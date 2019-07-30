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拚經濟只看GDP？英國《金融時報》主編告訴你「數位經濟」的影響力

2019-07-30 12:21聯合新聞網 讀.書.人

（圖／Unsplash）
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數位經濟模糊了工作、休閒和做家務的區隔，改變了我們視為生產活動和非生產活動間的界線。這讓衡量經濟的工作變得更加困難......

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「拚經濟」是超越共產國家、自由國家共通語言，這點從近期火熱的美中貿易戰就能看出端睨，而說到經濟，就不得不提到眾所周知的GDP（國內生產毛額 ，Gross Domestic Product），這項數據是衡量一個國家進步與否重要指標，然而你真的對GDP夠了解嗎？尤其數位化時代來臨，所謂的「拚經濟」口號，真的還能以「拚GDP」來實踐嗎？

英國《金融時報》主編暨得獎記者凌大為（David Pilling）在《你的幸福不是這個指數：透視經濟成長數據的迷思》憑藉他25年來對於經濟發展的追蹤報導、觀察與訪問， 透過清晰、幽默，帶有批判性的文字，帶領讀者們去了解GDP這項主要的經濟指標究竟代表什麼，以及數據背後所表示的意義。

文／凌大為（David Pilling）

網際網路偷了我的GDP

那是紐約一個寒冷的雨夜，你在自己的公寓聽Spotify的當代爵士樂，突然很渴望到下加利福尼亞州度週末，以逃避冬季刺骨的寒冷，那裡是你讀過《旅遊顧問》雜誌一篇熱烈的評論後一直想去的地方。你打開筆記型電腦，開始搜尋，在skyscanner.com網站輸入甘迺迪機場和聖荷西卡玻機場，填了下週末的日期，並選擇「僅限直飛」。幾分鐘後你已輸入你的信用卡資料，訂了找到的最便宜選項。 　　

接下來是上Airbnb尋找住宿，經過一些搜尋後你決定一間價格合理、似乎有漂亮大海景觀的海灘公寓房間。最後，你買了線上保險以防萬一。到了旅行那天，你上航空公司網站，輸入護照資料，選擇一個走道座位，報到後印出你的登機證。然後你預訂一輛Uber汽車，坐進車子後座，踏上前往機場的旅程。該休息一下了，你一直很賣力工作。 　

數位經濟模糊了工作、休閒和做家務的區隔，改變了我們視為生產活動和非生產活動間的界線。這讓衡量經濟的工作變得更加困難。先進經濟體數十年來愈來愈從製造業轉向服務業，但在網際網路時代，這種傾向虛擬和無法計算的趨勢更變本加厲。瑞典串流音樂服務業者Spotify的經濟總監佩吉（Will Page）說：「GDP面臨一個方木難入圓洞的兩難情況，因為它原本設計用來衡量有形的製造業產品，而製造業在現代經濟卻逐漸喪失其重要性。」 　　

當我到Spotify的倫敦辦公室——一個開放、簡單、有自助飲料冰箱、遊戲房的地方——見佩吉時，我必須自己印出我的安全識別證，夾在我的衣領上，這些事過去都有接待員為訪客服務。「從統計的角度看，破壞性科技公司的目標是降低GDP。」在我找到躲在一條走廊的佩吉後，他告訴我：「除去被算進GDP的交易成本，並以不算進GDP的便利來取代，所以GDP萎縮了，但每個人都從中獲益。許多科技公司做的事就是消除不需要的東西，最終的結果是經濟縮小，而福祉增大。」 　　

從經濟的觀點看，他的意思是Spotify和類似的公司就像暗物質（dark matter），它們不把GDP擴大，而是吸進GDP並讓它消失。然而它們提供的是一種人們願意付錢獲得的有價值服務。這對我們以主流衡量方法計算的經濟是一個複雜的主題，也引發不小的爭議，因此值得我們深入探究幾個面向。 　　

第一是有關家庭生產的問題。我們已談過洗小孩的衣服或煮斯密的晚餐不算經濟活動，但印出自己的登機證呢？或者像我自己做過的，在機場為自己的行李綁上標籤，將它送上自動旋轉的行李帶上。（不久後你會發現你得自己開飛機。）直到晚近這些活動都有支薪的機場員工為你服務，所以它們被算進經濟統計中。現在這些工作已被外包——給你。就計算經濟而言，它們消失了。

* 　　

（圖／Unsplash）
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第二個面向是，價格跌向零的傾向。我在一九八○年代住在美國，我記得我父親從倫敦打長途電話給我，談話內容總是大同小異：「我不能談太久。」他會大聲對著不清楚的線路喊道：「電話費很貴。」幾乎談話內容大半是打電話太花錢，他很快就會掛電話。打長途電話很有壓力，線路的品質很差。

書名：《你的幸福不是這個指數：透視經濟成長數據的迷思》作者：凌大為（Davi...
書名：《你的幸福不是這個指數：透視經濟成長數據的迷思》
作者：凌大為（David Pilling）
出版社：聯經出版事業股份有限公司
出版時間：2019年7月10日
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今日只要有網際網路連線的地方，人們就能免費通訊，不受任何時間限制。FaceTime和Google Hangouts等服務也表示人們能即時視訊溝通。人們可以瀏覽臉書，和朋友聊天，可以透過推特發出訊息（特別是他們升遷到高級辦公室時更好用），或查閱維基百科的資訊。維基百科理論上可以把所有人類知識帶給任何有網際網路連線的人，但它對經濟的價值卻是零。這麼好的東西怎麼可能毫無價值？而這是否表示我們認為真正有價值的東西被排除在我們稱為經濟的東西之外？ 　　

我們以三種主要方式來支付像串流音樂、YouTube和臉書等無形的數位服務。第一種是老派的方式：付錢。第二種是我們付出時間，特別是觀看網站的顯示廣告，這時候是廣告收入支付了服務內容。第三種方式類似廣告，但你付出的不是時間，而是付出資料——你自己的資料。許多公司靠出售顧客的資訊賺錢。這表示你對成長貢獻的方式只有國家安全局（NSA）才了解。


●本文摘自聯經出版事業股份有限公司出版之《你的幸福不是這個指數：透視經濟成長數據的迷思》，請勿轉載。欲知更多內容立即試閱電子書

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作者簡介

凌大為（David Pilling）

《金融時報》非洲版主編暨專欄作家，曾任亞洲版主編，2002至2008年擔任駐東京辦公室主任。第一本著作《大和魂：日本人的求存意識如何改變世界》（Bending Adversity: Japan and the Art of Survival）獲得極高的評價。目前住在倫敦，但經常走訪非洲。


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