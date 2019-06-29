【周末好書選】趕走沉悶的厭世圖文書單
周末讀書新計畫。「udn讀書吧‧選書小組」每週將根據新聞時事、流行話題為讀者精選適合周末閱讀的好書，包含最新出版、暢銷排行榜以及限時折扣電子書，盡在「閱讀頻道周末好書選」。
酷暑來襲，面對毒辣辣的陽光、驟然攀升的氣溫，還有不管是熱出閒散睡意，還是熱到頭昏眼花，不知道大家心底是否也會油然而生以下感受，
「Today I don't feel like doing anything.
我今天什麼事都想做。
I just wanna lay in my bed.
我只想躺在床上
Don't feel like picking up my phone.
電話也懶得接
So leave a message at the tone.
就在留言箱裡留話吧
Cus today I swear I'm not doing anything.
因為今天我發誓什麼都不做」
沒錯！火星人布魯諾（Bruno Mars）這首經典的懶惰歌曲（The lazy song）完全能表達熱到「厭世」、「發懶」的情緒，最好的消暑辦法就如歌詞所說，減少熱量消耗，不只「不想上班」，甚至只想「躺平不動」。不過，大好的周末好時光怎麼能浪費，熱到看不下去整本書，不如就來看點幽默有趣的厭世圖文書說出你的心聲，還能陪你打發時間、解解悶！推薦以下書單給想要趕走沉悶情緒與熱辣暑氣的您。
辛苦你了！這本是獻給厭世現代人的職場療癒書。
每個堅守崗位的職場人，背後都有說不出的苦，這些狀況可能是：
‧遇到豬隊友──老是被扯後腿，雖然想跑，但偏偏是在同一艘船上……。
‧奧客又來鬧──天下無奇不有，就屬奧客特別多，再不爽也只能陪笑臉。
‧加班加不完──下班是什麼，能吃嗎？能者不是多勞，而是過勞。
‧醫院是我家──你以為醫院都是病人？錯了，把逛醫院當興趣的人更多。
說到底，上班的苦只有「自己」最懂！
沒有最廢只有更廢 耍廢耍懶年度最佳代言人
#假的柴犬圖
#別人結婚，干你屁事
#離婚退錢紅包袋
網路熱烈轉發，上架七分秒殺
2017丁酉雞年最火紅的一隻雞（姬）
幫助你發洩內心不爽
排遣生活中的種種blue
《厭世動物園：天天都有ㄐㄅ事，天天都厭世 ~【#各種眼神死ㄉ動物故事】》（時報文化出版，2017）
媽媽死了，爸爸為什麼不能為我活下去？
二〇一六年，因一則挺同「別人結婚，干你屁事」圖文， 臉書專頁「厭世動物園」瞬間爆紅，至今累積十九萬多個粉絲，
版主厭世姬耍廢的風格，成了年輕族群宣洩情緒的出口，新生代圖文作家的明日之星
看似一帆風順，但十年前，厭世姬驟然面對重大的家變，父母相隔半年相繼離世，舉目無親，曾獨自一人睡在父母的套房中，靠保險金生活；而更早之前，不明白母親罹患憂鬱症的她，從小更生活在情緒化、過度期待的「母愛」底下，自我厭棄的成長。
厭世女兒，可不是一日造成的。
《厭世女兒 ——你難道會不愛媽媽？》（大塊文化出版，2019）
全台基層公務員每天偷偷關注默默叫好，是它！
臉書知名粉絲團，五萬粉絲含淚追蹤
知名圖文作家 馬克 熱情推薦
全台基層公務員每天偷偷關注默默叫好
與公家單位交手中的乙方苦主咬牙按讚
寶寶冒死挺身而出，揭露不為人知的公部門祕辛！
給所有默默受苦不敢抱怨的現任公務員、憧憬考上鐵飯碗的考生、夢想改革現況的理想青年、以及所有曾經與公家單位交手過的苦主。
《偽公務員的菜鳥日記：給跳坑公職的青年、水深火熱的公僕、合約上的乙方苦主、對公家單位森七七的小老百姓》（聯經出版，2018）
吐血、吐槽、吐真言！ 小編的職場紀實。
比《重版出來》、《爆漫王》、《校對女王》……更能全面搞懂出版業職場和編輯職務內容的誠意之作！
有志從編輯工作和對編輯這個職業有著好奇心的所有人，在看完本書後，對編輯到底在幹嘛一定能有充分的了解。
結論：微厭世，但絕對勵志的辦公室直播漫畫，告訴你書絕對不是悠閒的坐在那邊喝咖啡，就會自己生出來的！
本書獻給
•想當編輯。
•想了解編輯到底在忙什麼的每個人
•出版圈內大家辛苦了的自我療癒書。
《編輯小姐Yuli的繪圖日誌：劇透職場，微厭世、不暗黑的辦公室直播漫畫》（讀書共和國／野人文化出版，2018）
嘔心瀝血之作，聞氫式留白由你來填空！
三秒鐘笑出來全新創作
讓你有感而發，充滿共鳴
撫慰你每天「被受傷」的幼小心靈。
===氫友狂讚精選===
借問大師，幫幫我
人生好難、工作好煩？
其實一點都不難，萬事問大師，答案簡單到人人一秒頓悟！
《聞氫這種病：魯到重症末期，今天你聞氫了嗎？》（創意市集／城邦出版，2017）
不減了、不減了啦！鼻要再逼我減肥了！
很神奇，這就是鼻妹的魅力啊。
笑點直衝腦門的瘋狂減肥日誌，再度刷新你的大笑紀錄。
貴婦奈奈:「看著鼻妹，笑著笑著就瘦了」
宅女小紅:「產後瘦身想必失敗，希望全天下人BMI都超高的女人！」
減你個肥肉～！嘗試過數十種減肥方式．．．翻桌！！
《我決定放棄減肥：碎碎念歐巴桑少女鼻妹養成圖文誌2》（布克文化出版，2014）
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