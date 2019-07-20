「石敢當」、「八仙綵」，這些民俗法寶原來是這種用途

2019-07-20 09:20 聯合新聞網 讀.書.人



在街巷路口，最常見的厭勝法寶，應該就是石敢當。 石敢當是石碑，碑上會刻「石敢當」、「泰山石敢當」等字，有時候還會搭配劍獅、獸頭的雕刻......

閱讀小貼士

作家何敬堯繼2017年推出第一本搜羅最完整、考據最精確的臺灣本土妖怪百科全書 《妖怪臺灣：三百年島嶼奇幻誌‧妖鬼神遊卷》大獲好評，今年另闢蹊徑，親自走訪全臺及離島，採訪各地妖怪的蛛絲馬跡，推出第二彈妖怪系列好書強勢回歸！

本次的妖怪系列的《妖怪臺灣地圖》中精選60篇最神祕而引人遐思的奇景奇事，藉由「妖怪」這扇窗口，讓讀者更加認識臺灣島的華麗與幽暗，引起讀者對於臺灣本土歷史、民俗的興趣，並且引領讀者一起走進虛幻又真實的妖異之境。

文／何敬堯

黑狗精。 (圖／選用自聯經出版《妖怪臺灣地圖：環島搜妖探奇錄》書中圖片) 分享 facebook

書名：《妖怪臺灣地圖：環島搜妖探奇錄》作者：何敬堯出版社：聯經出版出版時間：2019年5月9日 分享 facebook

鯤島奇聞篇:奇景十四 對抗鬼怪的絕招

對於人們來說，妖怪是恐怖的，讓人心生恐懼，甚至會危害人類。雖然不乏一些願意幫助人們的「好妖怪」，或者是已經成神的妖鬼，願意護佑一境永世祥和，但是人們依舊希望妖怪離得越遠越好。於是，人們發明了許多退妖除邪的方式，希望能祈求安寧順遂。

其實，這種「對抗鬼怪」的心理，也促成了妖怪的誕生。

人們若遇到壞事，或者遭遇危機，或者見到某種無法理解的怪異存在、非理性的狀態，人們理所當然想要趨吉避凶，想要克服這些「惡」。但是，「未知」永遠是最恐怖的存在，只要事物處在「未知」，人們就對它們束手無策。

因此，人們必須賦予這些「未知」一個身分，或者知曉這些「未知」從何而來。如此的話，人們才知道如何對抗它們，或者避開它們。知己知彼，才能消災解厄。而在這個過程當中，藉由人們的想像、命名、創造，「妖鬼神怪」就出現了。

對我來說，妖怪的本質是歷史與民俗的另類展現，也是常民文化的世代累積，具有研究的價值。臺灣民間有千百種以上的辟邪方式，都是為了對抗鬼怪。以下簡單列舉數種，提供參考。

➊ 請神除妖

人們若是遇到妖鬼，或者受到某種怪異力量的干擾，就是「卡到陰」。若是情況嚴重，會請宮廟中的神明來除妖。

請神的方式有很多種，當事人可以來到廟裡，宗教服務人員可能會提供「扶乩問事」的濟世協助。也就是說，神明藉由通靈的乩手來傳達神諭，為信眾指點迷津，驅祟降福。或者，可以請宮廟裡的神明前來家中除穢，宮廟人士會抬著神轎（例如四輦、手轎），讓神明可以出外「辦事」。

糖廠配天宮的正殿。 (圖／選用自聯經出版《妖怪臺灣地圖：環島搜妖探奇錄》書中圖片) 分享 facebook

除了受到當事人請託之外，各個宮廟也有固定的日期會舉行繞境、暗訪……等等巡行活動。也就是說，神明會親自巡視境內是否有妖魔鬼怪，確保地方平安無事。

舉例來說，嘉義糖廠配天宮的設置，便與媽祖降妖有關。糖廠配天宮，祀奉天上聖母，舊稱「副配天宮」，位於六腳鄉蒜頭糖廠的工廠村。據說在日治時期，糖廠有黑狗精作怪，經本島籍員工請求，日人主管才勉強同意請朴子配天宮的媽祖分身（三媽）前來退治妖魔。後來果然在工廠內挖出一副狗骨頭，將它「炸油鍋」之後，工廠內外才安全無事，於是居民就搭建一座草廟恭奉媽祖，也就是糖廠配天宮的前身。

八卦鏡。(圖／選用自聯經出版《妖怪臺灣地圖：環島搜妖探奇錄》書中圖片) 分享 facebook

懸掛家中的八仙綵。 (圖／選用自聯經出版《妖怪臺灣地圖：環島搜妖探奇錄》書中圖片) 分享 facebook

➋ 鎮宅法寶

與其等到妖怪侵門踏戶才傷腦筋，不如一開始就先做好萬全的防護措施，所以臺灣人習慣在家宅放置鎮宅符咒。這些「平安符」會由廟宇提供，它可能被折成八卦形狀，或者放在紅色的方形袋子，成為隨身的護身符。如果是一整張沒有被折疊的平安符，則可以貼在廳堂、大門等地，達到鎮宅的效果。

除了鎮宅符咒可以貼在門戶，也可以放置「八仙綵」、「山海鎮」、「八卦鏡」等等法寶。

八仙綵是繪製、刺繡八仙圖像的紅綵，若是新居落成、結婚喜慶，都會在門楣上懸掛八仙綵，作為辟邪祈福之用。山海鎮也是一種門楣辟邪物，會在方形或圓形木板、鏡面上繪畫山海圖案，利用山與海的力量，鎮制家門前的邪魔之氣。至於八卦鏡，也是一種常見的辟邪物，如果家門口遇到路沖，可以使用八卦鏡來折反沖煞。

石敢當。 (圖／選用自聯經出版《妖怪臺灣地圖：環島搜妖探奇錄》書中圖片) 分享 facebook

➌ 石敢當

在街巷路口，最常見的厭勝法寶，應該就是石敢當。

石敢當是石碑，碑上會刻「石敢當」、「泰山石敢當」等字，有時候還會搭配劍獅、獸頭的雕刻。其歷史可以追溯至唐代，原本只是家門前的鎮門石，可以用來「鎮百鬼、厭災殃」，

後來在宋代演變成設置於交通要道、聚落內的辟邪物。

金門人會在牆上懸掛鱟殼驅邪。(圖／選用自聯經出版《妖怪臺灣地圖：環島搜妖探奇錄》書中圖片) 分享 facebook

➍ 金門辟邪物

金門產鱟，鱟殼（鱟甲）能成為辟邪物，懸掛於門楣，能夠驅邪鎮宅。當地另一種常見的辟邪物， 則是屋頂上的

「瓦將軍」，人們又稱為屋頂風獅爺，可以用來鎮風制煞。

●本文摘自聯經出版出版之《妖怪臺灣地圖：環島搜妖探奇錄》，請勿轉載。欲知更多內容立即試閱電子書。

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