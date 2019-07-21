全球瘋「變老」app 《慢活》作者：現在是當老人最好的時代

2019-07-21 10:11 聯合新聞網 讀.書.人



一段時間過後，酸民漸漸消失，柯芮的年齡反倒成了招牌。粉絲叫她「奶奶」，自稱是「孫子」。媒體排隊採訪「遊戲奶奶」（gaming granny）......

（影／轉載自facebook帳號「蕭敬騰 Jam Hsiao」的貼文內容。）

閱讀小貼士

最近非常流行透過手機app來「變臉」，既之前全世界「變小孩」的風潮之後，近日開始流行透過app來「變老」。包括藝人蕭敬騰、議員高嘉瑜、最幼網紅蔡桃貴及韓星防彈少年團成員V等人都po出了自己變老的模樣。

靠著手機app變老固然有趣，然而談到真正的老化，許多人恐怕更容易感到害怕與不安。因應現代高齡化社會，老年人生的長度越來越長，當代老人的生活已經跟刻板印象有所不同。高齡80歲的奶奶也可以迷遊戲、當直播主。《慢活》的作者卡爾‧歐諾黑在新書《終極慢活》中揭露了老年生活依然有各種可能性，而現代可能是變老最好的時代。

文／卡爾‧歐諾黑(Carl Honoré)

雪莉．柯芮（Shirley Curry）每天早上醒來後，行程很固定。下床，興高采烈直直走進客廳。她在維吉尼亞州洛磯山城（Rocky Mount）的小公寓，屋內一隅是專門用來玩線上遊戲的地方，裝備一應俱全：鍵盤、兩台螢幕、外接硬碟、路由器、耳機麥克風、攝影機、發條計時器、智慧型手機。各種設備之中，穿插著類比年代的小擺飾──木星儀、陶瓷小屋、用來擦拭螢幕的粉紅狗玩偶。寫著粉絲留言的紅色與白色便利貼，貼得到處都是，有如夏季園遊會飄揚的旗海。柯芮打開電源，開始盯著螢幕，最高紀錄達十八小時。

柯芮的第一站是YouTube。她培養情緒，先瀏覽其他玩家的影片，回顧自己前一天的戰績，接著開始玩。她選擇的遊戲是《上古卷軸Ｖ：無界天際》（Skyrim），在那個充滿幻想的天地裡，有尼恩星球（Nirn）上的武僧與祕籍。柯芮選擇的角色是年輕旅商卡塔梅（Katamet），她一登入遊戲就全神貫注。柯芮表示：「這就像一部電影，你想做什麼都可以，愛去哪就去哪，實在有夠棒，我一下子就愛上這個遊戲。」

柯芮剛迷上《上古卷軸Ｖ：無界天際》的蜜月期，曾經一口氣就玩十二小時，完全與外界隔絕。柯芮說：「我覺得自己好像殭屍。」她現在有紀律多了，因為外頭的世界永遠在等她從尼恩星球發送消息。她每次會玩個四十分鐘或一小時（所以需要計時器），並且記錄每一場廝殺或突擊、找到的每一袋寶藏、跋涉過的每一個灌木叢，再加上自己的即時評論。接下來，她會製作影片，上傳至YouTube，服務高達二十五萬的頻道訂閱人。雖然柯芮偶爾會站起來上個廁所，做點家事，她一天大部分的時間都黏在椅子上，吃飯也窩在鍵盤前。在我這種不玩遊戲的人眼中，柯芮每天的行程簡直是新版的十八層地獄，但是對柯芮這種等級的玩家來講，他們身處天堂。柯芮表示：「我愛死這款遊戲，完全沉迷其中。」

思想實驗的時間到了：柯芮在各位心中是什麼模樣？臉上穿環的青少年？逃避學生貸款的二十歲世代？離經叛道的三十歲程式設計師？真正的答案是以上皆非。柯芮臉上沒打洞，也沒有學貸，對寫程式一無所知。她今年八十一歲。

柯芮六十多歲起開始打電玩，一路遭受許多年齡歧視。她最初在網路上公開自己的老人身分時，網友立刻用很難聽的字眼回應。其他玩家指控她是騙子，真實身分其實是十幾歲的少女。一名音訊工程師言之鑿鑿，指控柯芮用了變聲器。最後真相大白，柯芮確實是銀髮族，結果酸民更是變本加厲地謾罵。柯芮回想那段時光，不禁抖了一下：「很多人用粗俗、難聽的字眼談論我的年齡。他們說：『快滾，妳不屬於這裡，我們不歡迎三寶！』」

不過，一段時間過後，酸民漸漸消失，柯芮的年齡反倒成了招牌。粉絲叫她「奶奶」，自稱是「孫子」。媒體排隊採訪「遊戲奶奶」（gaming granny）。柯芮有如深夜電台ＤＪ，講話幽默風趣又溫暖，很願意和群眾一搭一唱。許多玩家都願意「砍下右手拇指」，來交換柯芮的線上追蹤人數。近日一則粉絲留言講出許多人的心聲：「奶奶，謝謝妳。妳的影片太棒了，讓我每天都像拿到禮物一樣。」

