年邁母親的深刻懊悔！日本芥川賞得主溫情鉅獻

2019-06-11 09:11 聯合新聞網 讀.書.人



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「媽只對哥哥偏心」，這是直美心中最不滿的地方，也是桃子最想對阿母說的。 桃子拿著話筒發愣，望向遙遠的另一端。

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什麼是「玄冬小說」？「玄」是黑色之意，「玄冬」指的是有如冬天般深沉平靜的遲暮之年，而「玄冬小說」則是與「青春小說」相對的全新文類，描寫經歷人生風浪後的坦然與爽利，讓人覺得「即使上了年紀也不壞」。這本《我啊，走自己的路（おらおらでひとりいぐも）》正是玄冬小說。

這股新文類風潮來自作者若竹千佐子，以63歲高齡始從事文學創作，曾獲日本文壇榮譽獎項文藝獎與芥川賞，是目前最年長的文學新人。歷經跌宕人生歲月淬鍊，領悟晚年生活的樂趣，享受全然的自由與最熱鬧的孤獨後，將晚年生活點滴一一寫入在書中......。

文／若竹千佐子

阮阿母……我母親是個強勢的人，老愛發號施令，巴不得全世界都聽她的話。

桃子的靠山──阿嬤死得早，所以桃子得成天看母親臉色。小時候，只要頭上的髮夾有點女孩子氣，母親就會氣呼呼地一邊大罵，一邊動手扯下來。母親對於桃子隨著年紀成長為女人一事感到異常恐懼。

桃子覺得自己好像有哪裡壞掉了。受到這一點的影響，至今她還是不敢做自己，不知該如何面對自己女性的那一面。

做自己，是桃子最大的難關。有些小學生在重要場合會緊張到同手同腳，對此，桃子可是一點都笑不出來。

「不能讓直美步上我的後塵。」想歸想，做起來卻沒那麼簡單。

到頭來，還是只能將自己的期望強加在女兒身上。

穿上蕾絲滾邊的裙子，是桃子小時候的夢想。

小時候受到母親過度壓抑，長大後便對女兒過度給予，說穿了就是這樣而已。不知不覺中，桃子也變成了依自己喜好控制女兒的媽媽。

一模一樣。母親傳給女兒，女兒又傳給孫女。

為什麼會這麼像？簡直活像傳染病。為什麼？有時，桃子滿腦子都是這件事。阮調查過，也想過了，充分挖掘過自己的內心。在桃子心中蠢動的三姑六婆，開始擠出聲音說話：

「真相大白的那一天，妳還記得嗎？阮永遠忘不了那一天。」

「人生就是有些無形的陷阱。阮一腳踏入了陷阱。」

「當年一無所知。無知就是一種罪過。妳可知阮多後悔？阮一把鼻涕、一把眼淚地在這個房間跑來跑去，還一邊嚷著：『革命！革命！』」

「那天的事情我永遠忘不了。啊，沒錯。但是該怎麼告訴直美才好？」

桃子感到困惑。

「媽，那個……」

這回，輪到電話另一頭的直美吞吞吐吐。

「……突然講這個很抱歉，但那個……能不能借我錢？」

桃子大可一口答應，卻猶豫了起來。

「我覺得小隆有繪畫天賦，所以想讓他去市區知名的繪畫教室上課，打好底子。但我打工的薪水不夠付報名費和每個月的學費，媽，能不能借我錢？」

「……」

桃子無法馬上答應。她絕非捨不得那些錢，只是不知怎的，腦中浮現了沙也加的臉龐。

「媽，拜託妳。」

「……」

電話另一端傳來直美的呼吸聲。

看來，沉默一點一滴傷害了直美的心。桃子握著話筒的手開始顫抖。

「什麼嘛，換做是哥哥，妳早就借了。」

心中浮現不祥的預感。話鋒轉往桃子最不願意碰觸的方向，彷彿沖進瀑布底下的急流，再也出不來。她咬住下唇。

「難怪妳會上詐騙集團的當。

「妳根本就不在乎我……」 書名：《我啊，走自己的路（おらおらでひとりいぐも）》作者：貝蒂‧德傑尼勒斯（Betty DeGeneres） 出版社：圓神出版出版時間：2019年06月01日 分享 facebook

