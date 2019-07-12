【周末好書選】三伏天「冬病夏治」養生食療書單
周末讀書新計畫。「udn讀書吧‧選書小組」每週將根據新聞時事、流行話題為讀者精選適合周末閱讀的好書，包含最新出版、暢銷排行榜以及限時折扣電子書，盡在「閱讀頻道周末好書選」。
最近天氣高溫炎熱，節氣歌謠:「小暑不算熱，大暑三伏天」，再看看農民曆時間，原來今（12日）正式進入「三伏天」。
什麼是「三伏天」？三伏天指是一年當中最熱的時節，三伏是「初伏」、「中伏」、「末伏」的統稱，根據古人觀察紀載，三伏的時間大概落在每年國曆七月中旬至八月之間，每年的時間都有點不同，今年的三伏則是從國曆7月12日至8月20日，這段時間也是人體陽氣最旺盛之際，中醫推崇「冬病夏治」，夏日做好疾病預防措施，秋冬好發的疾病較不易找上門。
另外，臺灣除了溫度高，濕度也高，身體容易內積「濕邪」，引發各種病痛疾病，因此炎炎酷暑不只要「消暑」，確實做到「排濕」更是這段時間相當重要養生密技。當然，這段時間也要特別注意別讓熱力影響到你的食慾和情緒，快跟上醫師、專家們的腳步，別再擔心毒辣的陽光，中醫師教你用溫養的養生之道與節氣食療，解暑又解毒！推薦以下書單給關注健康、想要養生的您。
【三位醫師的小叮嚀】
順應四時節令，排濕先要養氣！
台灣氣候潮濕炎熱，國人偏愛三高飲食、運動量不足，
若未善加調理，體內聚積的濕氣就易形成「濕邪」，
導致臟腑失調、代謝異常，進而引發疾病。
要排濕先要養氣，順應四時節令，
彭溫雅醫師傳授藥膳食譜、養生經絡招及穴位按摩法，
教你調理體內多餘的濕氣，對症養生！
《彭溫雅醫師的濕氣調理全書：排濕從養氣開始》（臺灣商務印書館 ，2019）
一變天就鼻塞，夏天又容易中暑！何解？
暢銷健康書《日日湯療》陳峙嘉中醫師，最新力作！
惱人的小症頭，家常菜就能緩解
解決肩頸痠痛、偏頭痛、便祕、尿床、早生華髮……
由內到外的體質問診室x40道對症家常菜
中醫師幫你從內調整，用食物找回失序的平衡
《日日食療：中醫師精心設計42道療癒身心的對症家常菜》（采實文化 ，2017）
心熱、身暖，百憂解！
★人為什麼會生病？其實都是寒氣為患，尤其源自情緒堆積！
★教你提升體氣、排除壓抑情緒，進而穩定身心、重建運勢，邁向光明坦途。
身體的各種疑難雜症，必是心識層面種種阻滯，最終在肉體留下了印記。其實，只要給予患者自由伸展的空間，自能慢慢療癒。真正健康的人，應該由外到內都是「鬆」的，身體運轉順暢，一有負荷便立即排空，沒有多餘的垃圾，因此致病因素能降到最低。
《情緒排寒：解心結、拔病根的身心溫養之道》（方智出版／圓神出版，2019）
【高溫不是問題，吃對、吃好才不會有問題】
不同節氣的當令食材入菜,，小日子也能有滋有味！
◎最有溫度的手繪風格節氣食譜書
結合節令食材與料理，藉由溫暖的文字與插畫，認識台灣這塊土地上更多關於節氣的飲食文化。
◎當令食材與農家地圖，帶你吃新鮮、吃原味
除了24節氣食育知識，還有當令食材介紹與農家地圖，帶你買新鮮、吃天然，一日三餐都能吃到最健康的食物原味。
《你好土我好菜：三菜一湯，跟著節氣過日子（書衣珍藏版）》（創意市集／城邦文化 ，2019）
獻給你的生活美學節氣手札
你挑食嗎？
怎能不挑食？！
依著節令、順著風土，跟著老祖宗的智慧，挑良莠、挑產地、挑時間、挑人情、挑溫暖……
廿四分之一挑食，預留給你空間，書想節氣裡的收穫
在24節氣365天裡，挑對食材「呷對時」，生活，因為吃對食物更自然健康！
《廿四分之一挑食．節氣食材手札》（創意市集／城邦文化 ，2018）
「三伏貼」可以治療過敏與氣喘？對寒性體質的人有幫助！
最適合濕熱氣候的中醫觀察與叮嚀
41個奇症，解答似是而非的養生迷思，
讓你掌握自我體質、對證調養！
你還在人云亦云、亂補亂吃藥嗎？辨清體質養生才是王道！
《補錯了，更傷身：體質不一樣，養生大不同》（天下生活，2011）
熱浪來襲 ！這些熱傷害基本醫療常識不可少
地處海島型氣候的臺灣，夏天酷熱外，溼度又高，氣溫只要超過32℃，溼度超過60%，就是一個要小心的警戒線！
如何避免各種的熱傷害與中暑，是每一個人必須要懂得的自保生活常識；預防之外，發現身邊有人中暑，當下的降溫急救，你也可以做到！
一般民眾對熱傷害的預防及初步處理常識相當不足，導致自己、親人或朋友，已有熱傷害現象卻並未察覺，更遑論現場未立即先做降溫處置，因而導致發生中暑及嚴重併發症的憾事。
激發人體深層正氣，把「失調」重新調整過來！
「太極黃金分割」就是利用太陽、地球的大太極場跟人體的小太極場共振時，會產生一個巨大的扶正效應，激活自我修復系統，啟動深層次自我修復系統能力。所以如果能按四季十二時辰，在不同時間、不同方向，找到天地與人體之「共振」場域，再按十二時辰對應人體十二經絡氣化旺衰的規律，找到相應的穴位，施予針灸或按摩，便能啟動人體深層的自我修復系統。
產生的一種場的能量和頻率變化，啟動人體與天地之間太極黃金分割、天人相應共振，來激發人體極深層的正氣；亦即，把人體失調的內環境透過這種探本尋源的辦法重新調整優化過來。
《太極黃金分割四季十二時辰養生法（改版）》（商周出版／城邦文化 ，2019）
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