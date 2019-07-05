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「美食讀書人」大募集　4本精選料理書送給你！

2019-07-05 09:05聯合新聞網 讀.書.人

（圖／Unsplash）
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日日三餐，現代人想要既美味、營養又經濟實惠的飲食，往往得花時間自己下廚。但是多數人都沒有受過廚藝訓練，烹飪這條路上還得靠「名師」指引，才能迅速升級，讓自己與家人吃到健康又美味的料理。

Udn讀書吧與采實文化出版社獨家合作推出「美食讀書人」活動，為愛料理的您精選4本超實用料理書要送給讀者，幫助您兼顧美味、便利與健康。

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精選贈書共有：

★《週間便當：星期一到星期五都要好好吃飯！一週5天的便當菜x45款變化x98道菜色》

★《日日減醣瘦身料理：肉品海鮮．蔬食沙拉．鍋物料理，吃飽吃滿還瘦18公斤，無痛減醣瘦身家常菜111道》

★《10分鐘做早餐：一個人吃、兩人吃、全家吃都充滿幸福的120道早餐提案【暢銷修訂版】》

★《低醣．生酮10分鐘甜點廚房：以杏仁粉、椰子粉取代麵粉，赤藻糖醇代替精緻砂糖，精心設計最簡易、即食的65道美味甜點》

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（圖／Unsplash）
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