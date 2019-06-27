宋仲基和宋慧喬離婚 台大教授教你：曾經相愛，更要好聚好散！

2019-06-27 15:08 聯合新聞網 讀.書.人



今（左起）宋慧喬、宋仲基雙方經紀公司出面證實目前正在進行協議離婚。（圖／聯合報系新聞資料照片） 分享 facebook

閱讀小貼士

兩個完美的人在一起，不見得能有完美的婚姻。韓國藝人宋仲基與宋慧喬今（27日）傳出協議離婚，雙方經紀公司也證實此消息。這對螢幕情侶結緣自2016年火紅韓劇《太陽的後裔》，2017年10月31日舉行婚禮，結婚至今不到兩年的童話婚姻破滅，不禁讓人疑惑：「還能相信愛情嗎？」

相愛的兩人從認識、熟悉、逐漸了解對方以至於產生好感、告白、開始戀愛，需要雙方經營、考驗彼此智慧，結束也一樣。《學著好好分》此書就告訴如何瀟灑揮別過去，用對的方法「分手」，從中學會理解、更懂自己，並做到放下，這些收穫遠比愛情本身更加珍貴與重要。

文／孫中興

就像某個廣告講的「××感冒藥有好幾種」一樣，一段關係的結束，也有好幾種不同的形式，根據人生不同的階段、不同的分離動機，大概可以分成這四種：情侶分手、夫妻離婚、外遇分手、一方死亡。

我們都沒錯，只是不適合：情侶分手

有些人的愛情，套一句話叫做「因為誤會而交往，因為了解而分開」；幾年前，中國有一部很紅的電影叫「失戀三十三天」，女主角一開頭就和相交多年的男友分手—沒有第三者，純粹只是兩個人再也無法相處而已。這種情況下，兩人之間的關係並不是因為有其他人（俗稱小三或小王）介入而發生改變，而是因為發現彼此的某些特質有難以化解的歧異，或無法滿足對方的期待，所以決定結束關係。回到我們之前說過的「鑽石切面」比喻，就是開始交往之後，才發現兩方切面無法互相輝映啦！

轉頭看無當初的誓言：夫妻離婚

這裡提到的「夫妻離婚」，其實和「情侶分手」的情況有點類似，只是，因為婚姻中的雙方對彼此具有法律上的權利和義務，社會網絡的連結比情侶要複雜，促使彼此決定結束關係的因素會更多元——比方說永遠難解的婆媳問題、小孩教養、家計分擔等等。

現在你的眼睛裡，她比我還重要：外遇分手

「外遇分手」是很常見的分手形式，而且不管結不結婚都一樣會發生。當年，日本小說《失樂園》受到注目，改編的電視劇也暴紅，故事正是講述一段雙方都已婚的禁忌之戀，一時間幾乎成為「婚外情」的代名詞；紅極一時的美國影集「慾望城市」（Sex and the City）女主角凱莉也曾經在兩任男朋友之間猶疑不定，最後因而分手。

願來生還能再度擁抱：一方死亡

最後一種，即使王子和公主兩情相悅、從此之後過著幸福快樂的日子，也難以避免最後因為其中一人的死亡而結束這段關係。

嚴格來說，關係結束的四種形式當中，除了第四種是不可抗力的因素之外，前三種實在是事出必有因。

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所以，要怎麼好聚好散

為了盡可能降低失戀的打擊、減少它對情緒的影響，有學者針對「分手的策略」提出一些研究的成果，可以參考一下。不要一聽到「策略」兩個字就感覺不良好，你就想，無論你是提分手或者被分手的那一方，選擇適合彼此的分手策略和方式，或許可以在療傷止痛的過程中幫上一點忙。

常見的「提出分手五大策略」

根據范潔利斯提的整理，柯迪曾經在一九八二年提出研究結果，把分手的策略歸結為五項：正面語氣（positive tone）、負面身分處理（negative identity management）、說法（justification）、行為降溫（behavior de-escalation）、降溫（de-escalation）。

