日治時代下午茶去哪喝？細說臺灣咖啡文化起源

2019-08-06 09:05 聯合新聞網 讀.書.人



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當星巴克、85°C等連鎖咖啡店，如雨後春筍般盤據臺灣大街小巷之際；當全球有三分之二人口飲用咖啡、每天消費量高達14億杯的驚人數字時；臺灣是何時開始擁有自己的咖啡樹，以及啜飲到自己收成的咖啡豆？臺灣產的咖啡何時參展過博覽會？誰是首位「玩咖啡」達人？

《臺灣咖啡誌》作者文可璽帶你了解臺灣在地咖啡文化，書中收錄首張珍貴的臺灣咖啡地圖，是第一本『臺灣咖啡歷史』尋豆書臺灣咖啡的流浪史紀錄首度曝光，此外，還包括大量咖啡相關豐富史料，以及上百張咖啡歷史圖片，細細為您解說那段你所不知道的咖啡文化與歷史。

文／文可璽

咖啡玩家第一人

聽說光聞咖啡香心情就好的人已是咖啡成癮，此種情狀實不難理解，幾世紀以前，當英倫還禁止婦女踏入咖啡館時，歐陸音樂家巴哈就曾譜寫一齣詼諧的《咖啡清唱劇》，讓成癮的女主角現身咖啡館高歌：「啊！多麼香醇甘美的咖啡，勝過千萬熱情香吻，比那甜酒更甜美。」今日聽來反倒如夢工廠的電影中經常安排的酒癮角色。

一九二○年代，以日本短歌創作為主的社團人形社在公園獅樓上聚會相談，照片右起為人形社同人西 口紫溟、武井雪三、吉野秀公、柴田 廉、緒方武歲、吉見浪生。(圖／摘自麥田／城邦出版《臺灣咖啡誌》書中圖片) 分享 facebook

來到一九一○ （明治四十三）年代日本銀座，讓咖啡普及化，人人可以更便宜喝上一杯五分錢咖啡的聖保羅（パウリスタ）咖啡屋，草創時期的文宣就直接帶出其濃烈而又誘人的特性：「如鬼那樣黑，如戀愛那麼甘，如地獄那般熱的——珈琲」。若回到十七世紀初，日本人與荷蘭紅毛人交手之際，要他們喝入這種烏漆抹黑的苦水根本敬謝不敏，現今日本卻已是進口咖啡的大國，轉變之劇烈令人咋舌，凡人皆無法預見咖啡有如此過人之魅力。

從來只熱衷茶葉貿易的臺人茶商也因為洋行引介咖啡而有一知半解的想像，有史即曾記錄清國對洋務較開明的有識之士已接觸過這種新興作物，甚至打算在臺地推廣種植，只可惜咖啡作物太新奇，農民見不到收益，商人觸不著市場，消費者更不懂品嚐，當時注定是「歹命」的農作物。但不可否認的，從種植咖啡到烘焙咖啡豆，在十九世紀末的大稻埕，茶商與洋商之間已進行過一場沉默試驗，咖啡的冒險或許因此展開。日人植物學家田代安定就曾記載咖啡在大稻埕啟蒙的嘗試：

……而此園內所採得之珈琲豆，則送往大稻埕節記號之李春生處，託其用石臼碾碎炒製後試飲，後來甚至還購入專門炒製珈琲的機械，進行大量烘焙，並將成品送予英國龍動府品嚐，竟然博得意外好評，據說對方還稱讚此足以名列第一流的珈琲之林。 (備註1)

這不僅是大稻埕「番勢」李春生(備註2)土法煉鋼的咖啡初體驗，後來更進一步購入烘豆機，加入自家烘焙的行列，也堪稱臺灣咖啡玩家第一人。咖啡在臺灣種植生產的歷史，已非單純的政權轉換可以割裂，大抵橫跨十九至二十世紀之交，臺灣原生咖啡已正式出現在官方採集紀錄中，只可惜天時地利未能配合，沒有消費市場的農產品得不到知音，咖啡事業大夢只得前功盡棄。

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公園獅迎春廣告，一九三二年。(圖／摘自麥田／城邦出版《臺灣咖啡誌》書中圖片) 分享 facebook

