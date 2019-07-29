藍教主、楊丞琳推薦！「柔式覺醒」教你甩開渣男，勇敢做自己！

2019-07-29 11:40 聯合新聞網 讀.書.人



（圖／聯合報系新聞資料照） 分享 facebook

我直接放棄自己原本的樣子與個性，變成他心中完美女孩的形象跟他約會，留著快過腰的長髮，言行舉止盡量都像他說得那樣溫柔貼心，但是最後他還是劈腿了，而且手上牽著的是短髮女孩。…

閱讀小貼士

人皆有低潮之時，公眾人物也不例外。曾在25歲後陷入情緒低潮，患上憂鬱躁鬱症的藝人黃小柔，持續看了精神科三年多的時間，並靠著信仰、家人、朋友的陪伴才脫離這黑暗時期。

新書《跟過去的每次跌倒說謝謝》獲得演藝圈好友們藍心湄、庹宗康、黃國倫牧師、楊丞琳、張棋惠、艾莉絲等人推薦，並在書中當中分享過去曾一度活在男友期待中的自己，如今她走了過來，並以過來人的身分提醒戀愛中的人，如何找到在戀愛關係中找到彼此該有的樣貌，如何勇敢做自己。

文／黃小柔

只想成為男朋友喜歡的

從小我就是一個非常中性的女生，不管什麼時間或場合，能穿褲子絕對不會選擇裙子。但是，直到開始約會之後，這一切都改變了！ 我記得有一次跟某任男友約吃晚餐，電話那頭的他說希望我可以穿漂亮一點，最好很辣，我問他為什麼？他說他想讓他的朋友羨慕他有個這麼正的女友。雖然我不太懂他的堅持，還是決定試著成全他的要求，我說服自己：沒關係，就試著改變一次看看，讓他看到我的時候真的嚇一跳，覺得「哇噻！我女朋友真的好正！」，當然，也是希望這一次的驚豔會讓他對我更加著迷。

那晚動用姐妹們的所有心思，她們幫我精心搭配了一套性感到不行的洋裝，我記得是件平口黑色絲質洋裝，配上七吋黑色尖頭高跟鞋跟大波浪微捲的頭髮，噴上迷人的香水才出門。說真的，當下我覺得自己正到不行，在計程車上的時候，我不得不否認有抹得意的笑容掛在臉上，並且開始幻想下車那一刻，有如女神降臨光芒萬丈的氣勢完全震懾住當時的男友，看到我如此性感的打扮，他肯定是愛慕到不行……

抵達約會餐廳門口，男友非常紳士地出來迎接我，我像頒獎典禮走紅毯般優雅地下車，此時氛圍跟我夢想的一模一樣，我得意到快飛起來了！結果，離開餐廳要前往下一個地點，正在路邊攔車的時候，不太會穿高跟鞋的我不小心拐了一下，導致重心不穩，踢到擺在路旁的交通錐……於是一切的一切就這麼幻滅了！ 呃，我不但摔了一跤，還以滑壘之姿跌進剛下過雨的水坑裡，整個臉朝下跌了個狗吃屎，頭髮泡到污水裡，妝也糊了，更丟臉的是小洋裝直接翻到肚臍下方，內褲就這麼赤裸地露出來（還好當天內褲不醜）……天啊，這種無敵尷尬外加丟臉丟到家的事怎麼會發生在我身上！都怪我搞什麼變裝，直接糗到不行，超想死的！

（圖／Unsplash） 分享 facebook

當下，我不管男友的關心與呼叫，根本是落荒而逃地攔了計程車逃離現場，直接逃回姐妹家。她們打開門看到我的窘樣，也是睜大了眼睛不敢置信！看到她們，我終於崩潰地直接大哭，一邊哭一邊描述讓我生不如死、丟臉到一個不可思議的過程。

為什麼會是這樣的結局呢？最後我不得不承認那不是我擅長的自己，畢竟從只愛穿褲子、踩球鞋的習慣，要180 度大轉變，裝成正到不行、令人垂涎的模樣，完全沒有衡量自己是否駕馭得了？很顯然也很殘酷的，我失敗了！那個晚上我哭到一個昏天暗地，就連男友打電話來，我也無法接電話，超想直接消失的！可憐的女孩，原本只想好好表現一下，哪裡知道會弄巧成拙，這個慘劇到現在我還是永生難忘啊！

另外一段戀愛，剛約會的時候，男孩在聊天的過程中透露出非常喜歡長髮披肩的女孩，還說只要是美女都會留長髮，衝著這句話，那天之後我開始留起長髮，我直接放棄自己原本的樣子與個性，變成他心中完美女孩的形象跟他約會，留著快過腰的長髮，言行舉止盡量都像他說得那樣溫柔貼心，但是最後他還是劈腿了，而且手上牽著的是短髮女孩。

書名：《跟過去的每次跌倒說謝謝：柔式覺醒，告別渣男，找到幸福的自己》作者：黃小柔出版社：時報文化出版時間：2019年3月22日 分享 facebook

還有一次，一個跟我約會的男孩告訴我，他喜歡獨立的女孩，獨立到連生病都能自己想辦法，盡可能什麼都可以自己搞定的女孩超級迷人，這種才是真的適合娶回家當老婆的人！還說他最討厭軟弱又老是想依靠男人的女人，因為這是一種公主病的開始。聽完他的分析，我居然相信了這件事，為了成為他說的那種女孩，我開始什麼事情都自己解決，就算兩個人好幾個禮拜都沒有通電話和見面，我依然相信我只要夠獨立，把自己照顧好，他就會深愛著我，然後把我娶回家；最後我發現他因為去照顧一個跟他曖昧的女孩，連分手都沒跟我說就直接跟她住在一起，最後傳了一個簡訊跟我說那個女孩生病了需要他的照顧……

以上這幾個很慘的例子，我想表達的是，千萬別為了男人的幾句話就輕易改變自己，就算妳真的變成他說的那個樣子，他也不會迷戀妳太久！與其這樣，倒不如好好愛自己，因為最舒服的關係就是在他面前可以自在地做自己，而他就是因為這樣才為妳著迷，這才是最好的方式。

年輕不懂事時，我們只想成為男朋友喜歡的自己，甚至覺得這是一種愛的表現，於是選擇犧牲自己來迎合對方，換取所謂的愛情，但說實在的，就是他們根本不欣賞原本的妳！這真的很過分，因為就算女生做了再多的改變跟努力，最後像個笨蛋一樣連自己的模樣都跟著賠進去，也換不到愛啊！

請記住，愛妳就是接受妳，欣賞妳每一分每一秒的樣子，少拿藉口來告訴妳什麼才是最好的。請相信自己，這輩子妳就是這麼的獨一無二，知道嗎？

●本文摘自時報文化出版之《跟過去的每次跌倒說謝謝：柔式覺醒，告別渣男，找到幸福的自己》，請勿轉載。欲知更多黃小柔告別渣男的心路歷程立即試閱電子書。

更多推薦閱讀

☞「想念的盡頭，是遺忘嗎？」等待四年，肆一全新愛情散文《當我想你時，全世界都救不了我》

☞聰明的單身女子也不自覺地犯大忌，嚇跑好男人？《單身女子必修的27堂課〔修訂版〕》

☞因為愛你，所以我要學習愛我自己《謝謝你知道我愛你：在關係中，面對愛，接受愛，學習愛，放下愛》

☞百萬女性唯一推薦，聯誼前必讀追男聖經《Get the Guy：男人完全解密，讓妳喜歡的他愛上妳！》