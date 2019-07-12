【周末好書選】三伏天「冬病夏治」養生食療書單

2019-07-12 11:47 聯合新聞網 讀.書.人



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最近天氣高溫炎熱，節氣歌謠:「小暑不算熱，大暑三伏天」，再看看農民曆時間，原來今（12日）正式進入「三伏天」。

什麼是「三伏天」？三伏天指是一年當中最熱的時節，三伏是「初伏」、「中伏」、「末伏」的統稱，根據古人觀察紀載，三伏的時間大概落在每年國曆七月中旬至八月之間，每年的時間都有點不同，今年的三伏則是從國曆7月12日至8月20日，這段時間也是人體陽氣最旺盛之際，中醫推崇「冬病夏治」，夏日做好疾病預防措施，秋冬好發的疾病較不易找上門。

另外，臺灣除了溫度高，濕度也高，身體容易內積「濕邪」，引發各種病痛疾病，因此炎炎酷暑不只要「消暑」，確實做到「排濕」更是這段時間相當重要養生密技。當然，這段時間也要特別注意別讓熱力影響到你的食慾和情緒，快跟上醫師、專家們的腳步，別再擔心毒辣的陽光，中醫師教你用溫養的養生之道與節氣食療，解暑又解毒！推薦以下書單給關注健康、想要養生的您。

【三位醫師的小叮嚀】

【高溫不是問題，吃對、吃好才不會有問題】

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