人物當然是雷斯靈(備註2)。他也是那種伴隨八○年代開展，逐漸迷上「世界末日」說的科幻迷。(所有末日電影、小說、遊戲，他都讀過、看過、玩過。他的最愛無疑是溫德漢、克里斯多夫與伽瑪世界(備註3)。)現在你懂我的意思了吧。奧斯卡在青春期的破表宅度燒光了任何一絲稚嫩愛戀的機會。當別人正在經歷第一次迷戀、第一次約會、第一次接吻的恐懼與狂喜，坐在教室後排的奧斯卡只會躲在城主屏風後面(備註4)，眼睜睜看著自己青春流逝。這種沒有青春期的滋味就像太陽一百年才出現一次，你卻被關在金星上的衣櫃裡。如果他也跟我認識的那些宅男一樣不在乎女孩，自然是另一回事，不幸的，他很著迷戀愛這回事，太容易愛上別人，太容易付出深情。

城裡各處都有他的祕密愛人，全是捲頭髮大塊頭的女孩，碰到奧斯卡這種肉咖，她們連噓都懶得噓，奧斯卡卻愛到不行。奧斯卡愛戀的對象不分外表、年齡，也不管是否名花有主，只要出現在他身旁，他都一律愛慕、心悸、渴望、欲求，而且情慾大發，這種強大的引力導致他日日心碎。他覺得自己的愛有凌空飛濺的巨大能力，但其實比較像幽冥幻影，因為女孩根本沒注意。偶爾，奧斯卡走過她們身旁，她們會聳聳肩，或者雙手抱胸，如此而已。他經常為了愛戀這女孩或那女孩而啜泣，都是躲在浴室，以免被人聽見。

這種面對女孩永遠三次揮棒落空的打擊率，如果發生在其他地方，我們也懶得置評，不過，這可是個多明尼加男孩，生長於多明尼加家庭，理論上，他的引力應該接近原子彈級數，雙手一伸就把女孩攬進懷裡。他在女人方面毫無斬獲，有目共睹，由於大家都是多明尼加人，也就理所當然拿來討論。他的魯道夫叔叔最近才結束與司法制度的最後一次衝撞，現住在他們緬街的家中，喜歡慷慨指導奧斯卡。小娘娘腔，你給我聽著：你得抓住一個女孩，把你那玩意兒塞進去，這樣就萬事OK啦。先從醜女孩下手，逮住她，塞進去。魯道夫叔叔有四個小孩，三個不同女人生的，所以這黑仔毫無疑問是他們家族的「硬塞專家」。

書名：《阿宅正傳》作者：朱諾‧狄亞茲（Junot Díaz）譯者：何穎怡出版社：時報文化出版日期：2019年6月18日 分享 facebook

至於奧斯卡老媽有啥評語──你得先關心成績。碰到她沉思自省的時候，她會說，兒啊，你真該慶幸沒你老媽的運。

他叔叔嗤之以鼻說：「妳有什麼運？」

正是這個意思，他老媽回答。

他的朋友艾爾與米奇斯呢？老兄，你實在太胖了，瞭嗎？

他的姥姥茵卡又怎麼說？兒啊，你是我見過最帥的男生！

奧斯卡老姊蘿拉做人實際得多。她早已結束瘋狂歲月，(哪個多明尼加女孩沒有瘋狂歲月？)變成紐澤西州標準的多明尼加悍妞，她是長跑健將，自己有車、有支票本，男人在她嘴裡都是賤貨，她就算當眾給女人口交，也不會有一丁點難堪。四年級時，她被家族熟人侵犯，這件事家族皆知(因此擴散出去，派特森、尤寧城、提尼克鎮也不少人知道)，她熬過暴風級的痛苦、眾人的批判和聒噪閒話，堅強兩字都不足形容她。最近她才剪短頭髮(照例又讓她老媽抓狂)，我猜是家人讓她自小長髮過臀，足以傲人，攻擊她的歹徒顯然也注意到了，而且頗欣賞她的長髮。

蘿拉總是說，奧斯卡，你不趕快改變自己，到死都是處男。你以為我不知道嗎？再拖個五年，我猜都會有教堂以我命名了。剪掉頭髮、換掉眼鏡，去運動。還有，扔掉那些春宮雜誌。噁心死了，氣死老媽，何況，色情雜誌又不會幫你釣到女友。

建議很實在，奧斯卡卻沒法遵行。他試過運動，抬腿、仰臥起坐、清晨到街坊走路，諸如此類，他隨即發現街上人人都有女友，絕望襲來，他又掉回大吃大喝、看《閣樓》雜誌、設計地下城，以及自憐自艾的老習慣。

奧斯卡說，我好像對勤奮過敏。蘿拉說，哈，你是對嘗試過敏。

如果派特森與鄰近地方都像唐巴斯科高中，或者如七○年代女性主義科幻小說描述的「純男性流放地」，奧斯卡也不會這麼難過。但是派特森就像紐約、聖多明哥，處處是女孩。派特森多的是瘋狂的妞兒。嫌她們不夠漂亮？混蛋小子，往南走啊，有紐華克、伊麗莎白鎮、澤西市、橙市、尤寧城、西紐約、惟荷肯，還有波斯恩波這個郊區城，黑妞多到簡直能稱「黑仔大都會」。因此，奧斯卡可以說是一抬起頭就可以看到西語系的加勒比海女孩，到處都是。

(備註)

1.《超時空博士》(Doctor Who)與《布萊克斯七號》(Blake' s 7)，都是英國長壽科幻影集。

2.托爾金，《魔戒》作者。瑪格麗特．韋斯(Margaret Weis)與崔西．希克曼(TracyHickman)是奇幻小說《龍槍》(Dragonlance)作者，雷斯靈(Rastlin Majere)是《龍槍》中的人物。

3.溫德漢可能指英國小說家John Wyndham，寫過數本後啟示錄的小說。克里斯多夫可能指科幻小說家John Christopher，伽瑪世界(Gamma World)是角色扮演科幻遊戲，屬於後啟示錄次類型的第一個。

4. 城主屏風(DM Screen, Dungeon Master Screen)，一種小屏風，擋住玩家視線，可以在後面搞鬼，甚至貼上各種表格資料，以備快速查閱。