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網路酸言一波波…韓國瑜盼喘口氣 顏清標逆向操作

夏日一球入魂，讀好書送你去看中華職棒！

2019-06-25 09:15聯合新聞網 讀.書.人

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為了感謝球迷支持並推廣閱讀，中國信託銀行、中信兄弟棒球隊與國立公共資訊圖書館（簡稱「國資圖」）攜手舉辦推廣活動。udn讀書吧配合國資圖「閱讀x棒球」的推廣，特別推出贈送中華職棒中信兄弟主場門票活動，期許閱讀與棒球的跨界聯手，同時推升臺灣的運動及閱讀風氣。

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