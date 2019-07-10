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仙女遺忘羽衣等於失去自我？浪漫七夕故事其實隱藏這些性別枷鎖

2019-07-10 09:26聯合新聞網 讀.書.人

（圖／Unsplash）
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想起張曉風有一篇〈母親的羽衣〉

她說未結婚前的每個少女都是天帝之女，母親口裡的外公、上海、南京、湯包、肴肉全是仙境裡的東西，而從她有記憶起，母親就是一個吃剩菜的角色……

閱讀小貼士

七夕故事裡，我們僅記得牛郎與織女浪漫的邂逅、兩情相悅、卻被迫分離，但我們很少去認真留意那件「仙女的七彩羽衣」去哪了？它所代表的意涵和故事背後的寓意又是什麼？

飛羽集》是第18屆台北文學獎【文學年金得獎作】，也是多位名家陳芳明、楊照、蔡素芬、劉克襄、封德屏、吳妮民等高度期待、推薦的著作。作者伊絲塔愛鳥、愛收藏羽毛，更愛對鳥主素描、捉影，不只呈現對自然界的喜好。全書收錄十三章，以女性觀點「妳」第二人稱敘述。從思考「收藏」的意義寫起，到鳥類生態觀察，親身拾獲數十種鳥羽的情境、對空間遷徙的體感，帶出個人成長生活史；並多層次引用神話與詩歌文學，觸發形而上思考；與鳥羽、身為女性的自己，以及看不見的大地母親對話。

文／伊絲塔


你和我都是一個未完成的故事餘緒，

共同繼承了一個認同失落與困惑紛陳的王國。

──蘇珊‧阿布哈瓦，《哭泣的橄欖樹》

　　若遠去的鴻鵠代表男性之志，彰顯呈現為意志，妳不意外讀到一則則失志文人，這個「理想士大夫」在教養過程中，必須以國家為忠，盡可能表現「士」的精神、「男子氣概」，即使那意味著必須犧牲。

　　女人呢？受困的她常以籠中鳥、金絲雀做比喻，女人就等於鳥，也有不少神話。各地都流傳這類神話：一個獵人（或孤兒）行經森林池邊，遇見七或九位裸身洗浴的仙女，羽衣棄置於草叢中，男子的出現驚走仙女，他拾起一件羽衣不肯歸還（通常是最小仙女的衣服）。他要她成為他的妻子，為他生子，照料家務，怕她飛走，他藏起她的羽衣，不讓她發現。

　　那飛近池邊洗浴、被捕獲的純潔白鵝，脫羽就變身為女人。在此類故事裡，她衣毛成飛鳥，可以飛上天際。前述的艾莉莎故事其實是「天鵝處女」的變形，牛郎與織女故事也屬於這類神話。

　　這故事反映女人與鳥的相似：害羞、愛潔淨，美與輕盈，優雅與自由，雪白的肌膚、明亮動人、會說話的大眼。觀察此類故事，能變化成仙女的不是白鵝，就是鶴。女人彷彿是大型鳥，擁有隱形翅膀，靈魂可自在來去天地之間。妳注意神話學者的研究，從母系社會過渡到父權社會，竊取羽衣的神話有其象徵：女人的身分與命運，從那件聯絡天地的羽衣被剝奪，粗服的勞務開始，緊接著，她的一切由男人控制掌管，她的身體、時間、自由都隸屬於他。

　　考察「羽衣仙女」，最早可推至鳥崇拜時期，然後是人鳥結合的時期。最早羽衣娘版本，是天女不忘思歸，取得羽衣後毫無戀棧，直接飛天，後來演變羽衣娘為了孩子，重返人間，再帶走孩子回歸天庭；後期階段，天女思歸情節淡去，女人失去自我，完全同化於男性中心文化，她不但自願留下，甚至還辛勤哺育、輔佐孩子取功名，以孩子能否成就偉業為榮。在此過程中，她壓根兒沒想過討回羽衣，她早已在父權體制的功名與貞節牌坊中，忘了那件羽衣。

　　由羽衣仙女故事流傳與發展演變，細心讀者不難發現那同時也是女性主體聲音逐漸喪失的過程。別忘了書寫這些故事的，是男性，以及背後主導的父權社會，女人的聲音在不斷改寫中被剝奪，爾後沉默、消失。艾莉莎流著血與淚，沉默地編草衣，她最後只能換一個身分，一個貞節為名的紀念碑。

作者伊絲塔收藏羽毛的創作作品。（圖／摘自聯合文學出版《飛羽集》書中的圖片）
作者伊絲塔收藏羽毛的創作作品。（圖／摘自聯合文學出版《飛羽集》書中的圖片）
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　　故事可以不斷變形，訴說這無愛又被剝削的殘忍故事。但我們別忘了，女孩是怎麼被「教養」成女人的，她對邊界敏感，從小身體就是禁忌，某些部位最好別碰，甚至月經是不潔、充滿羞恥的、禁止進入廟堂。可想而知，當女人脫掉衣服，在陌生男人面前赤身裸體，被迫進入性之中，羞恥、痛苦、背叛、憤怒、失去自己，種種不和諧的衝突與矛盾的情緒必定紛至沓來。

　　她成為婚姻的犧牲品，長期獻祭，而他還要她相信他的信念系統，進入勞動世界，換上粗服，以妻、以母之名忍耐。換衣就是改變身分，她由處女變新婦。當他行種種以愛為名的控制，剝奪她的羽翼與身體，藏起飛翔的自由，她咬牙為了孩子而妥協，那怕知道羽衣藏在哪裡。此時的她，因母愛而失去飛行的能力，對陌生的、強力奪走她自由的他，完全臣服。男人掌握孩子，控制女人。在這個故事裡，女人被犧牲，為了孩子。

