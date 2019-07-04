搶地盤、搶乘客 「小黃運將」原來有這些潛規則
其實大多是大刀舉起，輕輕放下，可能關機三天（行話，指不能進站三天），聊表意思……
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臺灣人最引以為傲的最美風景是「人」以及「人情味」，尤其在熙來攘往街道穿梭的小黃（即指「計程車」）運將是大家公認臺灣最美的風景之一。然而，對於運將的職業與生活我們又瞭解多少呢？
《華麗計程車》從嘉義一間悠久的計程車行經營說起，作者大量運用台語和日語、日語外來語、老照片，一點一滴生動地記錄下家族成員與車行裡發生的故事與生活大小事，同時勾勒出臺灣計程車發40年的時背景，帶領你一邊閱讀、一邊感受這份珍貴卻鮮為人知的「運將文化」。
文／陳俊文
各行各業裡，有許多無形禁忌和不成文規範，我們無意觸犯，卻不得不遊走這些灰色地帶。
搶地盤，搶客、攬客，難免最常發生的熱區就在嘉義車站前。
冤家相拍的現場，是無人願意認輸，逐家攏咧看，啥人先閃先退讓，氣勢就輸矣，以後頭也抬不起來，也別在這裡混了，一般看到有人客要來，會先假裝沒事，免得讓人見笑，等風頭（客人的事情）過了，然後再繼續吵。
人在氣頭上，僵在那裡，旁觀的運將見勢不對，壓不下來，趕快報警處理，警察大概五分鐘內一定到，因為長榮派出所也就在現在的中山路第一分局的地方，離車站不到一百公尺，車站是他們的管區，抓人，上銬，進警車，兩個人不情願地，被載往警察局或交通隊。
案件 1 ：運將違法「攬客」
「頭家，我予人載來警察局。」
「按怎，發生啥物代誌？佮人相拍是無？」
老爸和老媽趕快出動，機車相載去交通隊或警察局保人，來這，穩沒好事，最常的就是處理運將們「攬客」這類違規的事，這事不好處理，若是在戒嚴時期，大家都非常怕上警局，若會被記上「違反秩序」，累積多次後，就會被送去東部「管訓」，事情可大可小。其實警察都知道運將們是艱苦人，基本上是不太會抓這類的違規，執法上總會情理法，車站還是有些灰色地帶，有條無形紅線絕不可以跨越。
「佇我的面前，猶閣咧繼續 （khiú，拉）人客，喝價，人攏來報矣，若親像阮攏無咧管仝款。」
「無尊重，嘛毋是這款的。」
「歹勢啦！走車人，為著生活，無想遐濟。」接著轉過頭，板著臉孔，大聲地吼罵自家運將。
「你足白目，嘛毋是這款，一點尊重都無。」
「阮以後知啦∼以後毋敢啦∼」目箍紅，嚨喉滇（聲哽咽）。
＊
地盤：籠仔內（嘉鐵排班站）
他們什麼都看到了，但是他們不會說，也不想說。
「阮若是佇籠仔外排，遐的老的，就來趕。」
「只要是禮拜日收假時，佇籠仔外排，就會抾著阿兵哥。」
「籠仔外」這個名詞，在跟所有的叔叔阿姨訪談時，都會提到這個，這個似乎是運將中的行話。
「運將共嘉鐵排班站(註1)叫做籠仔內，進排班站，就是進籠，排班站外面，全部攏叫籠仔外，以前籠仔外有兩个地盤，一个是公賣局，彼是載長途客運的，一个是銅鐘遐，運將攏佇遐相戰。」
籠內，籠外，傻傻分不清楚，一人說一款，沒人說得準，老爸下了如此定義。
籠仔內是一個自治圈，我們叫做嘉鐵排班站，有一定的規矩，賞罰自有明確規範，歷任站長多少有點兄弟氣（道上兄弟作風），才能鎮得住，做的穩，要維持好籠仔內的秩序，其實籠仔內的事情都好解決，因為每件事都有自治法規條文，堅壁清野，清楚分明。
若沒辦法解決的，站長就像是少林寺的老方丈般，使出大放絕，施行出最嚴厲的處罰，「逐出寺門，永遠不得入山」，而我們是「逐出排班站，永遠不得入籠」，其實大多是大刀舉起，輕輕放下，可能關機三天（行話，指不能進站三天），聊表意思，這樣子另一方就甘願了，我覺得這個排班站做得有聲有色，運將素質也整齊優秀，畢竟是嘉義市的門面！
要想加入，還是要有點門檻，必須要有籠內人引進，算是一種推薦，也是一種民間掛保證的基礎信任，只要大伙有錢賺，安居樂業，相安無事。
（備註）
註1：嘉義車站前的排班站叫做嘉鐵排班站，嘉義後車站的排班站，叫做轉運站排班站。
●本文摘自聯合文學出版之《華麗計程車》，請勿轉載。欲知更多計程車運將鮮為人知的秘辛，立即試閱電子書。
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作者簡介
陳俊文
台灣嘉義人，現職數學教師，曾任台中市文化局與嘉義市文化局的編輯團隊。
自認當老師不應該與社會脫節，要多參與公眾事務與NGO，利用課餘時寫作，畫圖，田野踏查與擔任志工，透過書寫、導覽、走讀、活動、傳遞正向能量等，讓大家認識小城的靜好與小人物的生命故事。曾獲獎阿里山文學獎，著有《嘉義小旅行》、《檜屋市集老時光》、《華麗計程車》。
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