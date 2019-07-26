【周末好書選】電流大戰！偉大發明觸電書單
周末讀書新計畫。「udn讀書吧‧選書小組」每週將根據新聞時事、流行話題為讀者精選適合周末閱讀的好書，包含最新出版、暢銷排行榜以及限時折扣電子書，盡在「閱讀頻道周末好書選」。
這兩週上映不少暑假強檔電影，電影類型百花齊放、部部精采可期，包含迪士尼經典動畫翻拍真人版的《獅子王》、入圍72屆坎城國際影展，更入選臺北電影節開幕片驚悚片《灼人秘密》，以及今日即將在臺灣上映，奧斯卡金獎演員李奧納多‧狄卡皮歐（ Leonardo DiCaprio）與布萊德‧彼特（Brad Pitt ）首度合作喜劇電影《從前，有個好萊塢》，相信敢選在暑期檔時段上映的電影，都有一定票房信心，也不畏懼票房廝殺戰，然而在這一片廝殺中有部拍攝相當精緻且卡司強大電影：《電流大戰》於上周五7月19日亮眼登場！
這部電影描述19世紀那場改變世界用「電」的商業爭戰，電影卡司十分堅強，由全球女性心中最性感男人、演紅福爾摩斯的班尼迪克‧康柏拜區（Benedict Cumberbatch）主演美國近代發明狂人愛迪生，並與尼可拉斯‧霍特（Nicholas Hoult）飾演經常被人遺忘的真正發明天才特斯拉，麥克山儂（Michael Shannon）則是出演電流戰爭中與愛迪生公司抗衡的商人喬治威斯汀豪斯，三人主演。
劇中發明家愛迪生因改良鎢絲燈泡聲名大噪，並且主張直流電才是最適合的供電系統，與職員特斯拉發明並主張交流電供電的意見相左，兩人分道揚鑣後，特斯拉投入喬治威斯汀豪斯創辦的西屋電氣公司。隨後，引發一連串的電流交鋒與商業利益衝突……。
「電」是現今我們生活中非常重要的一部分，形影不離的手機、電腦、冷氣樣樣都需要用電，早已習以為常，然而，我們仍經常忘了這段重要的歷史。在《電流大戰》電影裡不僅重現這段偉大的發明史，學生時期所學過的科學，同時也「真實」還原發明狂人愛迪生等人的性格、作派與商場手段外，引發高度的討論與關懷。當然，偉大發明不僅僅「電流」這一項而已，自古以來，古今中外能人、天才輩出，「從無至有」的各項發明與革新不斷地推陳出新，也把人類推向一次又高過一次全新高度。是否現在也挑起你探究科學的興趣呢？
推薦以下書單給準備去看電影《電流大戰》、想要湖回顧或惡補一下這一段發明史、或者瞭解更多偉大發明與其故事的您。
3個天才，覬覦1個目標 ——控制電權，建立帝國
我們每個人的生活都受益於他，你怎麼可以不認識他？
尼古拉‧特斯拉，是電氣時代真正的先知！！！
他的每一次預言，都能讓世界快速進步至少一百年── 只是，人們視他為「科學異端」......
《光之帝國：愛迪生、特斯拉、西屋的電流大戰》（商周出版／城邦，2017）
被世界遺忘了100多年…… 特斯拉應該得到的尊崇！
這是一段成為商戰教材的真實歷史，一場技術、智力與財力的生死競賽
細數引人入勝的科技發明，還有陰謀、金錢、死亡 比小說還精采的科技發明史 愛迪生，美國最有名也最受愛戴的發明家，白熾燈泡的發明者，世界上第一個策劃直流電網的人。
「塞爾維亞巫師」特斯拉，性格優雅古怪的他發明了交流電和許多了不起的發明，是劃時代的革命者。 匹茲堡企業家西屋，不屈不撓的理想主義者，全心全意打造由電力驅動的理想世界。
《被消失的科學神人‧特斯拉親筆自傳：交流電、無人駕駛、尼加拉發電站，他的每一次發現，都讓世界進步至少100年！》（柿子文化，2019）
史書界的濃縮咖啡：超濃郁、超有深度、超級提神！
為我們細數備受愛戴的英雄人物和背負千古罵名的世界罪人，還列舉人類史上最重要的觀念和最投機的發明……。這冊世界史風趣幽默、引人入勝，又富深度，內容更是包羅萬象，從亞當到「蘋果」不一而足！ 本書最教人驚豔之處在於，內容打破東西方傳統史書寫法、屏棄歷史資訊的大轟炸，以不按牌理出牌的方式「聊」歷史，既縱貫人類數千年的發展史，又聚焦一則則奇聞軼事和一個個人物特寫。各種觀點妙趣橫生
《外帶一杯世界史：從世界之都、重要理念、最酷發明、英雄與惡魔……等視角趣看人類歷史》（商周出版／城邦，2018）
歷史上有哪些錯誤？以真相打破似是而非的訛傳！
「一份極具趣味的揭露！許多常見的歷史傳聞其實都是虛構的。」——英國媒體
十八世界英國詩人亞歷山大．波普曾說：「一知半解是件很危險的事」。歷史上有許多似是而非的「偽史實」，因為記載錯誤或因以訛傳訛，使得許多「偽真相」演變成確實存在過的「歷史」。有鑒於此，熱愛做研究的英國作家芭罕，以嚴謹的考究精神與寫作筆法，一一挖出歷史上的錯誤， 並從龐雜的史料、資訊、期刊論文、書籍中抽絲剝繭，還原真相，讓真實事件發聲。
《拿破崙並不矮：歷史寫錯了！埃及金字塔不是奴隸建的、美國獨立不是因為增稅、諾貝爾沒有發明炸藥，揭開那些一直被誤解的史實真相》（創意市集／城邦文化，2018）
人工智慧時代的新神話學。
當科技高度發展模糊了神性與人性的界線，人類對於科技兼具光明及黑暗的力量，便有了興奮和憂慮交雜的不安感受。如此狀況可是現代人獨有？
其實不然。對於人造生命、基因改造、自動機械、人工智慧等諸多前衛科技，在距今近三千年前的古希臘人心中，早已有了奇美且豐富的概念想像。
而這些想像，就投射在神話中。
《天工，諸神，機械人：希臘神話與遠古文明的工藝科技夢》（讀書共和國／八旗文化，2019）
科技巨流推動你我，奔向未來！
《經濟學人》雜誌推出的《巨科技》這本書，集結了二十位第一流的專家
就各自專長的領域，對未來三十年的科技走向與社會變遷，做出大膽的預言。從未來科技的物理學基石、摩爾定律的極限、生物科技的應許……
《巨科技：解碼未來三十年的科技社會大趨勢》（天下文化，2018）
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