柯芮能夠成為YouTube直播主，進一步證明我們已經進入老年的黃金期。科技讓眾生平等。你只要身體還有力氣，能坐在螢幕前打鍵盤、握住遊戲手把，那就夠了。雖然在網路上自拍較盛行的園地裡，嫩模與小鮮肉還是較吃香，許多網路互動靠的是文字，因此一般會隨著年齡進步的特質也很重要，例如知識的豐富程度、社交敏銳度、文筆好。網路世界還提供重塑自我的機會，我們得以發揮自己的能力，好好利用人生下半場通常會帶來的全新開始。

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老並沒有我們想像的那麼糟，並非小說家菲利普．羅斯筆下的大屠殺。即便有些事確實會走下坡，同時間，有些方面則會漸入佳境。銀髮生活通常不同於我們最悲觀的想像，有可能更豐富、更具深度、更幸福快樂。以《悲慘世界》（Les Misérables）的作者法國大文豪雨果（Victor Hugo）為例，一八六九年，時年六十七的他在信上寫道：「我的身體正在走下坡。」雨果是否不久後，就開始一邊讀《世界報》（Le Monde，法國大報），一邊打瞌睡流口水？當然沒有。雨果不但沒有江郎才盡，還獲選為巴黎議員，接著又在七十五歲進入參議院。一年後，同為文豪的友人福樓拜（Gustave Flaubert）評論：「這個老傢伙愈來愈年輕，一輩子沒見過他這麼開心。」雨果在生命尾聲的言論，聽起來像是盲目地讚美老化：「優雅加上皺紋很迷人。老年是難以言喻的幸福開端。」

書名：《終極慢活：現在是當老人最好的時代》作者：卡爾‧歐諾黑(Carl Honoré)出版社：大塊文化出版時間：2019年6月1日 分享 facebook

另一個樂觀的理由在於，我們現在相當清楚如何才能好好老去，包括：多動身體，多動腦；培養樂觀的態度及幽默感；大量的社交生活；避免承受過度的壓力；飲食要健康；飲酒要適量；不要抽菸。只要遵守以上處方，就會有更多人能過著史上最健康的長壽生活。

我們有理由樂觀的最後一個原因（或許也是最有說服力的一點），則是這個世界正在改變，努力開啟銀髮的黃金年代。每一天，醫療人員都在進一步掌握與老年相關的疾病與退化。恢復聽力與視力的新型科技問世，而神經科學家正在研究如何透過大腦移動義肢與操作電腦。設計師忙著打造穿戴式裝置，提供老年的身體一臂之力。科技也不斷開拓新方法，讓我們一直到過世前都能參與這個世界。企業打造適合年長人士的友善工作環境，零售商也忙著改變店內裝潢、產品包裝方式、廣告手法與產品設計。相較於二十年前，今日的世界已經更適合五十歲以上的人士居住。只要朝正確的方向走，二十年後的世界將變得更美好。

人口分布也朝著有利於老年的方向走。每過一年，全球老年人口就更多一些，而人數就是力量。我們比較難忽略或貶低正在成長的族群，尤其多數成員都知道如何好好過活。今日出現史上前所未有的大量銀髮模範，他們以多采多姿的方式勇敢迎接老年。有的人走超級老人的路線，八十幾歲還騎單車上山路，九十幾歲玩風箏衝浪。更多人則是走簡單路線，單純在銀髮歲月從事社交、旅遊、工作、助人、談戀愛、藝術創作、成家立業、跳舞、鍛鍊、做運動、有性生活，讓世人對老年改觀。一切的一切加在一起，各位會得出和本書開頭提到的老化史專家桑恩相同的結論：「現在是史上最適合變老的年代，沒有道理這樣的潮流不會持續下去。」

●本文摘自大塊文化出版之《終極慢活：現在是當老人最好的時代》，請勿轉載。欲知更多內容立即試閱電子書。

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作者簡介 卡爾‧歐諾黑(Carl Honoré) 得獎作家與廣播人，他的第一本書《慢活》（In Praise of Slow）檢視我們總是匆匆忙忙的強迫症，記錄全球學著慢下腳步的趨勢，另著有《慢的教育》（Under Pressure）與《快不能解決的事》（The Slow Fix）二本姊妹作。歐諾黑的作品翻譯成三十多種語言，在多國登上暢銷排行榜。本人曾在澳洲ABC電視台節目《拯救瘋狂家庭》（Frantic Family Rescue）中現身，目前主持播客節目《慢活革命》（The Slow Revolution）。歐諾黑的TED演講觀看次數超過兩百七十萬次，目前與家人定居倫敦西南區。

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