夏日一球入魂，讀好書送你去看中華職棒！

2019-06-25 09:15 聯合新聞網 讀.書.人



棒球作為臺灣的「國球」，中華職棒大聯盟已經邁入第30年。從草創的「象、獅、龍、虎」時期，到1997年突破千萬觀眾、擴張成8隊的全盛時期，一直到蒙受假球事件陰霾，繁景不再。走過3個10年，中職歷經起起落落的洗鍊，卻依然吸引著死忠棒球迷的支持，且隨著每年職棒新血的加入，下一個10年也散發著新氣象。

為了感謝球迷支持並推廣閱讀，中國信託銀行、中信兄弟棒球隊與國立公共資訊圖書館（簡稱「國資圖」）攜手舉辦推廣活動。udn讀書吧配合國資圖「閱讀x棒球」的推廣，特別推出贈送中華職棒中信兄弟主場門票活動，期許閱讀與棒球的跨界聯手，同時推升臺灣的運動及閱讀風氣。

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