歐風咖啡屋公園獅

一九一二年（大正元）十二月，被譽為臺灣第一家咖啡屋「ライオン」（公園獅）在臺北公園內臺北俱樂部旁開張，公園獅為了正式宣告開幕，店主篠塚在十二月一日籌畫了一場園遊會，當天施放煙火，數百位的來賓，因逢星期日，客人擠爆公園獅，給公園帶來熱鬧的盛況。公園獅的命名想法原仿自東京銀座獅咖啡屋，其建築構造有報導指出：

一棟頗為時髦的西式建築，建坪六十五坪多，上樓螺旋的梯子鋪有絨毛毯，有一間約五坪大、視野絕佳的房間。樓下的客廳約四坪，旁邊是十八坪的酒吧，其側另有二間半及四間大的客廳，這裡設有暖爐、餐桌、椅子、窗簾、匾額等一應俱全，一派時髦的風格，洋酒、日本酒，種類應有盡有，有賣整瓶的，也有論杯賣的。此外，從日本茶、烏龍茶、紅茶，到咖啡、巧克力、可樂類的飲料，亦無一不備，就連散步客的早餐、午餐、點心，也不用愁。

公園獅得天獨厚取得公園內絕佳地點，全新起造歐風建築，吸引各界眼光，但若說要吃西餐、喝咖啡，早在一八九七年（明治三十）底以改良西洋御料理宣傳的「歐風コ ーヒ ー茶館」西洋軒已在西門外經營，遠比公園獅的時間足足提早了十五年。至於城內，在隔年（明治三十一）也能看見北門街八洲庵料理店大作「咖啡」廣告，很豪邁的說出「要找咖啡喝就到北門街八洲庵」。

由左至右分別是六軒廣告，一九三○ 年、八洲庵販賣咖啡的廣告，一八九八年、西洋軒，一八九七年。(圖／摘自麥田／城邦出版《臺灣咖啡誌》書中圖片) 分享 facebook

喫茶店風潮

十九世紀以降，日本積極藉國際間舉辦博覽會的機會，將新領殖民地臺灣最具代表性的物產──烏龍茶，行銷全世界。同時，博覽會當中喫茶店內可喝茶、吃茶點、歇腳的遊憩形態，也讓菓子商看見商機。

書名：《臺灣咖啡誌》作者：文可璽 出版社：麥田/城邦文化出版時間：2019年1月25日 分享 facebook

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一九一四年（大正三）三月，臺北已見日本老字號餅舖末廣屋販賣一種氣味淡泊的煎餅，其餅舖樓上即備有咖啡、粉汁（年糕紅豆湯之類的甜點），購買餅類的顧客，不論多寡皆可無限暢飲。一九一六年（大正五）臺灣總督府舉辦臺灣勸業共進會，臺北知名的菓子商大動作參加，有三日月堂、岡女庵、富士屋而自從一九○○ （明治三十三）年巴黎萬國博覽會臺灣喫茶店打響名聲後，也陸續征討各大小博覽會，成為臺灣茶開闢國際市場、拓展銷路的大舞臺。、朝日管堂、一六軒等五家聯合在第一會場新築的總督府四樓設立喫茶店，可明顯看出菓子商已開始結合茶食與飲料販售的點子。菓子商經營手法翻新，尤其大正時期以後日本製菓企業看準臺灣甜點、糖果消費市場與砂糖資源，先後進入臺灣設立營業據點，開拓新銷路，如以一六軒為基礎成立的新高製菓商會，在一九二四年（大正十三）成立的喫茶店品牌，「新高喫茶店」。這一年臺北榮町、西門町等熱鬧商圈，相繼出現資生堂「帕爾瑪」（パルマ）喫茶店、新世界館電影院旁的末廣喫茶店、日日新報社前的水月喫茶店及西門町國際映畫館旁的永樂喫茶店等。

(備註)

1.田代安定編纂，《恆春熱帶植物殖 育場事業報告第一、二輯》(第二輯)， 臺灣總督府民政部殖產局，一九一一 年三月三十一日，頁二○○ 。另有一八九七年〈永和興會員名簿〉中登記舊和記李春生，顯示李氏脫離和記洋行 自行創業「節記號」，仍以茶葉與煤油為主要貿易商品，也因此在茶商公會以後的紀錄上，李春生的身分註記就變成舊和記。英國龍動即倫敦。

2.李春生剛到台灣，曾任寶順、和記 洋行買辦，周旋於洋人與清官間，後經 營烏龍茶外銷有成，成為地方富紳。市 井因此流傳有「番勢李春生」。

●本文摘自麥田/城邦文化出版之《臺灣咖啡誌》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「summer8」立刻抵用。（限量200名）

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