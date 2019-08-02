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獨／盛竹如自爆身家數億 「從主播台退休會成窮光蛋」

【周末好書選】父子情深與相處之道書單

2019-08-02 18:13聯合新聞網 讀.書.人

周末讀書新計畫。「udn讀書吧‧選書小組」每週將根據新聞時事、流行話題為讀者精選適合周末閱讀的好書，包含最新出版、暢銷排行榜以及限時折扣電子書，盡在「閱讀頻道周末好書選」。

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一年一度的父親節即將來到，身為子女的你（妳）是否已經規劃好要如何與家人度過美好的周末時光？抑或，已是父親角色的你，準備好接收驚喜了嗎？

世界著名西班牙小說《唐吉軻德》作家塞萬提斯認為：「父親的德行，是兒子的最好遺產。 」孩子藉由身教、言教傳承與延續，成就孩子健全心智，獲得受用一生的無價之寶。不過，因為每個家庭風格、父親形象與個性都不同，因此也有不一樣的相處模式。有些人的關係「亦師亦友」；有些人則是一方很嚴厲，使得關係很緊張；有些人聚少離多，很有距離感；也有些人的父親不幸缺席......，因此父子之間的互動與情感也因人而異。

無論你們的相處是喜悅還是悲傷，在這個特別的節日裡，推薦以下書單給想要透過閱讀作品認識作家，也認識作家眼中的父親，或者想要更瞭解父親對他們影響的您。

《父親與民國──白崇禧將軍身影集（上冊）戎馬生涯》
《父親與民國──白崇禧將軍身影集（上冊）戎馬生涯》
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知名作家白先勇先生為其父編著的畫傳

經典故事，收錄中學生國文課本內，也是必讀書單。

2013年名導侯孝賢更為此故事拍攝電影，也是臺灣電影史中經典中的經典代表作之一。

黃春明亦有許多的作品披露台灣在美日兩國經濟民下的社會圖像，故事裡的父親為了謀生裝扮成廣告人，回家後總是以這般打扮面對孩子，等到有天孩子看到父親的真面目時，竟認不得父親而大哭，父親拿粉準備裝扮的瞬間，彷彿為人生的荒謬與哀傷下註......

《父親與民國──白崇禧將軍身影集（上冊）戎馬生涯》（時報文化，2012）

推薦閱讀：

白先勇／我的父親與二二八，關鍵十六天

白先勇／與父親一同撫平二二八傷口的心願

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《兒子的大玩偶》
《兒子的大玩偶》
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以黑色幽默為小人物與社會問題註腳

白先勇：「我寫《臺北人》，卷首即表示，是為了──紀念先父母及他們那個憂患重重的時代。 這部身影集，正是那一整個時代的縮影。」

分上下兩冊，上冊，全書收錄約600張白崇禧將軍的珍貴影像、報導剪影，並由白先勇先生撰寫圖說及一篇篇小故事。

全書洋溢著深刻父子情，更有許多還原歷史現場的珍貴畫面與史實追記。

《兒子的大玩偶》（聯合文學，2009）

推薦閱讀：

張大春／鉛字是鄉愁

張大春與日星鑄字聯手 首本詩集《活葉集》限量百套搶攻收藏家的心

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《我的蟻人父親》
《我的蟻人父親》
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失了分寸的愛，傷人最深！

傷害難免，包容有時。家，一輩子的成長痛

●同名作品榮獲【第十一屆林榮三文學獎．散文獎三獎】 　　

●蟻人的孩子們如何描述自己的父親？ 　　

●無法輕忽的臺灣九零年代成長紀事，21世紀家庭書寫最深刻的一頁。

《我的蟻人父親》（逗點，2018）

推薦閱讀：

【那一年我許過願】死前不停許願的我們

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《也許你不是特別的孩子》
《也許你不是特別的孩子》
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熊麻吉育兒經！最爆笑的親子奇景 ！

他以愛陪伴孩子成長，希望他們擁有同理他人的能力

成為一個柔軟的人，又希望他們在充滿亂數的生命中，懂得趨吉避凶。日日餵養、調教

期待有朝一日孩子在離巢飛向自己的天空時，能夠擁有一雙堅強的翅，和溫柔的心……

《也許你不是特別的孩子》（天下文化，2019）

推薦閱讀：

「我希望你學習流淚」駱以軍這樣教兒學會愛

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閱讀頻道‧延伸推薦

父母是我們一生的依靠，但也許有那麼一天，他們也在不知不覺之中需要依靠我們，除了要珍惜與它們相處的每一天外，也要做好成為他們堅強後盾的準備。

推薦以下書單給您！

《面對父母老去的勇氣》
《面對父母老去的勇氣》
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暢銷書《被討厭的勇氣》作者岸見一郎動人新作

你愛父母，卻無法忍受他們的嘮叨碎念？ 你愛父母，卻不肯面對他們越來越需要你的現實？

當父母老了，你的機會來了，拿回親子關係的主導權，換一種方式愛他，重新建立人生最重要的人際關係。 如果你因為過去的不快與心結，而不知該如何與父母相處，你需要覺悟今天不是昨天的延續，每天的關係都要更新。

《面對父母老去的勇氣》（天下文化，2016）

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《當爸媽過了65歲：你一定要知道的醫療、長照、財務、法律知識》
《當爸媽過了65歲：你一定要知道的醫療、長照、財務、法律知識》
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照顧父母，也為未來的自己做準備

隨著科技與醫藥的發達，如今高齡或超高齡老者比比皆是。然而夾在孩子與父母、婚姻與工作之間的「三明治世代」愈來愈多，甚至儘管自己退休了未來還得繼續照顧自己的父母。然而關於長輩因老化而引起的諸多病症及生死關頭之決斷，只是小小上班族的你我又該如何招架？

此外，當爸媽過了65歲，各種醫療、長照、財務、法律相關問題，也會接踵而來，別以為你還年輕不需要知道

《當爸媽過了65歲：你一定要知道的醫療、長照、財務、法律知識》（先覺出版／圓神出版，2019）

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《陪爸媽安心到老：醫療決策、長照資源、陪伴技巧，一本完解不慌亂》
《陪爸媽安心到老：醫療決策、長照資源、陪伴技巧，一本完解不慌亂》
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下列一種狀況就足以讓子女焦慮爆表

爸媽經常合併多種疾病，到底要看哪一科？

爸媽的「老毛病」會不會造成長期失能？爸媽開刀出院後，回家怎麼照顧？怎樣避免復發或感染？

衰老和死亡是一條單向道，沒人可以真正準備好，嬰兒潮世代逐漸老去，子女愈生愈少，你可能必須獨自面對父母的老、衰、死。

提早「知老」、「認老」、「備老」，如此必要時讓你不致慌亂、不知如何是好！

《陪爸媽安心到老：醫療決策、長照資源、陪伴技巧，一本完解不慌亂》（天下生活，2018）

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