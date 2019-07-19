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【周末好書選】「烹」然心動的手作便當書單

2019-07-19 11:45聯合新聞網 讀.書.人

周末讀書新計畫。「udn讀書吧‧選書小組」每週將根據新聞時事、流行話題為讀者精選適合周末閱讀的好書，包含最新出版、暢銷排行榜以及限時折扣電子書，盡在「閱讀頻道周末好書選」。

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「中午要吃什麼？」如果你沒準備便當，沒有預約訂餐，相信這就是外食族、上班族、減肥族每天必定要面對的難題，你一定遇過或曾看見同事、朋友有這樣的煩惱。最近天氣炎熱，豪雨說來就來，出門一趟全身「濕」在所難免，不管是汗水還是雨水。沒實時間好好一頓飯，卻又不想隨便吃微波食品果腹。外食餐點份量難衡量，如果一個不小心午餐吃太多澱粉，那麼下午上班時一定哈欠連連，而吃下肚的外食通常調味、含鹽量也特別高，不僅不夠均衡，還會造成身體負擔。

該怎麼辦呢？不如一起啟動「DIY午餐便當2.0」模式吧！

理科太太近期影片中提及食物保鮮重要性，以及分享自製7日懶人瘦身餐的食材與方法。（...
理科太太近期影片中提及食物保鮮重要性，以及分享自製7日懶人瘦身餐的食材與方法。（圖／翻攝自Youtube「理科太太 Li Ke Tai Tai」影片的照片）
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事實上，理科太太最近上傳Youtube的影片提到，在美國很多人會事先把一週份量食物準備好，不僅可以控制健康飲食，同時還能做到食材保鮮。另外，日本、韓國近年來也吹起一股製作「冷便當」的風潮，冷便當的好處是不需要重複加熱，既不會破壞食物營養，便當也相對美觀可口，尤其Instagram上看見一字排開成品與擺盤藝術照，讓人食指大動！

享受動手做美食樂趣，並拍照分享在社群平台是不容小覷的新趨勢。（組圖／翻攝自Ins...
享受動手做美食樂趣，並拍照分享在社群平台是不容小覷的新趨勢。（組圖／翻攝自Instagram帳號左起「sour_fooooood」的酸酸很愛煮、「yifang818」的宜手作、「kongkong2_kim」的《午餐不用蒸！》作者）
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做便當其實沒有你想像的這麼困難，做出來的菜色也沒那麼難以下嚥，還能順便控制熱量，輕盈一「夏」。

快跟上這股便當潮流，推薦以下書單給為午餐便當煩惱、或者想要吃得巧又吃得健康的您。

《午餐不用蒸！活力冷便當：飯糰‧壽司‧三明治‧沙拉拼盤，美味減脂輕食便當，20分...
《午餐不用蒸！活力冷便當：飯糰‧壽司‧三明治‧沙拉拼盤，美味減脂輕食便當，20分鐘輕鬆搞定！》
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「活力冷便當」風靡韓國、50萬粉絲追蹤

顛覆你刻板印象的「活力冷便當」 便當就是要加熱？

NO！許多食物/料理常溫就能吃！ 加熱便當才好吃？

NO！日本人的便當就從來不加熱。不反覆加熱，營養反而不易流失！ 冷便當可以瘦身？

YES！冷飯的熱量比熱飯低，減輕卡路里！

《午餐不用蒸！活力冷便當：飯糰‧壽司‧三明治‧沙拉拼盤，美味減脂輕食便當，20分鐘輕鬆搞定！》（采實文化，2019）

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《一次做六便當：菜單研究所的省時省力、低醣備餐課》
《一次做六便當：菜單研究所的省時省力、低醣備餐課》
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做一次，輕鬆吃！ 「一鍋到底做六便當」備餐料理

