因《哈利波特》爆紅書店，原來是由這個百年建築變身！

每一位愛書人邁入書店後,能先接受一群偉大作家的注目禮。這些作家在召喚全球讀者前來加入一場互動的文學盛宴。

近年來出版市場萎縮,書店經營舉步維艱,迫使書店樣貌越來越多元,它可以結合咖啡廳、餐廳、毛小孩,或者講座、空間佈置等等。但是,你想過書店除了這些之外,也還有沒有其他改造的可能?

韓國資深出版人金彥鎬歷時20年記錄出版《書店旅圖》,走訪世界各地,帶你深入世界21間特色書店,看見21間書店日常,21種與書共生的生活方式,讓書店不只是路過的風景,更要帶你一起探索「它們」的生存之道!

文/金彥鎬

阿尼克,英國

Alnwick, United Kingdom

位於英國最北端諾森伯蘭郡的阿尼克小鎮,有一間書店,叫作巴特爾書店(Barter Books)。雖然地處偏遠地帶,巴特爾書店可是目前全歐洲最大的二手書店之一。1991年,阿尼克的斯圖爾特.曼利和美國密蘇里州的瑪麗.曼利夫婦開了這間書店。

這裡是書的海洋,書的叢林。店內書籍存量達50多萬本。走進巴特爾書店,頓時能體悟何以稱英國為圖書之國。英國人熱愛書籍,閱讀成了愜意的日常。正因如此,這個國家才會湧現浩若繁星的文學藝術家。

「巴特爾」(Barter)這個店名令人好奇,竟然有名為「以物易物」(barter)的書店!由讀者把自己讀過的書送到這裡,因此每天到店的二手書多達上百個紙箱。店員們逐一查驗讀者帶過來的這些書後再發放交換券,讀者再用這張交換券交換其他的書。

我曾幻想不用金錢購買商品,而是用自己的物品交換別人物品的生活,覺得這才是人類生活的真實面貌。我偶爾也嘗試著實踐這個夢想,像是用我們出版社的人文類圖書交換畫家李真京創作的月亮畫,用「Hangil Great Books」換詩人盧惠京手工製作的肥皂。金良枰董事長在坡州文化產業園區生產出口國外的水晶層壓機,我拿我們的圖書換他的藝術畫框製作設備。以物易物,讓我備感高興。

從倫敦的國王十字車站搭乘火車,上午9點30分出發前往愛丁堡。此行的旅伴是理查.托尼及《宗教與資本主義的興起》(Religion and the Rise of Capitalism)一書的譯者、高麗大學教授高世勳。3小時40分鐘後,我們在阿爾恩茅斯站下車,再坐10分鐘計程車,抵達巴特爾書店。

阿尼克火車站於1850年竣工通車。1887年,建築家威廉.貝爾的設計使老車站改頭換面。當時重修的原因是,諾森伯蘭公爵想隆重迎接到訪本地的貴族們。約900坪的恢宏空間,與小鎮規模不成比例。東北鐵路(North Eastern Railway, NER)是當時世界最大的鐵路網,阿尼克是連接倫敦與愛丁堡的重要網站,貴族與工人在此上下同一輛列車。世事變遷,1968年火車站被關閉棄用,從那時起淪為廢墟的車站大樓,如今則因書與書店實現了它美麗的樣貌。

書店內充滿復古色調的書架與走道。(圖/摘自聯經出版《書店旅圖》書中照片) 分享 facebook

阿尼克小鎮人口僅有7000名,卻因克里斯.哥倫布導演的《哈利波特》系列電影中的阿尼克城堡一躍而成觀光勝地。擁有龐大古書與二手書的巴特爾書店,號召力並不遜於阿尼克城堡,許多遊客因為巴特爾書店造訪阿尼克。僅2014年就有39萬5000多名書客走進巴特爾書店。

火車是傳輸人與物的載體,鐵軌是火車往復行進的路,火車站是人們上下停靠的車站,可以說是世上最浪漫的空間。在118年的風風雨雨中,這座火車站曾經迎送數不清的人和物。如今,它成了書店,無數人經手過、閱讀過的古書和二手書聚集於此,難以計數的愛書人追隨書籍而至。變身為書店的火車站,成為書的自由市集,喚出渺遠往昔,無數生命的哀歡,為生活在當今的我們,提供源源不斷的故事。

