李開復／中國AI產業急起直追 美國霸主地位岌岌可危

2019-06-20 09:08 聯合新聞網 讀.書.人



（圖／聯合報系新聞資料照片） 分享 facebook

在人工智慧實務應用的年代，矽谷的精英專家優勢將逐漸失去上風，至於在政府支持這一塊，中國技術實利主義的政治文化，將有助於更快部署翻轉賽局......

閱讀小貼士

科技帶來便利生活卻也帶來其他的問題，事實上AI人工智慧取代基礎勞動產能並非新聞，多年前我們還以為AI只是學術研究實驗室和科幻電影的一門專業，還想像不到那樣的未來景象。而今不論男女老少，AI已是眾人關注、思考的重要議題。最終都指向唯一的方向，究竟AI人工智慧是否會將人類全部取代？

全球人工智慧領軍人物李開復，以35年AI專業經驗，以及歷任蘋果、微軟、Google頂尖科技公司全球副總裁等重要職務對全球科技業的了解，與創辦華人一流創投機構創新工場的精闢眼光，在《AI新世界（新修訂版）》書中為我們描繪AI新世界的樣貌與白熱化的中美科技戰，並分析不同工作類型，在AI時代的命運與與趨勢。

文／李開復

北太平洋兩岸對峙的巨人

1999年，中國的研究人員對AI的相關研究仍然一無所知，讓我來回溯一下這段不算很久以前的故事。

那年，我到中國科學技術大學演講，介紹我們微軟亞洲研究院（Microsoft Research）正在進行的語音和影像辨識技術的研究。中科大是中國頂尖的工程學校之一，但它的地點和北京比起來較為偏遠一點，位於中國中部的安徽省合肥市。

演講那晚，大量學生擠進了演講廳，沒有門票的人就擠在窗邊看，希望能夠聽到一些演講內容。我感受到他們的熱情，就請主辦方開放走道的位置，後來都坐滿了，還有不少人坐在我身旁的講台周圍。

我逐一介紹了語音辨識、語音合成、3D圖形學、機器視覺的基本概念，現場的學生都聽得很專注，也用心抄筆記，對我提出了一些問題，例如相關領域的基本原理和實務應用。當時，在AI研究方面，中國明顯落後了美國十年以上，但這些學生就像海綿一樣，用力吸收來自外界的所有知識，我明顯感受到演講廳內學生的興奮情緒。

這場演講持續了一段時間，在我離開演講廳時，天色已晚。我朝向校門口走去，準備離開。學生宿舍就在路的兩旁，整個校園安安靜靜，路上沒什麼人。突然間，好像約好了一樣，學生魚貫走出宿舍來到路上。我站在那裡，心想發生什麼事了？整個場景就好像慢動作的演習一樣，而且還是默劇版的。

直到他們坐定在路旁、打開課本，我才明白是怎麼回事。原來，宿舍在晚上11點熄燈，想要繼續念書的學生很多都走出來，在路燈下繼續看書。在黃澄澄的燈光下，我看到的是上百個中國最聰穎的年輕工程人才。當時，我並不知道，這其中有一人日後成為中國最重要AI公司之一的創辦人，就這樣在合肥昏黃的路燈下，硬是多擠出一點時間K書。

這些學生讀的教科書，很多都已經過時了，或是翻譯品質很糟糕。但是，那是他們所能夠獲得的最好讀本了，他們讀得津津有味，想要吸收每一滴知識。二十年前，中國的學校很少能夠上網，出國留學更是困難了，除非能夠拿到全額獎學金。被看到書邊都磨損了的教科書，以及偶爾才會有的訪問學者演講，是他們一窺全球AI研究現況的唯一窗口。

二十年，今非昔比了。

書名：《AI新世界》作家：李開復出版社：天下文化出版出版時間：2019年05月30日 分享 facebook

AI超級強權

我在前面的章節提過，打造21世紀的AI強權，需要四項要素：豐富的大數據、堅毅不撓的創業家、訓練有素的AI科學家，以及政策大力支持的環境。在第2章，我們已經看過，中國如競技場般的激烈新創生態圈，如何訓練出一批全球最具商業嗅覺的世界級創業家；在第3章，我們看到中國如何發展創新，直接進入移動互聯網時代，創造出一個另類互聯網宇宙，生成世界上最豐富的資料生態系統。

