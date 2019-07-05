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【周末好書選】2019上半年熱搜影劇書單

2019-07-05 09:08聯合新聞網 讀.書.人

周末讀書新計畫。「udn讀書吧‧選書小組」每週將根據新聞時事、流行話題為讀者精選適合周末閱讀的好書，包含最新出版、暢銷排行榜以及限時折扣電子書，盡在「閱讀頻道周末好書選」。

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時間過得好快，2019年已邁進入半年，回顧2019年上半年有很多值得一看再看的影視作品，包含國內公共電視台播出創下高收視與討論度電視劇《我們與惡的距離》、韓國追星迷妹的浪漫電視劇《她的私生活》，還有HIStory系列第三季延燒同志話題網路劇《圈套》各有千秋與看點，另外，像是探討善、惡與人性的日本電影《小偷家族》、美國影集《好預兆》也相當出色。

追完影劇還是看不過癮嗎？2019年下半年大、小螢幕廝殺戰只會越演越烈，除了好劇追好追滿之外，也別忘了好好回顧這些相關讀物。推薦以下同名電視劇、電影原著書單，給想一次補齊劇中未說盡故事，或者追新作品前再度重溫舊作的您。

【臺灣電視劇、網路劇 不惶多讓】

《我們與惡的距離》
《我們與惡的距離》
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標籤讓人恐懼，標籤讓我們始終無法理解人性。

★賈靜雯、溫昇豪、吳慷仁、周采詩、曾沛慈、林予晞、陳妤、林哲熹連袂主演。

★收錄完整版十集劇本。

金獎編劇呂蒔媛最新話題鉅作——

每個人都有苦衷，每個人都有犯下錯誤的可能。

一起無差別殺人事件燃起社會病灶，

人性的愛恨、脆弱與尊嚴即刻引爆！

在善惡的邊緣，每個人都有話想說；

到底，什麼是好人？什麼是壞人⋯⋯你有標準答案嗎？

《我們與惡的距離》（麥田／城邦文化 ，2019）

▼影劇原著大集合，一次瀏覽全部推薦書單▼


《無名指的回憶：如果愛，重來，戲劇原著小說》
《無名指的回憶：如果愛，重來，戲劇原著小說》
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重來？改變選擇，「愛」真的可以回來嗎？

★台視 x 東森 x 愛奇藝台灣站 聯播！

★原編劇團隊潘怡豪執筆，林榮三文學獎首獎得主李桐豪故事原案！

★張書豪、柯佳嬿、吳岳擎 領銜主演！

「人生沒有重來的必要，重要的是當下的選擇。」

汪大樂連續五年搞砸了自己的結婚紀念日！

即便兄弟死黨王士元每年伸手救援，但大樂的天真與粗心卻絲毫沒有改善，甚至變本加厲，讓剛發現自己已懷孕的妻子何詠琪非常失望，一氣之下脫口說出離婚要求。……

《無名指的回憶：如果愛，重來，戲劇原著小說》（尖端出版，2019）

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《圈套HIStory3˙典藏寫真書》
《圈套HIStory3˙典藏寫真書》
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追查真相、報仇追兇，黑白兩道交手卻意外陷入「愛情圈套」！

♥想抓犯人，卻抓到愛人♥

細膩劇情＋爆棚顏值，播映後好評不斷，

鬥嘴吃醋撒狗糧秀恩愛，魅力席捲全亞洲！

你喜愛的每個畫面都在寫真書裡珍藏！

♥收錄近三百張寫真♥

存戲劇裡每個雋永的瞬間。

《圈套HIStory3˙典藏寫真書》（尖端出版 ，2019）

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【外國電影、影集 值得推薦】

《好預兆》
《好預兆》
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原著作家尼爾蓋曼親自執導製作

《超時空博士》大衛田納特 飾演 惡魔克羅里

《夜行動物》麥可辛 飾演 天使阿茲克拉斐

惡魔克羅里向來明白他會經歷世界末日，但他希望這天很久以後再來。

然而，地獄大長官表示，「時機已到」，克羅里身負重任，要讓撒旦的兒子（又稱敵基督、地獄天使、暗黑之王……什麼什麼的）降生人世，健健康康、邪邪惡惡地長大――然後喚醒天啟四騎士，順便引發天堂與地獄都期待已久的末日大戰。他每個環節都辦得非常妥當，除了一件事：他把小寶寶搞丟了…...

《好預兆》（讀書共和國／木馬文化 ，2018）

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《小偷家族》
《小偷家族》
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今年一定要看的日文文學大作！

★日本2018年年度最具代表性電影，導演是枝裕和 親自撰寫小說版！

★法國坎城影展　金棕櫚獎

★西班牙聖賽巴斯提安影展　榮譽獎

★德國慕尼黑影展　阿萊歐司朗獎

徹底補完電影中未曾提及的人際關係，隱藏在文字中的溫暖，值得細細體悟。

在東京某個老舊住宅區，柴田治與兒子祥太為了維持生計，平日會到超市或雜貨店偷竊商品。這一天傍晚看見一位挨餓受凍的小女孩樹里，阿治不忍心便把她帶回家。妻子信代起初很反對，但考量到女孩的狀況，決定接納她──儘管內心明白這麼做其實是「綁架」 ……

《小偷家族》（尖端出版 ，2019）

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《她的私生活》
《她的私生活》
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韓國名導演與編劇聯手打造圈粉入坑名作！

★2019年韓國tvN電視台強檔浪漫愛情喜劇改編原著！

★當紅人氣甜美女星朴敏英（金祕書為何那樣）、性格魅力大勢男星金材昱（愛情的溫度） 領銜主演

★由知名韓劇《名不虛傳》與《我的女友是九尾》

亞菈是麗人餐廳的社長兼廚師，白天的她優雅內斂，專業出眾，但一到晚上，她背後隱藏的祕密生活就會火熱上演——

因為她是一枚狂熱追星的熱血粉絲，同時也是「姊姊粉絲.COM」的站姊（網站管理者）！亞菈最愛的本命偶像是男團Shooting Star的隊長閔俊，只要進入網站，她就會釋放全身所有的熱情去追愛，感受那份無與倫比的心動與燃燒！

《她的私生活》（春光／城邦文化 出版 ，2019）

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《狗狗的旅程【電影書衣版．《為了與你相遇》暖心續作】》
《狗狗的旅程【電影書衣版．《為了與你相遇》暖心續作】》
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全世界狗狗最希望主人看的故事！

紐約時報暢榜小說《為了與你相遇》正宗續集

亞馬遜網路書店讀者五星愛書

一再一再牽動淚腺、撫慰人心

改編電影熱映──因為愛，永續前緣！

牠說：全心守護著你，就是我生生世世的使命

眼淚滑過的地方，將以真心熨燙撫平

《狗狗的旅程【電影書衣版．《為了與你相遇》暖心續作】》（圓神出版 ，2019）

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