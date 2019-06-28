林肯痛失愛子流連墓園？構思20年長篇小說，一上市橫掃暢銷書榜！

2019-06-28 19:50 聯合新聞網 讀.書.人



星座專家唐綺陽今年3月底時直播分享編輯朋友推薦《林肯在中陰》這本書的經過與推薦好書的理由。（圖／翻攝自facebook帳號「唐綺陽占星幫」直播影片的照片） 分享 facebook

閱讀小貼士

美國歷史上公認最偉大的總統之一「亞伯拉罕‧林肯」，曾有一段鮮為人知軼聞，1862年唐納森堡勝戰傷亡報告公布當天，林肯最疼愛的稚子威利病故下葬，痛失愛子的他曾在下葬後夜訪墓園悼念。《林肯在中陰》作者桑德斯抓住這個真實歷史文獻，藉由「鬼」的視角重述史實的特殊創作手法，建構出林肯與美國種族、階級、性別分級分明的年代，探問人間愛恨、生死之別、超脫與釋放。

《林肯在中陰》出版後贏得全球一致好評，橫掃各大暢銷書榜冠軍，更拿下2017年英國曼布克小說獎，並獲選為50年來最好的得獎小說之一。臺灣也在3月下旬上市後，也是好評不斷，不僅成為網路書店選書，陸續也有不少愛閱讀的KOL（Key opinion leader：關鍵意見領袖）在社群平台上分享自己的讀書心得和推薦理由，例如：星座專家唐綺陽直播談星象與這本書的關聯、影歌雙棲的鄭宜農也在社群貼文中推薦......等等，引起不少人對這本書的內容的好奇心與討論聲量。

文／喬治‧桑德斯 （George Saunders）

書名：《林肯在中陰》作者： 喬治‧桑德斯譯者：何穎怡出版社：時報文化出版出版時間：2019年3月22日 分享 facebook

新婚那天，我四十六歲，她十八歲。我知道你們在想什麼：老男人(壯實微禿、一嘴木製假牙，還瘸了一腿)要行使初夜權，因此，嚇壞了可憐的年輕――錯。

要知道，那恰恰是我不為之事。

洞房夜，我咚咚咚爬上樓，因飲酒跳舞而滿面通紅，她身著阿姨強迫她穿的薄裳，絲綢領口因渾身發抖而輕顫――目睹此景，我做不出來。

我輕聲細語，表達心意：她是美人兒；我是老醜二手貨；這是奇怪匹配，非因愛情，而是權宜；我一清二楚若非父窮母病，她何以至此。我絕不會碰她。因為我瞧見她的恐懼與厭惡。沒錯。我用的字眼是「嫌惡」。

她發誓不「嫌惡」我，然而，我看見她的臉蛋(粉嫩暈紅)因說謊而扭曲。

我提議我們該只做……朋友。外人面前，得裝已有夫婦之實。這很重要。她盡可放心，快樂過日，把這兒當家。我對她並無他求。

我們就這樣過活。成為朋友。摯友。僅此而已。卻意義非凡。我們一起歡笑，家事上共同拿主意――她讓我把傭僕放在心上，而非隨便敷衍。她的眼光甚佳，僅花極小部分預算便完成屋子裝潢。看到我回家，她眼神發亮，討論家務時，身體輕靠過來，她以無可言喻的方式改善了我的命運。我的生活原本就快樂，相當快樂，現在我更是經常不由自主反覆簡單頌禱：她在這兒，還在這兒。這就像溪河潺潺流過，讓這個家充滿活水氣味，某種豐富自然、令人屏息的東西永遠都在身旁。

某日晚宴，她突然主動在吾友面前極力讚美我――說我是好人：體貼、聰明、善良。

四目相視，我知道她說的是真心話。

第二天，她在我桌上留了字條，寫著：儘管她因羞赧無法將感情形諸語言或行動，我的善良卻結出可喜果子：她很幸福，在我們的家也很自在，套句她的話「希望與您攜手將這份幸福拓展到我仍很陌生的親密領域」。她並建議我引領她，一如我在許多成人事務上對她的指導。

我讀完字條，去吃晚餐，看見她滿面紅光。我們當著僕人的面坦誠相望，欣喜原本無望的情勢竟能開花結果。

當晚在她的床上，我不敢過分踰矩，秉持一貫的溫柔恭敬有禮。我們接吻，擁抱，淺嘗即止，但各位可想見突來的縱情是何等奢侈。(哦，當然)我們也感覺慾望高漲，那卻是扎根於我們緩慢建立的深厚感情，一種持久且真誠可靠的連結。我並非毫無經驗，說句不好意思的話，我也曾年少輕狂，出入大理石巷，流連「賞物盒」、「狼穴」等下流場所，結過一次婚，活躍床笫，眼前卻是我從未體驗過的激情。

