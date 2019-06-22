【周末好書選】三角習題與和解書單
周末讀書新計畫。「udn讀書吧‧選書小組」每週將根據新聞時事、流行話題為讀者精選適合周末閱讀的好書，包含最新出版、暢銷排行榜以及限時折扣電子書，盡在「閱讀頻道周末好書選」。
今年六月是一個充滿對於婚姻衝突矛盾與探討的月份。
在西方，六月新娘（Jane Bride）代表幸福婚姻，結婚時不僅氣候宜人，新人還能得到滿溢的祝福，因此六月可說是相當炙手可熱的結婚月份。尤其臺灣5月24日正式成為第一個開放同婚的亞洲國家，再加上第一名模林志玲選在今年的6月6日公佈結婚喜訊，獲得許多人支持與討論。眼看六月就要被美好婚禮、婚姻憧憬與幸福畫上等號時，6月12日愛家、好男人形象的藝人阿翔，因出軌朋友兼師妹謝忻，婚姻關係拉警報，投下一枚震撼彈。雖然事後記者會他幡然悔悟並公開道歉，他的妻子Grace也發佈Facebook貼文表示願意原諒並聲援丈夫，主角們都已揭過這一頁，但是不免引起大家開始重新思考「婚姻」、「正宮V.S小三」、「出軌」等議題。
與人相處難免磕磕碰碰，無論是否處於婚姻關係，是否正在面對千古難解的三角習題、面對好友背叛的衝突點，還是一個人深陷痛苦深淵之中......。遇到感情問題，還請謹記一點，別跟自己過不去，不管是結束關係還是原諒對方都只是過程，真正的解答其實是「放過自己」，你會發現六月天依然是那個美好、接受祝福的月份，世界仍然充滿希望，而明日也仍是充滿期待的開始。推薦以下書單給想要瞭解兩性關係相處之道，想要放過自己，與自己來場和解的您。
每一道愛情習題，都藏著你忘了療癒的傷。
愛情不難，是人性讓它變得無比複雜。
其實，關係是一場自我照見的旅程，一切的痛苦、摩擦、質疑，都跟對方無關，只跟自己的內在課題有關。
斷不開錯誤的關係，可能只因軟弱、怕麻煩；分不了手也許只為了爭不必要的一口氣；跳入一段不對頻的感情，則是急著「證明」什麼給舊愛看。
《有些情傷過不了，是因為你還不夠懂自己：照見真實自我的43道愛的練習題》（遠流出版，2018）
謝謝我自己，選擇在這裡放手，繼續前進
謝謝你曾經為我生命帶來的一切。
謝謝我自己，選擇在這裡放手，繼續前進。
●12種偽愛關係檢測，認清不愛你的人。
●12項離愛醒悟練習，學會好好分手。
●12步為愛深層療癒，迎接心的重生。
隨書收錄：蘇絢慧精選「自我心理增強」心語12句，伴你向幸福啟程！
《親愛的，其實那不是愛：勇敢放手，走向愛》（寶瓶文化出版，2016）
用戶您好，「老公」商品售出概不負責......
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每一個人都有屬於自己的課題！
相愛，我們不夠盲目；相處，我們不夠聰明。
當時到底為什麼結婚，可能一輩子都在這解謎的過程啊。
戳破戀愛時，彼此是天造地設的美好想像，我們開始學習和「真實」的對方相處
對單身的人來說，學習面對孤獨很重要。但對已婚的人來說，更重要。因為我們並不會因為已婚，就有一個可以填補空虛、寄放孤獨的對象。
不再認為「我結婚，就是因為不想要一個人。」而是接受「每個人都有自己人生的功課」
你一生真正的伴侶，是你自己！
◆熱銷500萬冊，拯救過無數破碎婚姻的心靈良藥
◆明鏡週刊最長銷書籍．德國亞馬遜網路書店連續四年No.1
本書全面性談論感情與婚姻，探討感情危機、婚姻神話、白馬王子與公主迷思、分手與離婚問題、三角關係、親子矛盾、出軌、性愛、激情、慾望、墮胎等話題。內容深入淺出，有豐富的案例，發人省思的觀點，啟迪的智慧。
作者剖白自己心中的祕密與傷痛，談她的工作壓力、數次生死關頭、精神崩潰、意外懷孕、和年紀小六歲又不符合心中白馬王子形象的人結婚、婚外情與婚姻危機，也真誠分享了他們夫妻如何冷戰與休戰的過程......。
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