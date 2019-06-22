【周末好書選】三角習題與和解書單

2019-06-22 21:00 聯合新聞網 讀.書.人



周末讀書新計畫。「udn讀書吧‧選書小組」每週將根據新聞時事、流行話題為讀者精選適合周末閱讀的好書，包含最新出版、暢銷排行榜以及限時折扣電子書，盡在「閱讀頻道周末好書選」。

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今年六月是一個充滿對於婚姻衝突矛盾與探討的月份。

在西方，六月新娘（Jane Bride）代表幸福婚姻，結婚時不僅氣候宜人，新人還能得到滿溢的祝福，因此六月可說是相當炙手可熱的結婚月份。尤其臺灣5月24日正式成為第一個開放同婚的亞洲國家，再加上第一名模林志玲選在今年的6月6日公佈結婚喜訊，獲得許多人支持與討論。眼看六月就要被美好婚禮、婚姻憧憬與幸福畫上等號時，6月12日愛家、好男人形象的藝人阿翔，因出軌朋友兼師妹謝忻，婚姻關係拉警報，投下一枚震撼彈。雖然事後記者會他幡然悔悟並公開道歉，他的妻子Grace也發佈Facebook貼文表示願意原諒並聲援丈夫，主角們都已揭過這一頁，但是不免引起大家開始重新思考「婚姻」、「正宮V.S小三」、「出軌」等議題。

與人相處難免磕磕碰碰，無論是否處於婚姻關係，是否正在面對千古難解的三角習題、面對好友背叛的衝突點，還是一個人深陷痛苦深淵之中......。遇到感情問題，還請謹記一點，別跟自己過不去，不管是結束關係還是原諒對方都只是過程，真正的解答其實是「放過自己」，你會發現六月天依然是那個美好、接受祝福的月份，世界仍然充滿希望，而明日也仍是充滿期待的開始。推薦以下書單給想要瞭解兩性關係相處之道，想要放過自己，與自己來場和解的您。

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