　　愛沒有犧牲，控制才有。

　　曾是優雅的天女憤怒起來，於是「姑獲鳥」的變形故事出現了。此鳥又稱「夜行遊女」、「天帝少女」、「乳母鳥」、「鬼鳥」。她們是由產婦（乳母）死後變成的。姑獲只有雌鳥，沒有雄鳥，她們胸前長著豐滿的乳房，攝取人的魂魄，喜歡抱走別人小孩當作自己小孩撫養。居住之地磷火閃耀，總是夜間出沒。通常飛翔在七、八月夜晚，若見到小孩衣物，會滴血作為記號。因此鄉野老人常說，有小孩的人家，不要在晚上把小孩的衣物晾在屋外，免得被姑獲鳥抓走。

　　這故事也變相訴說女人一生最大的收藏是孩子：她的心血結晶。

　　披羽成鳥，去毛為女。妳想起張曉風有一篇〈母親的羽衣〉。她說未結婚前的每個少女都是天帝之女，母親口裡的外公、上海、南京、湯包、肴肉全是仙境裡的東西，而從她有記憶起，母親就是一個吃剩菜的角色，紅燒肉和新炒的蔬菜理所當然地放在父親面前，而她自己面前，永遠是一盤雜拼的剩菜和「擦鍋飯」。

　　「是她自己鎖住那身昔日的羽衣的，她不能飛了，因為她已不忍飛去。」她如此感嘆。

　　自妳有印象起，不只自己的母親、鄰居的母親，甚至現在變成母親的好姊妹們，只要認同傳統賢妻良母角色的女人，幾乎都會因吃剩飯、節儉，身材走樣。婚後的她們少逛街，鮮見添置華服，有的因做菜家務繁忙，沒時間保養，索性連妝也不化了。

書名：《飛羽集》作者：伊絲塔出版社：聯合文學出版時間：2019年6月...
書名：《飛羽集》
作者：伊絲塔
出版社：聯合文學
出版時間：2019年6月26日
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　　至於不走傳統婚姻路線的女人呢？在「獨立自主」的口號下，她們成為不婚主義者、大女人，走入各領域的「女漢子」，成為另一種極端。說不上哪一種才叫自我放棄，這兩條路是每個女孩作自己之前，出現的兩種風格。一種不斷給愛，給到完全沒有自己，帶著對婚姻與家庭的埋怨撐持著；一種藉各種努力與打拚來證明自己，最後無人敢愛，常見晚婚，或很快離婚。

　　妳仔細思考：或許女人之所以成為女人，正因女人最珍貴的收藏不在自己身上，那份收藏成為愛，延伸至她認為更珍貴的人身上。女人雖然收藏物，但藏物是為了日後的照顧。這份照顧與愛的回饋是雙向的，這樣的女人保留原始天生的母性。妳或許也猜到為何女人無法完整收藏物的原因──

　　她的收藏總是超過她，超越物背後的一切論述，直視源源不絕的母性。

　　如同大地之母生育，承載、包容，並滋養萬物。這源源不絕的愛若無相對應的尊重與回饋，反噬的破壞力就巨大無比，當純潔的天帝少女走入婚姻中，她總是過度付出，隨時間推移，在關係中失去自己。於是她愈來愈覺得自己是受害者，他專橫霸道地利用她，自私自利；於是她異變為長著豐乳的姑獲鳥，在西方變形為豐乳長翅、人面獅身的女子斯芬克司（Sphinx）。她們充滿報復，對男性不耐煩，其憤怒之火，可將人輕易吞噬。在希臘神話中，此物代表神的懲罰。「Sphinx」源自希臘語，意思是「拉緊」，斯芬克司是可以扼人致死的怪物。她的人面象徵智慧，那關於人的謎底，在更深層次的意涵是「恐懼和誘惑」，亦即「現實生活」。

　　所有的生命都應是神聖平等的，性別亦然。妳厭倦千年來女性受害和被迫害的故事，放下那些陳舊觀念和信仰（有些宗教一開始就貶抑女性，認為她們不如男性），或許，我們更適合用「陰」與「陽」來替代男與女的截然分界。妳發覺，陰陽的能量是共存於男女之身，不分性別。

　　這時代有許多男人擁有敏感、纖細的靈魂。他們在意自己的外貌，穿衣講究，其才華、感官敏銳不輸女人；也常見女人擁有陽剛、銳利分明的特質，她們是女強人，在社會各領域發聲，巾幗不讓鬚眉。

　　可「我們」如何最終跨越性別，創造一個更和平的振動，解放彼此而達到更自由的層面，而不再只是對立與衝突？

●本文摘自聯合文學出版之《飛羽集》，請勿轉載。欲知更多鳥類生態觀察與體悟，立即試閱電子書

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作者簡介

伊絲塔

來自金星，一九八二年化身為人類廖宣惠，對有翅膀的動物痴迷。

政大文學博士，畢業論文獲科技部獎勵。

散文創作曾獲梁實秋文學獎、吳濁流文學獎、全球華文文學星雲獎、教育部文藝創作獎、台中文學獎、新北市文學獎等。

第十八屆台北文學獎‧年金類得獎作：《飛羽集》為其第一本散文集。


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