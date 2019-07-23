丹妮婊姐脫單選書！讓愛情大師馬修告訴你「已讀不回」真正原因

2019-07-23 11:55 聯合新聞網 讀.書.人



丹妮婊姐拍攝影片鼓勵失戀人與求愛者不要放棄，並推薦大家在失戀期間可閱讀《Get the guy》這本書，為自己下一段戀情做準備。（圖／翻攝自Youtube帳號「丹妮婊姐星球」頻道內影片） 分享 facebook

男人雖蠢，但在自己為什麼不想跟某個女人交往這點上，倒是出乎意料地精明。許多男人的言行或許出於缺乏安全感，但實際上，下面這些原因才是他們真正的想法。當妳質問他時，他可能會支吾其詞、鬼話連篇，但如果他願意誠實以對，那麼以下就是他可能說的話…

閱讀小貼士

要遇到讓自己心動的對象不容易。特別是已經脫離情竇初開時期的人，有時得花幾個月、甚至幾年才遇見一個各方面都讓自己心儀的對象。然而就在一段美好戀情要萌芽的時候，對方居然已讀不回、搞消失！

想知道曖昧對象為何收手？歐美知名兩性專家、愛情大師，更是百萬Youtuber的馬修‧赫西的書《Get the Guy：男人完全解密，讓妳喜歡的他愛上妳！》中，以男人的角度回答女人在愛情中的困擾，就連臺灣作家兼美妝Youtuber的丹妮婊姐看過後，也將此書選入「失戀人或求愛者必讀書單」之一。不管是在書中或在影片上，馬修忠實呈現男人的內心，助你在愛情道路上無往不利。

文／馬修‧赫西（Ｍatthew Hussey）

為何他已讀不回、搞消失？

你們共度了一段美好時光，妳心想，一切都很順利：你們很放鬆地聊天，他告訴妳一兩個關於他的小祕密，在信步走去取車的路上，他牽了妳的手。你們臨時起意在回家路上買了冰淇淋吃，聊啊聊的就聊到凌晨兩點，你們大可以就這樣上床的。當他和妳說再見時，還記著妳貓咪的名字呢！那天明明就很開心啊！但之後他杳無音訊。一整週，電話連響都沒有響，妳終於受不了了，索性打給他，在電話答錄機上留了言，即使這樣，他還是沒有回電給妳。

這傢伙為什麼不打給妳？

妳認為他消失的理由，都是假的

根據我這幾年教練生涯的觀察，我發現男人之所以不不再跟女人聯絡，可說是和女人一般所以為的截然不同。以下就是這些最常見的誤以為：

1 因為我讓他備感威脅

這可說是最大也最常見的一個誤解。我遇過許多成功女性，同時也和她們合作過。她們卻都非常愛用這個理由，有時甚至連一次約會都還沒成行，她們就急不可待地把這個理由推上場。一個參加過我某場研習會的女生，和派對上認識的男人交換了電話、敲好了約會時間後，就這麼跟我說：「你等著看好了，這最後還是不會有結果的，因為他一定會覺得我太有威脅感。」

事業有成的女性都有種習慣，喜歡假設男人無法承受她們如此成功，或是，男人只要看到一個女人在事業上的成就大過自己時，就會對她失去興趣。然而事實是，除非女人在約會時表現得像在開會，或是以聊天之名行嚴厲審訊之實，不然大多數時間，男人其實對事業有成的女性充滿興趣，甚或深受吸引，特別如果對方又展露出某種程度的女人味、趣味、隨性和性感時，就更吸引男人了。

2 因為我不夠美

如果男人和妳約會，意思就是說，他覺得妳的長相很可以。他之所以約妳出去，主要的原因之一就是因為你們有視覺上的化學反應。除非認識那天他剛好戴著眼罩，不然對他來說，妳已經夠美了。

然而，他確實可能覺得你們之間沒有性化學反應，但他還是會和妳約會，希望看看有沒有機會發展出什麼東西。男人都喜歡幻想和妳來場狂野的性愛，而如果對方愛笑、會捉弄他、充滿熱情、對自己的身體自在，或表現出願意使壞、不會太嚴肅的樣子，那麼要幻想出那些畫面就很容易了。他沒有再打電話給妳，很可能是因為他覺得你們之間沒有他期待的性化學反應。

愛情大師馬修擁有自己的YouTube頻道，並擁有178萬訂閱人數，在歐美擁有極高人氣！（圖／翻攝自Youtube帳號「Matthew Hussey」頻道首頁介紹資訊照） 分享 facebook

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他突然消失的真正原因

男人雖蠢，但在自己為什麼不想跟某個女人交往這點上，倒是出乎意料地精明。許多男人的言行或許出於缺乏安全感，但實際上，下面這些原因才是他們真正的想法。當妳質問他時，他可能會支吾其詞、鬼話連篇，但如果他願意誠實以對，那麼以下就是他可能說的話：

書名：《Get the Guy：男人完全解密，讓妳喜歡的他愛上妳！》作者：馬修‧赫西（Matthew Hussey）出版社：三采文化出版時間：2019年2月15日 分享 facebook

她人很好（沒個性，沒挑戰性）。

她好無聊。

她攻擊性太強了。

她太膚淺了。

她看起來太急切了。

她太用力想讓人對她有好印象了。

她好負面。

她內心戲太多了，長期相處下來很可怕。

沒感覺。

這些理由看似互不相關，然而其實它們都可以被歸入到幾個基本分類中，也是這些地方讓他覺得約會不如他的預期。讓我們更仔細地來看看這些細節。

1 缺乏性化學作用

男生如何可以和女生約會，一邊享受她的陪伴，但卻又不受她吸引。他或許認為對方是一個好人，但如果他沒有從妳的調侃、調情和挑戰中感受到性吸引力，那麼他一開始在視覺上所受的吸引也會漸漸消失，有時候只有好看是不夠的。

●本文摘自三采文化出版之《Get the Guy：男人完全解密，讓妳喜歡的他愛上妳！》，請勿轉載。欲知更多抓住對象心及脫單秘訣立即試閱電子書。

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