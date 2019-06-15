【周末好書選】邁向夢想大道的勵志書單
周末讀書新計畫。「udn讀書吧‧選書小組」每週將根據新聞時事、流行話題為讀者精選適合周末閱讀的好書，包含最新出版、暢銷排行榜以及限時折扣電子書，盡在「閱讀頻道周末好書選」。
你還記得最初的夢想嗎？
又到了鳳凰花開的季節，近期各地畢業典禮陸續啟動，各個大學紛紛請來社會聲量極高的成功人士發表演說，給即將跨出校園的畢業生們一些面對人生的建議與祝福。
今年德國總理安格拉‧梅克爾（Angela Dorothea Merkel）5月30日應邀擔任美國哈佛大學第三百六十八屆畢業典禮貴賓，典禮上致詞以自身經歷鼓勵畢業生勇敢追夢，因為在這世上沒什麼是一成不變的，30年前柏林圍牆倒坍，自己才有機會追求夢想，才有今天的成就。她也提醒畢業生：「世界沒有不可能，時時問自己是否在做對的事、換個角度看世界。拆除心裡那道無知且狹隘的心牆，真的沒有什麼是會亙古不變的。 」
不管你正處在哪個求學階段？是否將成為社會新鮮人？或者，你早已深陷在「社會大學」之中？無論如何，六月都是一個重新整頓自己、再出發的好時機，請記得「自己最初的模樣」，別輕易遺棄夢想、忘卻初衷，更別讓因內心築的高牆，而錯過了波瀾壯闊的風景，推薦以下書單給想要重拾青春熱血、追夢的您。
不能打破心的禁錮，即使給你整個天空，也找不到自由
療癒系作家Peter Su
用旅人的眼睛帶你重新認識世界。只有心開闊了，即使是踏在這人生的旅途中，也能享受旅行的樂趣。
生命就像一場遠行，我們完全不需要準備，花了一生所追尋的答案，其實都在路上而不在盡頭。只要用心聆聽、感受，不要害怕成長過程中所帶給你的挫折和困難，如果這只是一趟單程旅行，那就勇敢地走下去。一無所知的世界，路途中才會有驚喜，夢想與希望是棲息在靈魂中一種會飛翔的力量。
面對挫折的反應，決定了你人生的樣子。
早建立早受益的挫折觀 + 療癒系插畫
＝送給需要打氣者的最佳禮物書
各界菁英聯手笑推： 膝關節、螺螄拜恩、村子裡的凱莉哥、敏鎬的黑特事務所、鬼門等。
人生劇本裡有一個橋段是這樣的：
你每天出門時不會心血來潮地想著：
今天會有鳥屎從天而降，而且會不偏不倚地剛好擊中你，
所以要預做準備。
但偏偏就在你有重要面試的那天，有新髮型要秀的那天……
總之就是你最不希望事情發生的那天，事情發生了。
世界早有一條屬於我的 夢想之路。
謝哲青：「我無法教你如何旅行，也沒有什麼了不起的人生哲學；但我很想與你分享，在我旅行的過程中，那些世界教我的事。」
人生之中留下痕跡的，往往就是這些看似瑣碎而不起眼的細節。
從難語者到媒體寵兒，且聽文采飛揚的藝術說書人謝哲青爬梳沉鬱往日，迎向敢夢的破繭人生。
《走在夢想的路上》（天下文化出版，2019）
卡關！？那只是為破繭後獲得更大自由的小插曲
青鳥書店創辦人蔡瑞珊
她憑藉明朗而正向的個性，以及絕處逢生的創造力，一次又一次化危機為轉機，為自己開創新局。當她因獲得權力而迷失，漸漸遺忘初衷時，她在關鍵時刻選擇了轉彎，找回自己。
她從閱讀的世界重拾信念與純真，創辦青鳥書店，一步步腳踏實地邁向自由。一路走來，她遇到各式各樣的人，有些人伸出援手，有些人熱心教導，有些人冷眼相待，有些人欺騙背叛……她將每個人視為生命的貴人，從每一段緣分中學習體會……
《我會自由，像青鳥一樣》（時報出版，2017）
撫慰70萬粉絲的正能量語錄！
冒牌生寫給青少年到後青春期的「成長求生指南」！
親愛的，對你來說，過了幾歲就算大人了呢？
18、20、21，還是25？
成年從來都不是一個數字，而是一種心態，長大後，沒有一件事是輕鬆的，但我期待你勇敢的受傷，再勇敢的站起來去拚。
因為跌倒過後，勇敢站起來的過程就叫做長大。
委屈了這麼久，文科生終於要出頭天了！
「你讀這個科系，畢業後能幹麼？」
「讀文組除非當公務員，否則都只能領低薪吧？」
身為文科生，你面對過多少這樣的質問？
在科技主導的世界裡，最被渴求的其實是文科人才。
大數據時代，我們更需要人文素養！
提供了許多文科畢業生的求職故事，儘管過程中因為社會的刻板印象而遭遇諸多足以令人氣餒的磨難，無一例外的是他們都在結尾獲得了甜美的果實。重點是，在文科訓練的優勢下，你可以發展出目前最夯的斜槓人生。
想要自己更好，你得先疼惜自己！
心理學專家劉軒最新力作
跟隨這本書，透過33個心靈練習，放慢你的心，梳理你的內在，安放你的情緒。
成熟與幼稚之間的差別不在年齡，而在安放情緒的能力。
學會「和自己相處」，從「我」了解「我們」，
各種好關係就會隨之而來，而這一切只需要開始跟自己說：「我要，就能。」
成為既維持自己的獨特個性，又能修正不理想行為的成熟大人，
享受不完美但輕盈的每個時光、每段關係。
✥買書趁現在！現在udn讀書吧全館電子書任選3本85折！5本79折！（優惠至2019/7/5）
留言