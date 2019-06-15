【周末好書選】邁向夢想大道的勵志書單

2019-06-15 01:16 聯合新聞網 讀.書.人



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你還記得最初的夢想嗎？

又到了鳳凰花開的季節，近期各地畢業典禮陸續啟動，各個大學紛紛請來社會聲量極高的成功人士發表演說，給即將跨出校園的畢業生們一些面對人生的建議與祝福。

今年德國總理安格拉‧梅克爾（Angela Dorothea Merkel）5月30日應邀擔任美國哈佛大學第三百六十八屆畢業典禮貴賓，典禮上致詞以自身經歷鼓勵畢業生勇敢追夢，因為在這世上沒什麼是一成不變的，30年前柏林圍牆倒坍，自己才有機會追求夢想，才有今天的成就。她也提醒畢業生：「世界沒有不可能，時時問自己是否在做對的事、換個角度看世界。拆除心裡那道無知且狹隘的心牆，真的沒有什麼是會亙古不變的。 」

德國總理安格拉‧梅克爾（Angela Dorothea Merkel）出席美國哈佛大學畢業典禮致詞。（圖／聯合報系新聞資料照） 分享 facebook

不管你正處在哪個求學階段？是否將成為社會新鮮人？或者，你早已深陷在「社會大學」之中？無論如何，六月都是一個重新整頓自己、再出發的好時機，請記得「自己最初的模樣」，別輕易遺棄夢想、忘卻初衷，更別讓因內心築的高牆，而錯過了波瀾壯闊的風景，推薦以下書單給想要重拾青春熱血、追夢的您。

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