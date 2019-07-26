【周末好書選】電流大戰！偉大發明觸電書單

2019-07-26 16:45 聯合新聞網 讀.書.人



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這兩週上映不少暑假強檔電影，電影類型百花齊放、部部精采可期，包含迪士尼經典動畫翻拍真人版的《獅子王》、入圍72屆坎城國際影展，更入選臺北電影節開幕片驚悚片《灼人秘密》，以及今日即將在臺灣上映，奧斯卡金獎演員李奧納多‧狄卡皮歐（ Leonardo DiCaprio）與布萊德‧彼特（Brad Pitt ）首度合作喜劇電影《從前，有個好萊塢》，相信敢選在暑期檔時段上映的電影，都有一定票房信心，也不畏懼票房廝殺戰，然而在這一片廝殺中有部拍攝相當精緻且卡司強大電影：《電流大戰》於上周五7月19日亮眼登場！

電影《電流大戰》劇照，班尼迪克‧康柏拜區（Benedict Cumberbatch）飾演發明家愛迪生。（圖／聯合報系新聞資料庫照） 分享 facebook

這部電影描述19世紀那場改變世界用「電」的商業爭戰，電影卡司十分堅強，由全球女性心中最性感男人、演紅福爾摩斯的班尼迪克‧康柏拜區（Benedict Cumberbatch）主演美國近代發明狂人愛迪生，並與尼可拉斯‧霍特（Nicholas Hoult）飾演經常被人遺忘的真正發明天才特斯拉，麥克山儂（Michael Shannon）則是出演電流戰爭中與愛迪生公司抗衡的商人喬治威斯汀豪斯，三人主演。

劇中發明家愛迪生因改良鎢絲燈泡聲名大噪，並且主張直流電才是最適合的供電系統，與職員特斯拉發明並主張交流電供電的意見相左，兩人分道揚鑣後，特斯拉投入喬治威斯汀豪斯創辦的西屋電氣公司。隨後，引發一連串的電流交鋒與商業利益衝突……。

電影《電流大戰》中（後者）特斯拉與（前者）愛迪彼此對電流供電看法不同，各持一方。（圖／聯合報系新聞資料庫照） 分享 facebook

「電」是現今我們生活中非常重要的一部分，形影不離的手機、電腦、冷氣樣樣都需要用電，早已習以為常，然而，我們仍經常忘了這段重要的歷史。在《電流大戰》電影裡不僅重現這段偉大的發明史，學生時期所學過的科學，同時也「真實」還原發明狂人愛迪生等人的性格、作派與商場手段外，引發高度的討論與關懷。當然，偉大發明不僅僅「電流」這一項而已，自古以來，古今中外能人、天才輩出，「從無至有」的各項發明與革新不斷地推陳出新，也把人類推向一次又高過一次全新高度。是否現在也挑起你探究科學的興趣呢？

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