鏘！耳邊響起電話猛然掛斷的聲音。

桃子依然拿著聽筒抵住耳朵，呆若木雞。

直美又離我遠去了。一股濃烈的情緒從腦中一閃而逝。

那不是悲傷，她早就習慣悲傷了。那股情緒，是「啊，原來如此啊」。它在桃子腦中流動，靜靜喚起點點滴滴的回憶。

詐騙集團。沒錯。

比直美大兩歲的兒子正司從大學休學後，一時之間斷了音訊。「媽，妳別再逼我了。」桃子永遠忘不了他離家時留下的話。

現在正司在別的縣市工作，雖然也會打電話回來，但很少回家。即使回家，也不再像小時候那樣對桃子敞開心胸。大概十年前吧，有人冒充正司打電話回家，宣稱不小心花光公司的錢，必須在事跡敗露前補回這筆款項。對方的語氣很急，於是桃子趕緊匯了兩百五十萬圓給另一個自稱是正司同事的男子。真是失策。

話說回來，怎麼這麼像呢？

「媽只對哥哥偏心」，這是直美心中最不滿的地方，也是桃子最想對阿母說的。桃子拿著話筒發愣，望向遙遠的另一端。

高中畢業後，桃子暫時住在家裡。她打算永遠留在家鄉。桃子按照母親的期望，去農會上班；四年後，她的工作也上了軌道，大家都對她的能力讚譽有加。當年農會合作社的商品是論斤秤兩賣，不論買的是鹽或砂糖，桃子總是刻意給客人多一點。客人很喜歡她，有些人甚至專門找她買東西。這件事似乎傳進了阿母耳裡。當時是點蚊香的季節，所以應該是夏夜吧？阿母苦口婆心地告誡桃子：「婚姻很無聊。」「妳還是一世人留在家裡工作比較好。」「這樣妳卡快活，對這個家也卡好。」阿母一字一句地慢慢說，不僅是為了說服桃子，也是為了說服自己。但這個家？這個家不是由哥哥繼承嗎？那不就是為了哥哥的家？桃子默默聽著，內心卻波濤洶湧。

那年秋天，有人來家裡替農會總幹事的兒子提親。對於那個人，桃子既不喜歡也不討厭，於是就答應了。婚事順利進行，聘金也收了，眼看再三天就要舉辦婚禮，卻響起了號角。什麼號角？東京奧運的號角。在號角的高聲催促下，她拋下婚禮會場與一切程序，飛奔離開家鄉。她什麼都沒想。那陣號角聲，讓她有了夢想。

桃子再也不想待在那裡。她想在阿母監視不到的地方重新開始。只要離開這裡，一定能找到華麗璀璨的新天地。她坐在搖搖晃晃的夜班火車上，反覆說服自己。

桃子嘲笑起年輕時那個光會做美夢，卻毫無計畫的自己。真令人傻眼。

桃子認為，人的情緒有股難以預料的巨大能量。人就像被那股能量驅動的陀螺，在人生的道路上轉呀轉的。至於轉去的方向是好是壞，人無法思考這種事，只能接受。然而，桃子想知道驅動自己的能量究竟是什麼，也想知道能量究竟如何轉變。畢竟她是當事人。

桃子摩挲麻痺的手臂，終於放下話筒，眼中也有了神采。

或許是不服輸吧。「直美要離開我了──」眼看自己就要變成洩了氣的氣球，另一個自己趕緊出聲鼓勵：「人生不如意事十之八九，還不是活得好好的？船到橋頭自然直啦。」桃子的求生意志所培養出的樂觀，滔滔不絕地對她說著。

●本文摘自圓神出版之《我啊，走自己的路（おらおらでひとりいぐも）》。欲知更多老母親在遲暮之年的幡然悔悟，立即試閱電子書

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