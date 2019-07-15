女人愛包起因於男人自戀？來自曼哈頓貴婦圈的臥底觀察報告

2019-07-15 09:19 聯合新聞網 讀.書.人



（圖／Unsplash） 分享 facebook

曼哈頓是個奇妙的地方，它會把心底的欲望暴露出來，你會看到欲望最真實的本質。我漸漸知道，凡是住在上東區的人，我們的欲望，我們的身分地位，要看某幾樣稀有物品，也就是那些「不可能得到的東西」。…

閱讀小貼士

電影裡常看到上流貴婦超跩的顏藝（註），彷彿有錢人都是愛搞特權討厭鬼。但是有錢真的會讓人沒了同理心嗎？身為人類學家想要打入曼哈頓高級社區的作者溫絲黛．馬汀告訴你…「一點都沒錯！」。《我是一個媽媽，我需要柏金包！》從人類學的角度看特權階級如何玩弄階級歧視，帶來幽默嘲諷的曼哈頓上東區臥底觀察報告。

（註）顏藝：源自日語「顏芸」，即指人物面部表情的藝術，通常用於形容角色極度誇張的表情變化，很常出現於御宅文化（ACGN─分別代表動畫Animation、 漫畫Comic、遊戲Game、小說Novel的統稱）中使用。

文／溫絲黛．馬汀

一個包不只是一個包。我十分確定一切的努力都是值得的，就像我確定柏金包買來的時候，一定會裝在一個大大的、綁著棕色緞帶的橘色盒子裡。我說真的，盒子打開的時候，你會看到有一定厚度的包裝紙被折成一個小枕頭，讓包包躺在上面。已經在曼哈頓待了二十年的我還確定一件事：我正在踏上一場特殊的征途——這場征途太老套，說出來會被笑，買包包是全天下最無聊的小事——這是那種我最討厭紐約的時刻。這是另一種版本的搶學校，以及另一種版本的「在餐廳要求好一點的位子」。（我懷二寶快生的時候，對萬事萬物的忍耐已經到達極限，例如我受不了紐約安排誰得坐在哪的勢利眼習慣。我走進餐廳時會克制自己的不耐煩，甜甜地告訴服務生或餐廳經理：「麻煩直接給我好位子，這樣我們雙方都省事，不用走一遍我抱怨位子不好，然後你還得幫我換桌子。拜託你了。」）我知道追尋柏金包的過程會讓我精疲力竭，心生怨念。如果我不屈不撓而且還非常幸運，跳完所有需要跳的火圈，就真的買到心心念念的柏金包，我甚至可能感到失望，但我不管。

我光是下定決心真的要買柏金包，那個考慮的過程就讓我疲憊不堪。我發了狠，誰要是敢阻擋我，我不會放過那個人。曼哈頓是個奇妙的地方，它會把心底的欲望暴露出來，你會看到欲望最真實的本質。我漸漸知道，凡是住在上東區的人，我們的欲望，我們的身分地位，要看某幾樣稀有物品，也就是那些「不可能得到的東西」。柏金包代表著很多意涵。即使富裕如上東區，在這個物質過剩的世界，它代表著求而不可得的痛苦。柏金包的確代表著一個你想要的物品，然而它真正的本質是誠心盼望、無止盡地等待，接著失望，求而不可得，包上的一針一線都是血淚。

*

書名：《我是一個媽媽，我需要柏金包！：耶魯人類學家的曼哈頓上東區臥底觀察》

作者：溫絲黛．馬汀

出版社：時報文化出版

出版時間：2016年7月5日

分享 facebook

你捫心自問，為什麼曼哈頓的每一個人，包括你自己，都想要一個柏金包。你問，為什麼每個人都像發瘋一樣想要一個柏金包。當你這樣問自己的時候，很容易陷入跳脫不了的邏輯。這個問題的答案不證自明——因為就是想要。當然，你可以套用複雜的符號學理論，例如紐約這座城市看重特權與成功的意符（甚至到了執著的程度），柏金包是一個符號，代表著人上人的地位，特別是對女人來說，柏金包意味著最終極的身分地位。能給女人柏金包的男人，連帶也是最有權有勢的人。我請教過曼哈頓臨床心理學家史蒂芬妮‧紐曼（Stephanie Newman），她對柏金包的看法是：

一個擁有柏金包的妻子，是自戀的成功男人絕佳的附屬品。老婆有柏金包的男人，將得以證明自己有多厲害、多高人一等——他有能力給女人如此昂貴、如此稀有的物品。

●本文摘自時報文化出版之《我是一個媽媽，我需要柏金包！：耶魯人類學家的曼哈頓上東區臥底觀察》，請勿轉載。欲知更多曼哈頓上東區臥底觀察報告，立即試閱電子書。

更多女性議題推薦閱讀：

☞包包大小引起焦慮感？慢老專家教你簡單活

☞年輕職場女性價值高？擺脫年齡騷擾從心出發

☞女總裁創職場新高度 致勝關鍵全靠這個

☞仙女遺忘羽衣等於失去自我？浪漫七夕故事其實隱藏這些性別枷鎖