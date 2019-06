【周末好書選】趕走沉悶的厭世圖文書單

周末讀書新計畫。「udn讀書吧‧選書小組」每週將根據新聞時事、流行話題為讀者精選適合周末閱讀的好書,包含最新出版、暢銷排行榜以及限時折扣電子書,盡在「閱讀頻道周末好書選」。

酷暑來襲,面對毒辣辣的陽光、驟然攀升的氣溫,還有不管是熱出閒散睡意,還是熱到頭昏眼花,不知道大家心底是否也會油然而生以下感受,

「Today I don't feel like doing anything.

我今天什麼事都想做。

I just wanna lay in my bed.

我只想躺在床上

Don't feel like picking up my phone.

電話也懶得接

So leave a message at the tone.

就在留言箱裡留話吧

Cus today I swear I'm not doing anything.

因為今天我發誓什麼都不做」

沒錯!火星人布魯諾(Bruno Mars)這首經典的懶惰歌曲(The lazy song)完全能表達熱到「厭世」、「發懶」的情緒,最好的消暑辦法就如歌詞所說,減少熱量消耗,不只「不想上班」,甚至只想「躺平不動」。不過,大好的周末好時光怎麼能浪費,熱到看不下去整本書,不如就來看點幽默有趣的厭世圖文書說出你的心聲,還能陪你打發時間、解解悶!推薦以下書單給想要趕走沉悶情緒與熱辣暑氣的您。

《偽公務員的菜鳥日記:給跳坑公職的青年、水深火熱的公僕、合約上的乙方苦主、對公家單位森七七的小老百姓》 分享 facebook 全台基層公務員每天偷偷關注默默叫好,是它! 臉書知名粉絲團,五萬粉絲含淚追蹤 知名圖文作家 馬克 熱情推薦 全台基層公務員每天偷偷關注默默叫好 與公家單位交手中的乙方苦主咬牙按讚 寶寶冒死挺身而出,揭露不為人知的公部門祕辛! 給所有默默受苦不敢抱怨的現任公務員、憧憬考上鐵飯碗的考生、夢想改革現況的理想青年、以及所有曾經與公家單位交手過的苦主。 《偽公務員的菜鳥日記:給跳坑公職的青年、水深火熱的公僕、合約上的乙方苦主、對公家單位森七七的小老百姓》(聯經出版,2018) ▼一次瀏覽全部推薦書單▼

