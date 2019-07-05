【周末好書選】2019上半年熱搜影劇書單

2019-07-05 09:08 聯合新聞網 讀.書.人



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時間過得好快，2019年已邁進入半年，回顧2019年上半年有很多值得一看再看的影視作品，包含國內公共電視台播出創下高收視與討論度電視劇《我們與惡的距離》、韓國追星迷妹的浪漫電視劇《她的私生活》，還有HIStory系列第三季延燒同志話題網路劇《圈套》各有千秋與看點，另外，像是探討善、惡與人性的日本電影《小偷家族》、美國影集《好預兆》也相當出色。

追完影劇還是看不過癮嗎？2019年下半年大、小螢幕廝殺戰只會越演越烈，除了好劇追好追滿之外，也別忘了好好回顧這些相關讀物。推薦以下同名電視劇、電影原著書單，給想一次補齊劇中未說盡故事，或者追新作品前再度重溫舊作的您。

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