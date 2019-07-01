咖啡當水喝、超級愛遲到？《白日夢冒險王》沒告訴你的冰島人真相

2019-07-01 09:10 聯合新聞網 讀.書.人



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在電影《白日夢冒險王》的宣傳之下，冰島壯麗的自然景觀及人為汙染極少等特性，吸引著成千上萬的遊客慕名而來，彷彿不去一趟冰島，人生就白活了一樣。

《曬冰島 UNLOCK ICELAND：住在冰島才知道的70個迷人小事、小店、小旅行》這本書從旅居冰島的台灣人視角，帶你看見觀光客看不到的冰島真面目！

文／Becky

PART 1.冰式生活LÍFIÐÁKLAKANUM

冰島彷彿是這世上最遙遠的國度，孤獨地佇立在北極圈的邊緣，美得與世無爭。冰島對於短暫停留的旅人來說是夢幻國度、大自然的天堂，也許你曾想過倘若有一天能在冰島生活，那會是什麼樣子?深入冰島的家庭、廚房、餐桌、休閒場所與夜生活，在旅人視角所不見的冰島，靜謐與喧囂、自然與城市、傳統與現代完美地融合，也提醒我們適時放慢腳步，學冰島人簡單過日子。

與住了多年的法國分手後，我因緣際會來到了位於世界盡頭、鄰近北極圈，國土面積比台灣大了二‧八倍的島嶼──冰島。在這裡，終結我多年的流浪生活。

吹著北大西洋的勁風，曬著難得的北歐太陽，淋著沒什麼大不了的短暫驟雨。在超市裡熟練地從櫃上取下自己需要的商品，籃子裡裝著幾乎每個冰島人都會買的食材，再回家煮一頓像樣的料理。初次見面的店員見到我，總是下意識地用冰島語與我交談，我似乎早已成為他們的一員。千個日子過去了，在冰島的生活，一切都已變得好自然。

生活在異地，日常習慣總會受到當地文化的影響。多年來的異鄉生活，我從未在「改變」裡缺席，在冰島寫下的故事亦然。冰島改變我的，除了心靈層面的觸發，也包含外在習慣的建立。一部分的我，無論好的壞的，五味雜陳地在無形中與冰島完美地融合。

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中了再也戒不掉的咖啡癮

冰島人都是重度咖啡因上癮者，他們對於咖啡有種莫名地狂熱與追求。咖啡無疑是冰島的「國民飲料」，喝咖啡無須分白天或晚上，冰島人可以把咖啡當水喝，從早喝到晚，打破了人們對於咖啡是早晨用來提神醒腦的概念。

冰島人的家裡，可以沒有微波爐，但是絕對不能沒有咖啡機。冰島的咖啡隨處可見，連去銀行、政府機構抽號碼牌等待處理業務，或是百貨公司的服飾專櫃、超市等，都有一台咖啡機供客人使用。

我在冰島最初的幾個月，就已經嗅出冰島人對於咖啡的「重視」。當時的我在一間藝術機構工作，第一天上班報到，主管教我的其中一件事，就是如何使用公司的咖啡機，並且告訴我：「如果你倒了咖啡壺裡的最後一杯咖啡，一定要記得順手煮新的，確保大家想喝咖啡時，能隨時喝得到。」

咖啡之於冰島人，就像茶之於英國人、手搖飲料之於台灣人一樣的重要。愛上咖啡、喝咖啡，成了我融入冰島文化的一個過程。如今的我，早已像多數的冰島人一樣嗜咖啡如命。咖啡對我而言，不僅是藝術品，更是必需品。

重新看待時間的意義

北歐人非常注重時間觀念，行事有效率、有組織，在「準時」這件事上，大概僅次於德國人，因為重家庭與生活的他們，都趕著在完成任務後，開始享受自己的私人時間。但同樣是北歐國家的冰島，準時卻從來不是這裡的文化。

書名：《曬冰島 UNLOCK ICELAND：住在冰島才知道的70個迷人小事、小店、小旅行》作者：Becky出版社：時報文化出版出版時間：2019年4月19日 分享 facebook

在冰島，幾乎很少有什麼是準時的。冰島人很愛遲到──與親友的社交約會可以姍姍來遲，就連工作面試、商業會議等重要場合，晚到也屬「正常現象」。遲到對他們來說，就像是呼吸那樣自然。並不是因為他們懶散，也不是因為他們忘記了，只是「時間」在冰島社會幾乎是一項抽象的概念，就像隱形的空氣一樣，毫無存在感。

在冰島，約定好的見面時間基本上不存在任何意義。如果想要邀請冰島人來家裡吃飯，或是跟水電工約好了要來家裡修繕，一定要做好他們會遲到半小時以上的心理準備。當冰島人說「我馬上到！」先別高興得太早，對方還是會讓你等至少十幾二十分鐘左右。

在台灣，做事一向講求效率及準時，赴約基本上都會提早到的我，一開始在冰島生活時，文化之間的震盪，簡直是一場耐性及耐力的考驗。受盡了全方位的折磨後，我對於冰島人的溫吞、緩慢，以及「冰式」時間觀念也早已見怪不怪。現在，工作方面還是會做到守時，但是生活中的場合，就不再分秒執著。偶爾也懂得「善用」這份可以遲到的自由，在大家都可以接受的遲到緩衝帶內赴約。

●本文摘自時報文化出版之《曬冰島 UNLOCK ICELAND：住在冰島才知道的70個迷人小事、小店、小旅行》，請勿轉載。欲知更多冰島的祕密，立即試閱電子書。

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