【周末好書選】「烹」然心動的手作便當書單

2019-07-19 11:45 聯合新聞網 讀.書.人



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「中午要吃什麼？」如果你沒準備便當，沒有預約訂餐，相信這就是外食族、上班族、減肥族每天必定要面對的難題，你一定遇過或曾看見同事、朋友有這樣的煩惱。最近天氣炎熱，豪雨說來就來，出門一趟全身「濕」在所難免，不管是汗水還是雨水。沒實時間好好一頓飯，卻又不想隨便吃微波食品果腹。外食餐點份量難衡量，如果一個不小心午餐吃太多澱粉，那麼下午上班時一定哈欠連連，而吃下肚的外食通常調味、含鹽量也特別高，不僅不夠均衡，還會造成身體負擔。

該怎麼辦呢？不如一起啟動「DIY午餐便當2.0」模式吧！

理科太太近期影片中提及食物保鮮重要性，以及分享自製7日懶人瘦身餐的食材與方法。（圖／翻攝自Youtube「理科太太 Li Ke Tai Tai」影片的照片） 分享 facebook

事實上，理科太太最近上傳Youtube的影片提到，在美國很多人會事先把一週份量食物準備好，不僅可以控制健康飲食，同時還能做到食材保鮮。另外，日本、韓國近年來也吹起一股製作「冷便當」的風潮，冷便當的好處是不需要重複加熱，既不會破壞食物營養，便當也相對美觀可口，尤其Instagram上看見一字排開成品與擺盤藝術照，讓人食指大動！

享受動手做美食樂趣，並拍照分享在社群平台是不容小覷的新趨勢。（組圖／翻攝自Instagram帳號左起「sour_fooooood」的酸酸很愛煮、「yifang818」的宜手作、「kongkong2_kim」的《午餐不用蒸！》作者） 分享 facebook

做便當其實沒有你想像的這麼困難，做出來的菜色也沒那麼難以下嚥，還能順便控制熱量，輕盈一「夏」。

快跟上這股便當潮流，推薦以下書單給為午餐便當煩惱、或者想要吃得巧又吃得健康的您。

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