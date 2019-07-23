耿一偉／解嚴物的情感──《故事派》推薦文

2019-07-23 09:00 聯合新聞網 讀.書.人



推薦文／耿一偉 (臺北藝術大學戲劇系兼任助理教授)

剛認識啟源的時候，就聽說他年輕時得過很多文學獎。但一直沒有機會讀到這些作品，直到本書的出版，才有機會順著文字，追溯到一個他與我都頗為熟悉的時代──解嚴後的台灣。

那是八零年代中到九零年代中，外國翻譯小說如村上春樹與米蘭‧昆德拉開始流行，經濟起飛與各種思潮爆炸的年代。在這樣的美好年代裡，李啟源也獲得各項文學大獎。〈螺旋〉獲《中外文學》第一屆現代詩獎首獎(1984)、〈錄鬼簿〉得第十一屆《中國時報》文學獎新詩甄選評審獎(1988)、〈艋舺狂想曲〉得第十二屆《中國時報》文學獎新詩甄選評審推薦獎(1989)、〈我們明日的廣告辭大展〉獲第十三屆《中國時報》文學新詩首獎(1990)、〈解嚴年代的愛情〉得第十三屆聯合文學獎短篇小說第二名(1991)、〈牆眼〉得新聞局優良劇本獎(1991)、〈饗宴〉獲第五屆梁實秋文學獎散文首獎(1992)、〈築巢季節〉獲第六屆《中央日報》文學獎小說組第二名(1994)、〈少女殺人日記〉得新聞局優良劇本獎(2001)。

不論新詩、散文、小說或電影，李啟源幾乎甚麼獎都得過了，感覺總是輕而易舉。本書主要收錄的是小說，當然也包含了〈解嚴年代的愛情〉、〈饗宴〉與〈

築巢季節〉這三篇得獎作品。讀者很容易會發現，這些小說與他得獎經歷很像，每一篇都觸及不同創作風格。李啟源彷彿是赫瑟小說《漂泊的靈魂》的主角

克努爾普，在不同的文學類型裡遊蕩，一旦獲得寫作的喜悅，就立刻背起行囊，繼續往下個目的地走去。

書名：《故事派》作者：李啟源出版社：馬可孛羅／城邦文化出版出版時間：2019年7月14日 分享 facebook

如果文學代表的是一種認識世界的能力，在閱讀過程當中，我發現在李啟源的作品中，「物」總是扮演著重要角色，帶有一種詩意的功能──不是讓小說致力於快速前進的不斷揭密──而是產生一種慢速。這種慢速透過文字，集中在對環境的細心觀察，並起了情感渲染的效果，讓我們聽到了物的靈魂所發出的聲音，一種類似約翰‧凱吉《4分33秒》的效果。

在〈山茶花〉中，關鍵是那個連結小衫與女孩的置物櫃；在〈碗豆〉裡是推動故事的冷凍碗豆；〈牆眼〉則是那面白牆；〈築巢年代〉換成是鴿子的巢……而且這些物總是占據小說最關鍵的結尾，彷彿是最後定格的鏡頭。

在〈解嚴年代的愛情〉我讀到了一個熟悉的年代，李啟源在此展現了他對人物強大的刻劃能力，精確描述了某種解嚴後反對運動菁英分子的心理狀態，那是混雜了對正義感的追求與欲望的渴望，所帶來的矛盾心態。他在〈走鋼索的夢遊者─女伶葩葩傳奇〉記錄了股票上萬點的八O年代西門町，「對面的酒吧、色情的按摩院、Post-KTV、賭博電玩、老鼠香腸攤便把五光十色，紙醉金迷的霓虹燈投射到屋內的每一個角落。」

解嚴後的時代精神，是不論歷史、土地、民主、街頭、財富、學問、世界、欲望等各種大門全開，一種在酩酊中試圖站穩腳步，找到定位的興奮狀態。人們在衝撞體制的同時，也變得更敏感，那是《黑色追緝令》與《重慶森林》的混和體。

如今不論客觀環境與主觀能力，都不再提供這種釋放世界情感的能量，物變得冷淡而輕薄。但若品嘗一下《故事派》，那樣的感覺會回來，那種敏感的喜悅會透過文學再度存在。

●本文摘自馬可孛羅／城邦文化出版之《故事派》推薦文，請勿轉載。欲知更多內容立即試閱電子書。

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作家李啟源。（圖／馬可孛羅出版社 提供） 分享 facebook 作者介紹 李啓源 畢業於政大心理系，加州大學洛杉磯分校（UCLA）心理學碩士，及巴沙迪納藝術中心設計學院（Art Center College of Design）電影碩士。 被譽為鬼才型創作者的李啓源，詩筆名李渡予，每有作品發表幾乎便得獎；他寫詩、散文，也創作劇本、小說，其文學作品獲得多次中外文學詩獎、《中國時報》副刊文學獎、《聯合報》副刊文學獎、梁實秋文學獎等；電影劇本《牆眼》、《少女殺人日記》、《雪花》、《暴暴鼓》獲得文化部優良電影劇本獎。 電影作品《巧克力重擊》、《亂青春》、《河豚》、《盜命師》入圍包括日本東京國際影展、荷蘭鹿特丹國際影展、德國曼漢姆國際影展、波蘭華沙國際影展競賽片、巴西聖保羅國際影展、瑞典斯德哥爾摩國際影展、墨西哥瓜達拉哈拉國際影展、香港亞洲電影節、韓國釜山國際影展等多項國際影展，電影《河豚》並於2011年瑞士日內瓦國際影展獲國際影評人費比西獎。 現任教於國立臺北藝術大學電影創作研究所。

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