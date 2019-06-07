【周末好書選】不讓孤獨吞噬的能量書單
周末讀書新計畫。「udn讀書吧‧選書小組」每週將根據新聞時事、流行話題為讀者精選適合周末閱讀的好書，包含最新出版、暢銷排行榜以及限時折扣電子書，盡在「閱讀頻道周末好書選」。
農曆五月五日是端午，端午節的傳說很多，但最多人知道應該是為了紀念千年愛國詩人屈原投江的故事，相傳春秋時代，楚國愛國詩人屈原勸諫未成，反被楚國大王流放邊境，帶著滿腹冤屈和愛國情懷，說了那句千古名言：「舉世皆濁我獨清，眾人皆醉我獨醒」，隨後縱身投入汨羅江。可見屈原當時所面對如浪潮般襲捲而來的孤獨、委屈及悲憤，該有多沉重。
2019年的今日我們以包粽子、划龍舟來度過端午節之餘，也不該忽視這份「孤獨感」。你是否經常覺得「活著，心好累」、「對未來感到徬徨無依」、「滑手機看貼文串，別人生活多采多姿，自己卻一個人浪費一整天」......。
每一個人總會有「與孤獨相處」的時刻，其實你並不孤單，網路越發達的年代，我們就離孤獨越近，也越容易發現孤獨的存在。但是，世界這麼大，你為什麼要讓自己活得那麼小、那麼寂寞？美好的連假來臨，別讓孤獨吞噬了您，推薦以下選書給正在感受孤獨的您。
孤獨，但不寂寞 ！給你魏晉網紅們的頭條故事！
豆瓣高分作者北溟魚
半年即邁向十刷之最新力作
以文學之筆書寫歷史，撼動數十萬顆心
北溟魚寫的是魏晉名士風流，我們讀到的卻是每個鮮活生命樣本的繁複人生。看似調侃的筆觸裡，藏著一個有情有義的江湖世界。
古文大師兄祁立峰回來了，帶你看古人論戰、耍廢、發神文！
人生短短幾個秋，不嘴不罷休……江山美人的壯志豪情下，更多的是×話全開的歡樂日常！
古文所寫的內容，就是古代人們生活的樣貌，也是時代課題下，古人面對生存的掙扎。
厚植古文閱讀力，就更能洞悉現世的紛亂時局。跟著大師兄祁立峰，一招一招練出你的現世求生法則吧！
《國文超驚典：古來聖賢不寂寞，還有神文留下來》（聯經出版社，2019）
數位時代被科技壓力綁架？這本書，有解！
一天一個IDEA，去壓解膩不無聊！
數位時代，我們幾乎日日被科技與工作綁架，忙著上臉書發動態，用按「讚」數來刷存在感；忙著收發E-MAIL，藉此感受工作上的肯定與不可或缺。但，在這樣的生活高速轉動下，你真的快樂嗎？你有多久沒有慢下來，聽聽自己內心的聲音？
《活出這本書：最適合現代人的療癒練習》（圓神出版社，2019）
我就是我，就算渡過大海，說著另一種語言，也什麼都不會改變
台灣首位，獲日本群像新人文學獎優秀作。
作為女同志降生於世的趙迎梅從小便感到與世界格格不入，小學時經歷暗戀之人意外的死亡之後，從此便為死亡的念想所糾纏。高中時期與心儀的女孩交往，卻在畢業之後遭遇一場「災難」，使得命運從此轉暗。為了逃離過去，趙迎梅改名趙紀惠，在大學畢業後移居日本，融入日本職場生活，過著平靜的時光。然而過去的黑影終將追趕而至
十二種人格，就是十二條療癒之路。
華文界首創全新自我療癒法，幫助你面對困難、透視內在、轉化生命
用「12人格覺察療法」找到內在力量，做你自己的療癒師。
你也許不知道，我們其實都由十二種人格組成。
這十二種人格分別帶來不同的天賦，也為每一個人設計了專屬的挑戰。
每當你陷入困境、捲進情緒的漩渦，那都是你內在某個人格正在說話，試著提醒你忽略了什麼，並暗示轉機所在。正因十二種人格藉著各種生命情境，輪流演出不同的困境，
才讓我們有機會真正「認識自己」，從困境中走上療癒之路，也找回生命的主導權。
閱讀頻道‧療癒系作家推薦
聽過療癒系作家？是否在找尋找讀完能夠獲得心靈療癒的好書呢？
以下推薦3位療癒系作家與他們的作品，似乎他們都熱愛透過旅行排解孤寂、尋找自我，一起透過閱讀認識他們，更加瞭解自己吧！
肆一
三冠王！──誠品、博客來、金石堂TOP1作家
最強！──博客來2013年度10大暢銷作家唯一華人作家
「開始在一座城市裡面找尋那種鮮為人知的地點，發現了一處自己喜愛的小角落之後，從此你跟這個地方就有了關連，從此這座城市就是獨一無二的……就像是小王子馴養了狐狸一樣。」——肆一
Peter Su
BRAND、天下雜誌、Cheers駐站作家
「成長的路上，我們邊愛邊走、邊旅行邊思索，那些此刻還想不通的，或許都在那未知的前方。
於是我帶著過去和現在的我，一起踏上了這段旅程，抽絲剝繭去揭開心裡面的聲音，因為我知道總有個答案在某段路上。」——Peter Su
Peter Su
曾任大英博物館、倫敦國家藝廊研究助理、佳士得拍賣會策展人
一個靈魂的放遊，踏上千年朝聖之旅，在路上重新找回遺忘的自己
「旅行，流浪，不需要冠冕堂皇的理由，或為賦新詞強說愁的藉口。
有時候，離開，就是唯一的理由。我聽見，遠方的風聲，呼喚著。我看見，久違的自己，在路上等我。 」——謝哲青
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