第一個策略是用正面的語氣，可以道歉、表示遺憾，盡量不要傷害對方。「對不起，我覺得我們在一起久了，再也沒有當初那樣的感情，我覺得我們分手對彼此都比較好。」這就是一個基本上正面的語氣，或許不是很冠冕堂皇也不是很花俏，但比較容易被接受。

第二個策略是負面身分處理，訴求的重點還是「分開比較好」，但是用負面表示的方式，例如：「我覺得跟你在一起，我們兩個人都已經不開心了，跟別人出去反而覺得比較自由、放鬆。或許，我應該要跟別人在一起，你也去找能讓你幸福的對象。」然後他回去就唱愛黛兒（Adele）的歌「Somebody Like You」這樣，或是「下一個女孩也許會更好」、「分手快樂，祝你快樂，你可以找到更好的」一類的。

書名：《學著，好好分：台大超人氣課程精華第二堂,六階段陪你走過分手的痛，癒合失去的傷》作者：孫中興出版社：三采文化出版時間：2016年11月4日 分享 facebook

第三個策略是表達不滿、解釋分手原因。「你要問我為什麼跟你分手啊，我告訴你，你就是這種跋扈的態度，我早就受不了了。」「那、那你當初……」「當初我喜歡你，所以我願意接受，現在我覺得你每次都這樣，根本就是公主病！」「可是，你當初不是喜歡我公主病嗎？你還說就是因為我是公主，你才是王子。」「我現在已經到了民主時代，我現在是議員！」有的人很有想法、很會掰，或者對這段戀情確實有很多不滿要傾訴、而對方也是可以攤開來講清楚的個性，那麼在真的必須分手的時候，這種策略或許也是個選擇。

但常常也有同學說：「老師，我不太擅長表達，是不是很吃虧？我該怎麼辦？」唉呦，那就是「我金憨慢講話，但是我金實在」啊。不太會講話的人，可以用行動來表示，也就是第四種策略：行為降溫，逐漸避免親暱的行為、減少相處的時間，就讓那感覺隨風而去這樣。

不過我還是建議，你們要誠懇地找個時間討論。有些人想要分手，就開始避不見面——以前都會見到的，忽然間消失不見；以前可以去堵他，忽然間發現他走路繞道，完全no show，電話呢也不打也不回，你寫什麼給他，他都裝作：「啊，對不起，我手機掉了。」跟你來這套。「明明LINE已讀了，你還說你手機掉了！」你就很生氣。「掉在我爸媽那裡，上次回家的時候忘了帶回來。」這叫手機掉了嗎？有時你也會發現字彙的新意義。

可是這樣到最後，即使讓對方知難而「分」，也會留下很不愉快的經驗，分寸要自己拿捏得很清楚才可以。

最後一個分手的策略是降溫，就是直接坦白地結束，告訴對方要放下、冷靜一段時間，也許將來還會在一起等等。

●本文摘自三采文化出版之《學著，好好分：台大超人氣課程精華第二堂,六階段陪你走過分手的痛，癒合失去的傷》，請勿轉載。欲知更多走出愛情迷宮的秘訣，立即試閱電子書。

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作者簡介 孫中興 美國哥倫比亞大學社會學博士，現為台灣大學社會學系教授。一九九六年前開風氣之先，在台大教授「愛情社會學」，以幽默風趣的方式解說社會最重要的現象之一──愛情，成為台大最熱門的選修課程之一，也曾別出心裁地在臺大校內舉辦「梁祝節」、「倒追日」等活動。著有《學著，好好愛》、《愛‧秩序‧進步－社會學之父：孔德》、《令我討厭的涂爾幹的社會分工論》、《理論旅人之涂爾幹自殺論之霧裡學》、《馬克思「異化勞動」的異話》、《馬恩歷史唯物論的歷史與誤論》。主要開設課程為社會學理論、愛情社會學、幽默社會學及聖哲社會學。

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