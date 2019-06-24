懂「分手」更重要！台大愛情社會學教授教你如何拿捏好分寸！

2019-06-24 09:11 聯合新聞網 讀.書.人



(左)臺大教授孫中興與(右)爆紅youtuer理科太太合作影片，影片中提及《學著好好分》這本書，以及的其探討兩性相處等議題。（圖／翻攝自Youtube「理科太太 Li Ke Tai Tai」影片的照片） 分享 facebook

從前看著是優點，久而久之反而變成了缺點。以前欣賞他孝順顧家，久而久之覺得他是個媽寶；以前欣賞他口才很好，久而久之覺得尖酸刻薄。以前覺得他有正義感，久而久之變成了愛強出頭…

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相愛容易相處難，除了戀人劈腿被發現，還有許多心理因素可能導致相愛的兩人漸行漸遠。臺大熱門課程「愛情社會學」的老師孫中興教授，日前與網紅理科太太合作錄製影片，在影片中分享了許多愛情的心理、社會因素。近年來演藝圈許多情侶、夫妻都因為外遇或其他因素導致分手。孫中興在著作《學著，好好分》當中，也分享導致戀人從相愛走到分開的因素有哪些。

文／孫中興

為什麼我們不再牽著手

外國有句老話說：「Rome was not built in one day.」（羅馬不是一天造成的），華人也有個諺語叫「冰凍三尺，非一日之寒」，簡直就像是為了講愛情的開始和結束而量身打造的。一段感情從兩人認識、熟悉、逐漸了解對方以至於產生好感、告白、開始戀愛……需要一段時間的持續經營，而結束也一樣——一段感情逐漸衰退歸零，會有一段累積的過程。

它不會在一個時間點像心臟病發一樣，「喔，我可能突然不愛你了」，不會兩個人前一天還愛得天雷勾動地火，今天就翻盤，「我對你沒感覺了」。

先前，我們討論過有哪些可以從外在觀察到的因素，可能會影響、甚至造成關係結束，像是年齡和宗教等「個別因素」，互動的態度和負面行為等「二元體因素」，還有親朋好友究竟是啦啦隊還是唱「分手快樂～祝你快樂～你可以找到更好的」的「網絡因素」。

那麼，還有沒有哪些因素的逐漸累積（或逐漸流失），會造成一段感情自行從內部崩解呢？

從喜憨到熄火：愛情結束的原因

多年以來，社會學者和心理學者陸續對造成分手的原因作了研究和統計，他們所歸納出的原因雖然不見得適用於所有的分手情況，卻多少會讓人覺得似曾相識：這些戀愛結束的原因，好像就在自己身邊（甚至自己身上）發生過？

「我對你／妳沒感覺了」：熱情與浪漫的消退

如果要票選「分手之十大老梗金句」的話，這一句很可能榮登榜首，即使自己不曾用這句話分手或者被分手，身邊的親朋好友、兄弟姊妹幾乎也一定有人曾經收過沒感覺卡，當場被劈得魂飛魄散。

提出愛情三角理論的史登堡在一九九八年，曾經在專書中提及自己的研究結果——婚姻中的幸福快樂感（happiness），會隨著時間而減退；在追求階段的熱情、浪漫等感覺，也無法避免地會隨著時間過去而消失。鄉土劇裡常常有怨偶的戲分，太太窮凶極惡地手扠腰、指著先生鼻子大罵：「我當初是不是得猴才會嫁給你！」其實，大多數人都經歷過熱戀時那種頭暈目眩、宛如喜憨的感覺，每天只要看著對方，連課也可以不用上、飯也不用吃，真的和「得猴」沒什麼兩樣。

但是，一般人為了愛可能會瘋狂一陣子，但很難瘋狂一輩子；即使是瓊瑤小說裡情深不已的男主角，也不會每逢初一十五的晚上都在女主角家樓下淋雨嘶吼。熱情消退是必然的，只是看每一個人面對這個必然，會採取什麼樣的態度和作法。

關係能否維持，關鍵就在於承諾的成分，能不能在最初的激情不再的時候，還讓兩人能彼此認同。所以，「沒感覺」很可能是分手的因素之一，但未必是最主要的原因。

「你／妳變了，以前不是這樣的！」：親密感與包容減少

書名：《學著，好好分：台大超人氣課程精華第二堂,六階段陪你走過分手的痛，癒合失去的傷》作者：孫中興出版社：三采文化出版時間：2016年11月4日 分享 facebook

其次，隨著時間過去，兩人之間的摩擦增加，情侶拌嘴可能是情趣，吵久了就越來越當真，親密感和彼此包容的情況越來越少，這也是造成分手的原因之一。

在剛開始交往的喜憨期，對方講什麼、做什麼，你大概都會包容他，吃東西很慢，你還覺得：「哇～真是慢食啊。」反正什麼東西在那時都會往好的方向解釋；等到兩人關係穩定以後，什麼東西都會朝向差的方向而去，比如慢食就會變成：「你每次都吃飯那麼慢！很浪費時間你不知道嗎？」忽然間，所有一切都變了。「可是以前吃飯，你以前都不會罵人家。」「以前是以前，現在是現在。」有沒有很耳熟，大家都說過類似的話。

一般人為了愛可能會瘋狂一陣子，但很難瘋狂一輩子。

更有些人的狀況是從前看著是優點，久而久之反而變成了缺點。以前欣賞他孝順顧家，久而久之覺得他是個媽寶；以前欣賞他口才很好，久而久之覺得尖酸刻薄。以前覺得他有正義感，久而久之變成了愛強出頭；以前覺得他善良敦厚，久而久之卻變成了溫吞、沒有主見。這些都是包容的尺度降低造成的直接影響。

●本文摘自三采文化出版之《學著，好好分：台大超人氣課程精華第二堂,六階段陪你走過分手的痛，癒合失去的傷》，請勿轉載。欲知更多走出愛情迷宮的秘訣，立即試閱電子書。

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作者簡介 孫中興 美國哥倫比亞大學社會學博士，現為台灣大學社會學系教授。一九九六年前開風氣之先，在台大教授「愛情社會學」，以幽默風趣的方式解說社會最重要的現象之一──愛情，成為台大最熱門的選修課程之一，也曾別出心裁地在臺大校內舉辦「梁祝節」、「倒追日」等活動。著有《學著，好好愛》、《愛‧秩序‧進步－社會學之父：孔德》、《令我討厭的涂爾幹的社會分工論》、《理論旅人之涂爾幹自殺論之霧裡學》、《馬克思「異化勞動」的異話》、《馬恩歷史唯物論的歷史與誤論》。主要開設課程為社會學理論、愛情社會學、幽默社會學及聖哲社會學。

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