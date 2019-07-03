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張惠菁／熄燈的海岸──《霧中的曼哈頓攤》推薦文

2019-07-03 09:00聯合新聞網 讀.書.人

帛琉海底也有二次大戰所留下的殘骸。（圖／Unsplash）
帛琉海底也有二次大戰所留下的殘骸。（圖／Unsplash）
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熄燈的海岸

推薦文／張惠菁（作家）


第二次世界大戰，在電影中常被描繪為英美同盟國家，出正義之師，擊潰納粹邪惡帝國的戰爭。在這場正邪之戰中，美國是關鍵的力量。邱吉爾在敦克爾克大撤退後的演說，把希望寄託在美國，「新世界在上帝認為適當的時候，拿出它所有的力量來拯救和解放這個舊世界」。這時的美國就像是人類的希望。珍珠港事變後，美國正式加入戰局，這個歷史事件，影響了戰爭的結果，也決定了世界轉動的方向。

但從歷史上看，二次世界大戰時的美國，並不全然是個正義的救主。在美國國土境內，也有許多不公和恐怖在發生。勞動階級、黑人、女人，活得既不自由，也不平等。財富集中在少數人手中，社會底層的日子艱辛而沒有希望。當戰爭爆發，男人被送往戰場，出現大量的勞動力空缺，這時原有的社會經濟結構似乎有鬆動的可能。女人、黑人，有機會進入屬於白人男性的職業領域。世界在轉動，一個個渺小的個人，雖然看不見大勢的方向，也跟著轉動。

《霧中的曼哈頓灘》是發生在二次世界大戰期間，美國國內的故事。戰爭掀動了社會經濟秩序，召喚出各種「非常」的狀況。本來被壓制在社會底層的平凡百姓，在戰爭節奏中受到震盪、移動位置。這樣的時刻是帶來翻身的機會，還是滅頂之災？《霧中的曼哈頓灘》的故事，就是關於一個平民家庭，在這股巨變的浪潮之中，一面迎向底層人生的種種絕望，一面被浪頭衝激而起。再衝，再衝上一道浪頭看看。

書名：霧中的曼哈頓灘（Manhattan Beach）作者：珍妮佛‧伊根（J...
書名：霧中的曼哈頓灘（Manhattan Beach）
作者：珍妮佛‧伊根（Jennifer Egan）
譯者：宋瑛堂
出版社：時報出版
出版時間：2019年7月2日
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小說中描寫了幾種不同階級、背景的人。黑道和白道的兩大山頭，掌握著地下和地上美國的運轉。

黑道：義大利黑手黨，掌控夜總會生意。首領是Q先生，這個神祕的老人掌握地下的權力網絡，貌似慈祥，好惡莫測，他的夜總會在戰爭期間大發利市。

白道：有軍隊和銀行背景的白人貝林傑家族。大家長是亞瑟．貝林傑。這個家族已經歷多代的洗白，洗去早年手上沾染過的血和土。這個家族的利益與國家一致相通，大家長認為他必須、也能夠，預見戰爭的結果，介入準備。他知道戰後的美國會更強大，這個家族正像衝浪手看著浪般，等待著即將來臨的機會。

Q先生為首的黑道集團，和亞瑟．貝林傑的白人家族，其實有點像。家族和幫派差不多，要求忠誠，交換資訊，互相保護也互相猜忌。這兩大山頭在戰爭之中洞觀四方，毫髮無傷，甚至可能獲益更多。在兩大山頭之間，則是許許多多沒有背景、沒有資產的平民角色：上班族，工廠女工，小軍官，水手，碼頭工人，舞孃，小混混，夜總會老闆。

珍妮佛．伊根就這樣為我們描繪了當今美國的前身，我們在其中會遇見安娜，這個想要掌握自己命運的女性。她在時代有限的人生進路中擇路前行、成為潛水員、尋找父親、在社會對女性的刻板印象中穿梭尋找活路。她一路遇見各種各樣的人物，也是社會上形形色色的生存位置：其中不少人和她心照不宣，也在力爭著一個新的命運。他們會辨認出彼此，作為在同一片大海中浮沉的生命體，彼此間產生了默契。

珍妮佛．伊根寫了這個有些憂傷，又帶著希望的故事。深深潛到水底過，就像曾經看到過大海，那經驗本身會改變一切。世界容或有撼動不了的秩序，有人是永遠的贏家，控制著別人的命運。但也有一些紅海會打開。相信這一點，迎著下一道浪潮去往一個不同的位置，或許就是美國夢的本質。

那是曼哈頓灘有戰時熄燈令的年代。《大亨小傳》裡蓋茲比凝視的那盞碼頭上的燈，或許也會熄滅。但在黑暗的潮水裡，湧動著更多小人物的希望。珍妮佛．伊根寫出了那種希望。


作者簡介

珍妮佛‧伊根Jennifer Egan

《霧中的曼哈頓灘》作者珍妮佛‧伊根Jennifer Egan照。(圖／時報出版授...
《霧中的曼哈頓灘》作者珍妮佛‧伊根Jennifer Egan照。(圖／時報出版授權提供)
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2018年接任「美國筆會」主席。

出生於芝加哥，在舊金山長大。著有《時間裡的癡人》、《塔樓》、《Look at Me》、《The Invisible Circus》，以及短篇小說集《Emerald City》、《Black Box》。作品散見《紐約客》、《哈潑》、《Granta》文學季刊、《McSweeney’s》文學季刊以及《紐約時報》雜誌。

《Look at Me》入圍國家圖書獎決選，《時間裡的癡人》榮獲2011年普立茲獎、國家書評人獎、洛杉磯時報圖書獎，入圍國際筆會／福克納獎決選，因此榮登《時代雜誌》年度百大影響人物，被譽為當代最勇於挑戰創新、最出色的小說家。

目前與丈夫和兩名兒子居於布魯克林。寫作《霧中的曼哈頓》期間，珍妮佛‧伊根親身體驗穿著重達兩百磅的潛水衣，並戴上五十六磅的頭盔。

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