堅牢的磚瓦,使巴特爾書店建築外觀至今保留當年的樣貌。曾經有無數火車停靠的地方,如今立著一排排書架。書架與書架之間,擺放舒服的沙發供人休息。透過玻璃屋頂傾瀉而下的陽光,照亮愛書人的臉龐。候車室成了餐廳和咖啡館,刻在壁爐上的「NER」字母,使人們遙想往昔車站的冬日風景。

沉浸於閱讀的女人是美麗的。從美國旅行歸來的航班上,英國男子斯圖爾特遇見捧著書看得入迷的瑪麗,一見鍾情。一個男人迷上閱讀中的女人,巴特爾書店的歷史就這樣拉開了序幕。瑪麗曾經在英國留學,大學的主修是美術史。這次邂逅直接將他們送入婚姻的殿堂。當時,斯圖爾特租下廢棄的阿尼克火車站部分空間,經營一間玩具火車廠。丈夫向妻子提出建議:妳喜歡書籍,我們利用這座廢棄的火車站,開間書店如何?

於是,斯圖爾特關掉工廠,和妻子一起經營書店。夫妻二人將候車大廳的5座壁爐修好,重新點燃爐火。他們想像愛書人們坐在溫暖火爐旁,手捧著熱茶,沉浸於閱讀的場景。他們陸續擴展書店空間,店面面積達到開張時的10倍。在按主題分類的書架上方,斯圖爾特製作的電動玩具火車正愉悅地呢喃著,繞室而行。

書架與書架之間醒目的橫幅,是熱愛書籍和閱讀的瑪麗從書中抄下打動她的詩句。步入巴特爾書店的愛書人,首先會被這些文字所吸引:

在那裡,所有的所有 是秩序、美好、絢爛、安謐 和官能 ── 這是波特萊爾的詩〈旅行的邀約〉中的一句。

肉體是可悲的 呵呵!我已閱盡人間書卷 ── 這句詩摘自馬拉美的〈大海的微風〉。

我的美人,起來與我同去 因為冬天已往,雨水也已止住 大地迎來百花開放、百鳥鳴叫的季節 斑鳩的聲音,傳到了我們境內 ── 這是《聖經.雅谷書》第二章中的詩句。

書名:《書店旅圖:走進全球21間特色書店,感受書店故事、理想和職人精神》作者:金彥鎬 譯者:金丹實 出版社:聯經出版出版時間:2019年4月26日 分享 facebook

不知不覺間,人們浸潤在濃郁的文學氣息中。在巴特爾書店,新書多少有些冷傲,人們在這裡體會著古書和二手書的褐色意象,和它自帶的寬恕包容氛圍。

瑪麗委託諾森伯蘭的美術家皮特.達德(Peter Dadd)繪製了43位偉大的英美文學家的肖像畫。這組畫自2001年至2002年間歷時兩年完成,現在鑲嵌在巴特爾書店入口上方。熱愛文學的讀者,可與皮特.達德畫中姿態各異的作家四目相對。維吉尼亞.吳爾芙、珍.奧斯汀、托妮.莫里森、威廉.福克納、薩繆爾.貝克特、海明威、喬治.歐威爾、馬克.吐溫、艾略特、史蒂文森、濟慈、狄更斯 、萊辛 、喬伊斯 、王爾德 、蕭伯納 、蘭斯頓.休斯 、惠特曼 、莎士比亞 ⋯⋯能與這些璀璨的名字展開對話,巴特爾書店不啻是書與閱讀的奢華饗宴場。每一位愛書人邁入書店後,能先接受一群偉大作家的注目禮。這些作家在召喚全球讀者前來加入一場互動的文學盛宴。

戴衛.錢皮恩(David Champion)在巴特爾書店工作了10年,他如是說:「世上還會有比這裡更快樂的地方嗎?」

●本文摘自聯經出版之《書店旅圖:走進全球21間特色書店,感受書店故事、理想和職人精神》

