【周末好書選】父子情深與相處之道書單

2019-08-02 18:13 聯合新聞網 讀.書.人



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一年一度的父親節即將來到，身為子女的你（妳）是否已經規劃好要如何與家人度過美好的周末時光？抑或，已是父親角色的你，準備好接收驚喜了嗎？

世界著名西班牙小說《唐吉軻德》作家塞萬提斯認為：「父親的德行，是兒子的最好遺產。 」孩子藉由身教、言教傳承與延續，成就孩子健全心智，獲得受用一生的無價之寶。不過，因為每個家庭風格、父親形象與個性都不同，因此也有不一樣的相處模式。有些人的關係「亦師亦友」；有些人則是一方很嚴厲，使得關係很緊張；有些人聚少離多，很有距離感；也有些人的父親不幸缺席......，因此父子之間的互動與情感也因人而異。

無論你們的相處是喜悅還是悲傷，在這個特別的節日裡，推薦以下書單給想要透過閱讀作品認識作家，也認識作家眼中的父親，或者想要更瞭解父親對他們影響的您。

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父母是我們一生的依靠，但也許有那麼一天，他們也在不知不覺之中需要依靠我們，除了要珍惜與它們相處的每一天外，也要做好成為他們堅強後盾的準備。

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