深獲數十萬人喜愛及訂閱的Youtube「菜單研究所」創設人Kevin，在萬名粉絲敲碗催促聲中，終於完成這本懶人與拙手都適合的料理書，

Kevin將教你毫不費力做便當，從此不用天天忙！

只要123原則 (1樣澱粉、2樣蛋白質、3樣蔬菜)可以滿足一天三餐的68道美味料理簡單搞定

《一次做六便當：菜單研究所的省時省力、低醣備餐課》（三采文化，2019）

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《週間便當：星期一到星期五都要好好吃飯！一週5天的便當菜x45款變化x98道菜色...
《週間便當：星期一到星期五都要好好吃飯！一週5天的便當菜x45款變化x98道菜色》
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星期一到星期五都要好好吃飯！

週間的午餐便當，鼓勵每一天都在奮鬥的自己

海鮮活力便當．蛋白質滿滿便當．沙拉輕食便當

5天 × 45款變化 × 98道菜色

《週間便當：星期一到星期五都要好好吃飯！一週5天的便當菜x45款變化x98道菜色》（采實文化，2019）

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《「冰箱常備食材」料理百科：40種萬用百搭好食材指南， 200道便當菜、家常菜輕...
《「冰箱常備食材」料理百科：40種萬用百搭好食材指南， 200道便當菜、家常菜輕鬆上桌》
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40種萬用百搭好食材指南，冰箱只要備有這些，就安心了!

改變過往隨興的採買方式，或是想做某道菜色而特別購買食材，造成食材用不完、不知道怎麼煮的浪費，學會書中40種常備食材的挑選精神與料理方式，進而找到屬於自家的常備食材料理法。

《「冰箱常備食材」料理百科：40種萬用百搭好食材指南， 200道便當菜、家常菜輕鬆上桌》（采實文化，2017）

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《一起帶．冷便當：國民媽媽教你輕輕鬆鬆30分鐘，做出粉絲狂讚、美味又健康的每日餐...
《一起帶．冷便當：國民媽媽教你輕輕鬆鬆30分鐘，做出粉絲狂讚、美味又健康的每日餐盒》
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國民媽媽教你可以當日現做的美味便當

每天要花很多時間準備便當嗎？ 有沒有更快速的方法？

什麼是冷便當？ 便當放到中午不會壞掉嗎？

只要30分鐘，冷便當是指當日現做，不用復熱即可享用，常溫吃，更加可口安心。

《一起帶．冷便當：國民媽媽教你輕輕鬆鬆30分鐘，做出粉絲狂讚、美味又健康的每日餐盒》（積木文化／城邦文化，2019）

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《Costco減醣好食提案：生酮飲食也OK！超人氣精選食譜的分裝、保存、料理10...
《Costco減醣好食提案：生酮飲食也OK！超人氣精選食譜的分裝、保存、料理100+》
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如何利用Costco大份量食材製作減醣料理呢？

本書精選Costco 100+道減醣食譜，百搭食材從分裝、保存到一日三餐，減醣生活提案讓你聰明擇食，吃飽吃好，健康與美味都兼具！

高CP值食材全收錄！肉類、海鮮、蔬菜、水果、起司、麵包、煙燻、新奇食品…聰明分裝、保存！

100+減醣精選食譜餐餐吃！營養飽足，怎麼料理最好吃的美味關鍵！ 意想不到的新奇食材全公開！

《Costco減醣好食提案：生酮飲食也OK！超人氣精選食譜的分裝、保存、料理100+》（創意市集／城邦文化，2019）

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《便當採訪記　打開吉本芭娜娜、菊池亞希子等好友便當，我的旬味手帖與便當二三事》
《便當採訪記　打開吉本芭娜娜、菊池亞希子等好友便當，我的旬味手帖與便當二三事》
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簡單的便當，傾注溫柔與記憶的一方小盒裡

為了讓女兒每天中午享用媽媽的愛心，伊藤正子展開一場超過十年的便當馬拉松，

本書收錄她每天絞盡腦汁為女兒變化的創意菜色， 還有許多旅行中遇上的美味便當、四處尋找好用的便當道具，

也囊括吉本芭娜娜、菊池亞希子、中原慎一郎等知名作家、演員的最愛便當，

各種看了就覺得好好吃的精彩內容，日本甫出版立即登上Amazon【便當類】排行榜第一名！

《便當採訪記　打開吉本芭娜娜、菊池亞希子等好友便當，我的旬味手帖與便當二三事》（麥浩斯／城邦，2018）

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