懂「分手」更重要！台大愛情社會學教授教你如何拿捏好分寸！

從前看著是優點,久而久之反而變成了缺點。以前欣賞他孝順顧家,久而久之覺得他是個媽寶;以前欣賞他口才很好,久而久之覺得尖酸刻薄。以前覺得他有正義感,久而久之變成了愛強出頭…

相愛容易相處難,除了戀人劈腿被發現,還有許多心理因素可能導致相愛的兩人漸行漸遠。臺大熱門課程「愛情社會學」的老師孫中興教授,日前與網紅理科太太合作錄製影片,在影片中分享了許多愛情的心理、社會因素。近年來演藝圈許多情侶、夫妻都因為外遇或其他因素導致分手。孫中興在著作《學著,好好分》當中,也分享導致戀人從相愛走到分開的因素有哪些。

文/孫中興

為什麼我們不再牽著手

外國有句老話說:「Rome was not built in one day.」(羅馬不是一天造成的),華人也有個諺語叫「冰凍三尺,非一日之寒」,簡直就像是為了講愛情的開始和結束而量身打造的。一段感情從兩人認識、熟悉、逐漸了解對方以至於產生好感、告白、開始戀愛……需要一段時間的持續經營,而結束也一樣——一段感情逐漸衰退歸零,會有一段累積的過程。

它不會在一個時間點像心臟病發一樣,「喔,我可能突然不愛你了」,不會兩個人前一天還愛得天雷勾動地火,今天就翻盤,「我對你沒感覺了」。

先前,我們討論過有哪些可以從外在觀察到的因素,可能會影響、甚至造成關係結束,像是年齡和宗教等「個別因素」,互動的態度和負面行為等「二元體因素」,還有親朋好友究竟是啦啦隊還是唱「分手快樂~祝你快樂~你可以找到更好的」的「網絡因素」。

那麼,還有沒有哪些因素的逐漸累積(或逐漸流失),會造成一段感情自行從內部崩解呢?

從喜憨到熄火:愛情結束的原因

多年以來,社會學者和心理學者陸續對造成分手的原因作了研究和統計,他們所歸納出的原因雖然不見得適用於所有的分手情況,卻多少會讓人覺得似曾相識:這些戀愛結束的原因,好像就在自己身邊(甚至自己身上)發生過?

「我對你/妳沒感覺了」:熱情與浪漫的消退

如果要票選「分手之十大老梗金句」的話,這一句很可能榮登榜首,即使自己不曾用這句話分手或者被分手,身邊的親朋好友、兄弟姊妹幾乎也一定有人曾經收過沒感覺卡,當場被劈得魂飛魄散。

提出愛情三角理論的史登堡在一九九八年,曾經在專書中提及自己的研究結果——婚姻中的幸福快樂感(happiness),會隨著時間而減退;在追求階段的熱情、浪漫等感覺,也無法避免地會隨著時間過去而消失。鄉土劇裡常常有怨偶的戲分,太太窮凶極惡地手扠腰、指著先生鼻子大罵:「我當初是不是得猴才會嫁給你!」其實,大多數人都經歷過熱戀時那種頭暈目眩、宛如喜憨的感覺,每天只要看著對方,連課也可以不用上、飯也不用吃,真的和「得猴」沒什麼兩樣。

但是,一般人為了愛可能會瘋狂一陣子,但很難瘋狂一輩子;即使是瓊瑤小說裡情深不已的男主角,也不會每逢初一十五的晚上都在女主角家樓下淋雨嘶吼。熱情消退是必然的,只是看每一個人面對這個必然,會採取什麼樣的態度和作法。

關係能否維持,關鍵就在於承諾的成分,能不能在最初的激情不再的時候,還讓兩人能彼此認同。所以,「沒感覺」很可能是分手的因素之一,但未必是最主要的原因。

「你/妳變了,以前不是這樣的!」:親密感與包容減少

書名:《學著,好好分:台大超人氣課程精華第二堂,六階段陪你走過分手的痛,癒合失去的傷》作者:孫中興出版社:三采文化出版時間:2016年11月4日

其次,隨著時間過去,兩人之間的摩擦增加,情侶拌嘴可能是情趣,吵久了就越來越當真,親密感和彼此包容的情況越來越少,這也是造成分手的原因之一。

在剛開始交往的喜憨期,對方講什麼、做什麼,你大概都會包容他,吃東西很慢,你還覺得:「哇~真是慢食啊。」反正什麼東西在那時都會往好的方向解釋;等到兩人關係穩定以後,什麼東西都會朝向差的方向而去,比如慢食就會變成:「你每次都吃飯那麼慢!很浪費時間你不知道嗎?」忽然間,所有一切都變了。「可是以前吃飯,你以前都不會罵人家。」「以前是以前,現在是現在。」有沒有很耳熟,大家都說過類似的話。

一般人為了愛可能會瘋狂一陣子,但很難瘋狂一輩子。

更有些人的狀況是從前看著是優點,久而久之反而變成了缺點。以前欣賞他孝順顧家,久而久之覺得他是個媽寶;以前欣賞他口才很好,久而久之覺得尖酸刻薄。以前覺得他有正義感,久而久之變成了愛強出頭;以前覺得他善良敦厚,久而久之卻變成了溫吞、沒有主見。這些都是包容的尺度降低造成的直接影響。

作者簡介 孫中興 美國哥倫比亞大學社會學博士,現為台灣大學社會學系教授。一九九六年前開風氣之先,在台大教授「愛情社會學」,以幽默風趣的方式解說社會最重要的現象之一──愛情,成為台大最熱門的選修課程之一,也曾別出心裁地在臺大校內舉辦「梁祝節」、「倒追日」等活動。著有《學著,好好愛》、《愛‧秩序‧進步-社會學之父:孔德》、《令我討厭的涂爾幹的社會分工論》、《理論旅人之涂爾幹自殺論之霧裡學》、《馬克思「異化勞動」的異話》、《馬恩歷史唯物論的歷史與誤論》。主要開設課程為社會學理論、愛情社會學、幽默社會學及聖哲社會學。