在這一章，我將會評估後面兩項要素——AI專業和政府支持——的發展情勢。我認為，在人工智慧實務應用的年代，矽谷的精英專家優勢將逐漸失去上風，至於在政府支持這一塊，中國技術實利主義的政治文化，將有助於更快部署翻轉賽局的新科技。

隨著AI滲透到經濟體系更廣泛的層面，優秀AI工程師的數量，將比精英研究人員的質量更具重要性，也更能夠產出豐厚的回報。在人工智慧實務應用的年代，真正的經濟實力將不只是來自那一小群頂尖科學家的突破，也來自一批人數眾多、訓練有素的工程師，和堅毅不撓的創業家共同攜手利用那些研究發現，打造出翻轉賽局的公司。

中國正在訓練這樣的大軍，我在合肥演講後的二十年間，中國的AI科技界逐漸追上和美國的落差。雖然在超級巨星級的研究人員方面，美國仍是一枝獨秀、獨霸全球，但中國的公司和研究機構，已經有一批訓練有素、各司其職的工程師，可以有效協助AI的部署應用。

中國能有如今的發展，靠的是結合了我在合肥目睹的那種對知識的強烈渴求，以及取得全球頂尖研究成果的管道大增。現在，中國的AI學生不再像二十年前那樣，在昏黃的路燈下苦讀過時的教科書，他們善用AI的開放性研究文化，直接從源頭吸收第一手的知識，不但可以瀏覽網路上最新發表的論文，也可以在微信群組裡辯論頂尖AI科學家使用的方法，或是透過手機觀看他們的授課影音串流。

這麼便利、多元化的連結，讓中國的AI科技界得以在智識層面追趕精英水準，訓練出新一代求知若渴的研究人員，對AI的發展做出高水準的貢獻。這也讓中國的新創公司將先進的開放源碼演算法，運用到實用的AI產品上，包括無人機、刷臉支付系統、智慧型家電等。

這些新創公司努力爭食著AI這塊大餅，在這個領域，只有幾個大咖玩家稱霸全球，也就是所謂的「AI七巨人」：谷歌、臉書、亞馬遜、微軟、百度、阿里巴巴、騰訊。這七巨人勢力平分秋色落於美國和中國，為了能夠主導AI型的經濟體系，出手相當大膽，捧上大把現金和令人眼花撩亂的豐富大數據爭奪AI人才。

七巨人正在為AI時代鋪設大範圍的「電網」——私人控制的運算網絡，讓機器學習分布到整個經濟體系中，自己則是扮演起「公用事業」的角色。對重視開放AI生態系統的人來說，這個現象令人擔憂，對中國興起成為AI強權，也是一塊隱形的絆腳石。

不過，想讓AI的力量深入經濟體系的各個角落，只靠私人公司是無法做到的，還需要高度支持的政策環境，政府直接支持可以加速整個環節。第1章提過，柯潔敗給AlphaGo不久後，中國國務院發布了《新一代人工智能發展規劃》，希望中國在2030年成為世界主要人工智慧創新中心。中國各地也火紅進行著各種「雙創」活動，大量的新資金不斷地湧入，還有各種對新創公司的補貼優惠，以及政府慷慨的採購合約，都加速了中國的AI發展和實際應用。

中央政府對AI的發展規劃，改變了各地方政府的施政方針，將政策轉向AI創新。全中國上下積極向上的政府官員，無不爭先把家鄉建設成AI示範城市。在他們的發展藍圖裡，有無人車的專用車道、大眾運輸工具上有刷臉系統，還有「城市大腦」（City Brain）可以改善交通流量。

在這些行動的背後，隱藏著中美政治文化的一項核心差異——美國自由、好鬥的政治體制，積極懲罰任何對技術升級的投資失利或浪費；而中國的技術實利主義，則是獎勵主動投資與採用。當然，這兩種體制沒有任何一者有資格主張客觀優越性。現代史上，美國在個人自由和科技成就的長期卓越表現，舉世無可匹敵。

不過，我相信，在人工智慧實務應用的年代，中國的體制與推廣方法，將有助於加快AI的部署應用，生成更多的資料和數據，播下未來成長的種子。這是一種永續發展的自我循環，藉由數位資料的神奇力量、創業家的膽識、辛苦學來的專業技能，以及強烈的政治意志，持續良性循環下去。在了解中美兩個AI強權的發展對比之前，我們得先了解兩國的專業知識來自哪裡。

●本文摘自天下文化出版之《AI新世界》。想要知道更多李開復老師AI趨勢分析，立即試閱電子書

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