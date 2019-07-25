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靠明星員工打天下？ 遠見天下執行長王力行：團戰時代來臨

2019-07-25 14:44聯合新聞網 讀.書.人

聰明人如果不能跟別人合作，破壞了團隊，也就做不成明星球員。單打獨鬥的時代過去了…...

閱讀小貼士

科技日新月異，身處於資訊爆炸年代，專精一項技術固然重要，但顯然這個時代懂得「團隊合作」其實更吃香、也更加重要。 遠見天下發行人兼執行長王力行，長期任職於媒體界，曾獲華人文學報導獎首獎，洞悉趨勢、關懷面向極廣、極透徹，新書《你知道的遠比你想像的少》集結其專欄精華文章與歷年經典人物的重要訪談，帶領讀者了解當今全球時事和社會人文的最新脈動和關注的問題，並點出至關重要的核心議題，與讀者共同正視與省思。

文／王力行


成全不了別人，成就不了自己

一位企業高管曾問過他的朋友：如果你的部門裡有個明星球員，專業表現突出，但是人緣太差、EQ太糟，你會重用他嗎？

這位朋友答得巧妙：如果我是同樣性格的主管，我會重用他；可惜我不是。

到底明星優先？還是團隊優先？永遠是困擾企業的一道難題。明星球員表現優異，是業績的貢獻者，但他們往往自視甚高，永遠希望成為聚光燈下的主角，無視同僚的助攻，也不願意把成果與人分享。

團隊績效講求公平合作，崇尚「一加一大於二」的績效，且相信個人能力、智力再高，終究無法應付瞬息即生的變局。但強調團隊，可能會養成吃大鍋飯心態，創新與動力不足。

許多管理專家都在研究如何兩全其美，讓技能與性格並重，發揮團隊的最大能量。

二○一六年初，Google在查訪一百多個團隊後發現：如果一個團隊的平均智商（IQ）和情商（EQ）都高，團員彼此經常溝通，也就是「認真與友善」的團隊，才是一個完美的團隊。

這使我想起黃春明在一場演講中說，我們不要自以為了不起，如果沒有那些農夫種稻，我們哪有飯吃；如果沒有那些清潔工收集垃圾、清掃街道，我們還走不出家門。這個社會是靠集體的合作才能運轉。


放下小我，追求團體戰的勝利

如果問星雲大師，佛光山怎麼會有那麼大的力量在全世界創建千百座道場、學校、圖書館、美術館，舉辦那麼多的文教、體育、藝術活動。他總會笑笑的說，「是佛光人的『集體創作』。」從來不自己居功。

書名：《你知道的遠比你想像的少》作者：王力行出版社：天下文化出版時間...
書名：《你知道的遠比你想像的少》
作者：王力行
出版社：天下文化
出版時間：2019年6月28日
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問他什麼是「集體創作」？他說：「這個世界不是只屬於我一個人的。一件事情的成功，需要經過多少人的經驗、多少人的智慧、多少人的辛苦，共同來成就，才能成功的。」

三十年前，在國防部安排下，他到岡山的空軍官校演講，看到學校環境優美，許多設施都蘊含「集體創作」的團隊精神。他在當天日記中特別記下：「空戰出英雄，地勤一半功」，這些校內文字就是提醒「集體創作」的精神。

當《佛光大藏經──禪藏》編輯多年即將出版時，他勉勵弟子：「佛門講究的是眾成就，凡事不要依『我』，要依大眾。何況是神聖的編藏工作，不要坐井觀天，要集眾人智慧集體創作。」

有人說，如果能力像冰山，浮在水面上的是技能（IQ），沉在水面下的是個性（EQ）。

聰明人如果不能跟別人合作，破壞了團隊，也就做不成明星球員。

單打獨鬥的時代過去了，一人撐天的時代也過去了；當人們把力氣花在互相牽制、彼此惡鬥上，將一事無成。君子成人之美，成全不了別人，也成就不了自己。


●本文摘自天下文化出版之《你知道的遠比你想像的少》，請勿轉載。欲知更多內容立即試閱電子書

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作者簡介

（圖／聯合報系新聞資料庫照）
（圖／聯合報系新聞資料庫照）
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王力行

遠見‧天下文化事業群發行人／CEO，政大新聞系畢業，共同創辦《天下雜誌》、《遠見雜誌》與「天下文化出版公司」。曾擔任婦女雜誌主編、中國時報駐香港辦事處主任、《天下雜誌》副總編輯、《遠見雜誌》和天下文化出版公司發行人兼總編輯，現為「遠見‧天下文化事業群」發行人兼事業群執行長。著有《請問，總統先生》、《愛與執著》、《無愧──郝柏村的政治之旅》、《寧靜中的風雨──蔣孝勇的真實聲音》、《鬧中取靜》、《三人行看台灣新價值》、《字裡行間》、《與時代的的對話》等，均由天下文化出版公司出版。


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