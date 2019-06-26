《新神》融合神靈與社會事件，考驗道德底線的文學狂想曲

2019-06-26 09:08 聯合新聞網 讀.書.人



『祂們似乎都是年輕的神。』深夜女祭師們拜訪各戶人家之時，戴姨懷想起黑暗夜路，她亦步亦趨跟隨老祭師，跟隨她們盛裝的服飾以及鮮豔的織紋，聽一首又一首，低迴沉吟的歌。 『是一群新神呢。』

閱讀小貼士

作家張亦絢讚譽：「常婷或許就是未來二十年裡，將帶來最強刺激與最大可能性的台灣小說家之一。」 這麼說不是沒有道理，《新神》作家邱長婷榮獲聯合文學小說新人獎、教育部文藝創作獎、瀚邦文學獎、金車奇幻小說獎，四獎肯定，本書收入五則中篇小說，從「怪物之鄉」到「新神」，小說內容則是跨越奇幻、兒童、類型、文學的書寫，對臺灣社會百態的著墨、對環境議題的關注、對文化現象的體悟，集現實與奇幻於一體，各自獨立卻又巧妙串接。

「道教乩童文化與BDSM肉身痛苦」、「酒店女子與傳說中的花精」......。泅泳晦暗深淵的靈魂深處的讀者，一邊閱讀，一邊想像，也考驗道德底線，用細膩的文字抽絲剝繭，尋找最後凝望的光芒，是殘酷真相，還是詭譎莫測的神靈感召，最後都將在您面前表露無遺。

文／邱常婷

火夢

那天，戴姨看見了火神。

圖／Unsplash 分享 facebook

幼時她在東海岸的芒草原見過，部落裡年老的女祭師已有蛇神、日出之神、太陽神、走路之神、獵鳥之神、檳榔之神等神附身，她印象深刻在一次祭儀當中，高齡八十歲的女祭師因蛇神降臨，痛苦地在地面扭曲身體，做出蛇動姿態，畫面猙獰詭譎，那時戴姨想，怎麼會有這樣的神？怎麼會有這樣折磨人的神存在？她希望自己永遠也不要被天命選中。

直到十歲時走過海邊白色石礫大地，兩旁高高的五節芒突然燒了起來，那是假象，她明白，火焰實際上根本不存在，是那個準備要降生於她的神正在戲弄，她一面走一面哭，閉著眼的幽暗之處，她看見火神如熔岩、如燃燒木炭的容顏，在陰影處發光。

她聽見了屬於她的神名，她已被選中。

戴姨沒想過會再見到火神。自從那次目睹燃燒的芒草，她竭力佯裝毫無靈力，在她的部落，被選中成為祭師是一輩子的事，也將遵守禁忌，永遠不能離開村子遠行。戴姨想到被蛇神附身的老祭師就害怕，若可以，她要遠遠的逃亡，說也奇怪，逃避天命的咒詛並未降臨在她身上，她沒有頭痛、生病或者昏昏欲睡，戴姨以為神放過自己，但那份在夜晚目睹蛇動人體的恐懼，仍使她窮盡方法逃離。後來，她的人生就像濕潤的小米稈般漸漸下垂、發霉。

已經是四十年過去，她在醫院的病房裡守候因車禍神智不清的女兒，端著一盤削好的蘋果回來，鏡前鮮花突燃起一蕊火，橘黃光芒柔軟地包裹住百合，戴姨抿起嘴唇，不明白原因。

女兒車禍後，戴姨無法睡覺，偶爾有類似幻覺打攪，她大多選擇忽視，遂打開女兒的筆記型電腦，一口一口吃下蘋果。

*

戴姨兩手食指輕輕敲打鍵盤，親戚們都走了，她才能好好研究女兒車禍前都在搞什麼名堂，憑以前做過出納小姐、讀空中大學，她學會怎樣檢查瀏覽紀錄。醫院的空調強冷，窗外落日背山，病房光線漸漸只餘電腦。又剩下她跟女兒了，像二十五年前，女兒剛出生的時候，她辭去工作，專注在夫家帶孩子，一間方方正正的和室，女兒牙牙學語，把玩積木玩具，戴姨呆坐一旁，兩條神經在頸後突突地跳，這般平和的景色，日復一日黎明與夕陽的情景，竟使她腎上腺素狂飆，她每一分每一秒，都無法令視線離開女兒。

一幅視窗跳起，那是女兒車禍前一晚瀏覽過的最後一個網站，戴姨調整鼻端老花眼鏡，瞇眼細看網站名稱，「RT聊天室」下方有待輸入暱稱空格，還需選擇男人或女人，戴姨照實填入，只在暱稱上難以決定，幸好滑鼠剛點入空格，便帶出女兒過去使用的暱稱：「妮可徵糖友」，戴姨隨意找了某某聊天室登入，眾多文字湧入畫面，沖得她頭昏眼花，只得關掉視窗。