我們心照不宣，第二晚將進一步探索「新大陸」，然後我去印刷廠上班，頑抗內心那股想要留在家中的強大拉力。

大不幸，那天是梁柱之日。

是呀，是呀，真是背運！

我坐在辦公桌前，屋梁從天掉落，正砸在我那兒。復元期間，原訂計畫得擱置。依據醫師的建議，我躺到――

某種養病箱，據信――

漢斯．沃門

靈驗有療效。

羅傑．貝文斯三世

正是這話，靈驗有療效。謝謝您，我的朋友。

漢斯．沃門

樂於效勞。

羅傑．貝文斯三世

我躺到起居室的養病箱，覺得蠢透了，因為不久前我才與她歡欣牽手、竊喜經過這個起居室，前往她的臥房。醫師回來了，與助理一起把養病箱扛上養病車――現在我明白計畫必須無限期延宕了。真是挫折！何時，我才能盡享床笫之歡；何時，我才能摟抱她裸裎的身體；何時，她才會雙唇飢渴、雙頰緋紅望著我；何時，她恣意鬆開的奔放長髮才能裹住我倆？

看來，必須等到我完全康復。

真是可惱的發展啊。

漢斯．沃門

但凡世事皆可忍受。

羅傑．貝文斯三世

此言甚是。

老實說，當時我不作此想。我躺在養病箱，尚未出發，還可以短暫離開箱子，狂奔，掀起小小一陣煙塵，甚至打破了前廊的花瓶。拙荊與醫師熱切討論我的傷勢，毫不在意。是可忍，孰不可忍，我小小發了一頓脾氣，穿過狗的身體，牠們因而夢見熊，狂吠跑開。那時我還有這種本事！想當年啊！現在，我再也沒本事讓狗夢見熊，一如我無法帶這位沉默的年輕朋友外出晚餐！

(他看起來的確年輕，不是嗎，貝文斯先生？他的輪廓？他的姿態？)

總之，我返回養病箱，以我們的方式哭泣――年輕人，您有哭的經驗了嗎？剛到這家病院時，每當想哭，我們的身體就開始緊繃，關節微微痠疼，體內某個小東西爆開。病體還新時，哭泣偶爾還會我躺到起居室的養病箱，覺得蠢透了，因為不久前我才與她歡欣牽手、竊喜經過這個起居室，前噴屎。我就曾發生這事。那天躺在養病車上，我氣憤難平，病體仍新，就在養病箱裡噗了點屎。結果呢？那屎至今還在呢。盼您勿以為我粗俗不文，或者招人厭，進而損及我們剛萌芽的友誼，我得說那坨屎此刻還在我的養病箱裡，雖然乾涸了許多！

天，您還是個孩子呢。

漢斯．沃門

經您一說，好像是的。

他來了。

快要整個現形。

羅傑．貝文斯三世

跟您致歉。天可憐見。您年紀輕輕就困居養病箱， 還得聽大人鉅細靡遺描繪養病箱裡的那坨屎――實非最好方式，呃，進入這個新――。

天啊，您還只是個男孩，小男孩。

萬分抱歉。

漢斯．沃門

●本文摘自時報文化出版之《林肯在中陰》，請勿轉載。欲知更多林肯總統奇聞軼事鋪墊而成的暢銷小說內容，立即試閱電子書。

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作者簡介 喬治‧桑德斯 （George Saunders） 備受文壇注目，被譽為美國當代傑出短篇小說家之一。目前在雪城大學教授創意寫作，定期替《GQ雜誌》、《哈潑雜誌》、《紐約客》撰稿。2002年，桑德斯入選《紐約客》雜誌「未滿四十歲最佳作家」之林。2013年則獲選《時代》百大影響人物之一。 桑德斯獲獎無數，四度榮獲美國國家雜誌獎，三度入圍歐亨利獎決選。1958年生，自37歲以首部短篇小說集蜚聲國際文壇。2006年獲頒「麥克阿瑟獎」。2013年獲得「美國筆會/馬拉莫德短篇小說傑出獎」。2014年以《十二月十日》獲得短篇小說文學獎及第一屆佛立歐文學獎。 譯者簡介 何穎怡 政治大學新聞研究所畢，美國威斯康辛大學比較婦女學研究，現專職翻譯。譯有《在路上》、《裸體午餐》、《阿宅正傳》、《時間裡的癡人》、《行過地獄之路》等。

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