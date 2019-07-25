比「怦然心動整理術」更有效率！日本讀心師教你「20秒改變習慣」

2019-07-25 09:09 聯合新聞網 讀.書.人



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人只要把做事的所需時間縮短到二十秒，就能養成習慣。相反的，一旦把所需時間額外增加二十秒，就能消除原有的習慣。 這就是二十秒原則。

閱讀小貼士

語說得好「萬事起頭難」，其實難的倒也不一定是事情本身的困難度有多高、多難搞定，很多時候是因為起步時間太長，而讓人產生了「動力不足」、「難度很高」、「很有挑戰性」等錯覺。

日本唯一的讀心師 DaiGo 認為「整理」其實是一種心理學！把握住《整理力，決定你的生命自由度》書中的原則與鐵則，不只改善有形的讀書環境、上班場域、工作資料整理效率，甚至包含無形的時間與內心餘裕，打造一個讓人容易著手做事的環境，也幫助自己調整更寬廣、自由的工作狀態與心靈。

文／讀心師DaiGo

所謂整理，可以說是打造一個讓人容易著手做事的環境。初速最大化原則便是以此為目標。

那麼，讓人容易專心做事的環境，到底具備哪些特點呢？

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■ 第一步是減少物品的數量

反過來說，如果你遲遲無法開始手上的工作、總是要花一段時間才能進入狀況，就得想想是否在著手前需要經過太多步驟。通常有這種煩惱的人，工作所需的物品都太多。

以從前的我為例，必須備好電腦、網路攝影機和麥克風，才能開始直播影片，但是如果事前要準備太多東西，「需要這個」「也需要那個」「對了，好像還要那個」，增加許多步驟，時間一下子就沒了。

有些人做任何事都習慣從表面著手，這種人之所以得不到成果，就是因為他們誤以為做一件事必須準備這個、準備那個，導致事前的步驟太多。

若要減少步驟、達到初速最大化，就必須減少物品的數量。

話雖如此，但也不是要各位不分青紅皂白地減少物品，畢竟我們將步驟縮減到最少，是為了達到初速最大化，希望大家不要忘記原本的目的。

以我直播的例子來說，我會使用小型腳架固定手機。或許你會覺得：「不要用腳架，不是能再減少一個步驟嗎？」但是，沒有腳架便無法將手機固定在適當的角度，我在直播時就得一直調來調去，反而增加了許多額外的工夫。有了腳架，只要把手機輕鬆一放就能立刻開始錄影。

若想達到初速最大化，就要盡可能減少多餘的動作

（圖／擷取自方智文化/圓神出版《整理力，決定你的生命自由度》一書） 分享 facebook

■ 準備時間縮短到二十秒

除了注意事前需要經過多少步驟之外，也要注意所耗費的時間。美國哈佛大學的心理學家尚恩．艾科爾對此進行研究，發現了「二十秒」的鐵則。

人只要把做事的所需時間縮短到二十秒，就能養成習慣。相反的，一旦把所需時間額外增加二十秒，就能消除原有的習慣。

這就是二十秒原則。也就是說，如果你手上的工作總是一拖再拖，那麼只要把著手這份工作的所需時間縮短在二十秒以內，不論何時都能立刻展開工作。

當你在減少事前所需的步驟與物品時，想想看怎樣才能把準備時間縮減到二十秒內，也不失為一個好方法。

書名：《整理力，決定你的生命自由度：讀心術大師教你不迷惘．不費力．不雜亂的心理法則》作者：讀心師DaiGo 出版社：方智出版／圓神出版出版時間：2019年7月1日 分享 facebook

■ 直觀功能，讓你知道現在該做什麼

初速最大化的環境，就是讓人容易開始行動的環境。而設計「直觀功能」，能有效打造出這樣的環境。

簡單來說，直觀功能是環境賦予人的特定行動。

假設現在你的眼前有張椅子，那麼你可能會採取的行動應該是坐下來，對吧？如果這張椅子是摺疊式的，你可能會選擇帶走椅子。假如眼前有扇門，你會推開這扇門；如果是扇拉門，你則會用拉的開門。

這種讓人自然知道該採取何種行動的狀態，便稱為直觀功能（最近也有人以符號學的「能指」稱呼這種情況）。

我們可以利用直觀功能，讓自己一置身某個環境就立刻知道該做什麼事，這樣就能以最快的速度開始工作。

●本文摘自方智出版／圓神出版出版之《整理力，決定你的生命自由度：讀心術大師教你不迷惘．不費力．不雜亂的心理法則》，請勿轉載。欲知更多整理小技巧立即試閱電子書。

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作者簡介 讀心師DaiGo 慶應義塾大學理工學院物理資訊工程學系畢業。對於建構人的心靈深感興趣，投身研究人工智慧記憶方面的材料科學。向日本媒體公開源自英國的讀心術（Mentalism），身為日本唯一的讀心師，上過數百個電視節目。近期將發展方向轉往商業與學術領域，目前擔任企業的商業顧問、商品開發、作家與大學教授。興趣是一天閱讀10～20本書、和貓咪玩耍、直播、上健身房。著書皆以人類心理為主軸，橫跨諸多領域，至今累積銷售量已破200萬本。著有《專注力，就是你的超能力》《寫入人心》等多部暢銷書。

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