頸部後方的兩條筋又開始跳，女兒車禍以後，戴姨就沒睡過，她一直想女兒怎麼會車禍，監視器畫面顯示女兒的機車高速掠過鏡頭，與一輛小貨車對撞，不知是不是錯覺，戴姨看見影像中女兒的表情滿是狂喜。

戴姨默念幾句佛號，決定待會去找警局裡借自己隨身碟的年輕人幫忙。聽分局的老警察說，那條十字路口本來就邪門，經常發生位於下午時刻的車禍，每次車禍必定有一人死亡，分局飼有一條黑狗，原先就在十字路口流浪，有車禍的日子裡從早晨開始吹狗螺，老鳥便習以為常地帶菜鳥著裝準備。戴姨騎著一輛小綿羊跟車到事故發生地點，對著殘留血跡的現場念誦一個小時的佛號，最後將功德迴向給所有在這條路上殞命的死者。

說起來，她十年前開始進出布教所，夫家的人甚感欣慰，是他們能夠接受的信仰哩，戴姨只是覺得，什麼神佛都嘛一樣，只要可給她清靜的幾個鐘頭，她願意就坐在那裡，喃喃地念誦佛號。念佛堂前，阿彌陀佛低眉垂目，宛如傾聽眾人呼喚的聲音，令她內心平靜。

夫家說，沒工作的媳婦好歹把女兒養大，現在培養點不花錢的興趣，也是好的。戴姨是為了能夠出門才去布教所，起初像從一個牢籠前往另一個牢籠，久而久之，她在念佛號的時候會進入昏沉的白日夢中，隱隱然看見童年回憶如走馬燈般閃過。

某一天，她專注於其中一幀兒時景象，更深入了白夢，便像幼時巫師祭的煙燻，氤氳縹緲，她乘著煙，回到東海岸的家。

書名：《新神》作者：邱常婷出版社：聯經出版社出版日期：2019年6月12日 分享 facebook

他們部落規模不大，卻富有特色，很早以前就有學者進行研究調查，跑田野時在祭儀會場附近錄影、寫筆記，這群旁觀者曾令年輕的戴姨感到好奇。老教授給他們的神分類，向戴姨解釋他們神靈帶有各個時代的文化殘影，譬如一位拔芋頭的神，祭師入神時說的是湖南話，還有相撲之神，很顯然是來自於日本，刀血之神當中有千萬傷疤之神、穿舌之神、流血之神等等，指的其實是漢人的乩童。其中一些神靈甚至具有幽默的特質，有一個色狼之神，當年老的祭師們行走於靈路，為了通過由色狼之神把守的關口，必須給這位神靈看大腿內側最柔嫩的一塊肌膚方能放行。

『祂們似乎都是年輕的神。』深夜女祭師們拜訪各戶人家之時，戴姨懷想起黑暗夜路，她亦步亦趨跟隨老祭師，跟隨她們盛裝的服飾以及鮮豔的織紋，聽一首又一首，低迴沉吟的歌。『是一群新神呢。』年長的學者在塑膠杯中注入小米酒，高興地一飲而盡，戴姨不知道白日夢中的學者為什麼這樣說，只接過對方遞來的酒，同樣灼熱地傾入喉頭。

媽媽說酒是路，所以燒過戴姨喉嚨的烈火也成為路，她突然之間離部落無比遙遠，去了從未到達的地方。戴姨眨著眼，發現自己身處一片遼闊的荒原，她不曾見過此番景象，又感覺分外熟悉。空氣寒冷，連呼吸都帶刀割，她行走於霧靄翻騰的大地，向著好似永遠不會抵達的遠方山陵。戴姨閉起眼，她直覺地想她要尋找火焰，當她闔眼，她不再是一個人，在她身邊，有無數與她相仿、緩步前進的女人，不時揮動手臂，滴灑祭祀酒水。

又或許不是尋找火焰。戴姨想：她們正身處一場戰爭之中，只不過無法斷言是戰爭的歸途或才剛邁向征程。

●本文摘自聯經出版之《新神》，請勿轉載。欲知更多與神靈交織的生命故事，立即試閱電子書。

更多臺灣神怪推薦閱讀：

☞嚴選30餘尊你一定要知道的臺灣神明，全新角度，橫跨時空身世大調查！

☞東燁以玄妙之筆，重建島嶼世界觀，一覽蓬萊眾妖異！

☞第一本搜羅最完整、考據最精確的臺灣本土妖怪百科全書！

☞真實檔案，跨過模糊的人鬼界線！看見臺灣人對待生死最細膩的情感

✥買書趁現在，電子書享定價65折！udn讀書吧全館電子書任選3本85折！5本79折！（優惠至2019/7/5）