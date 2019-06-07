【周末好書選】不讓孤獨吞噬的能量書單

2019-06-07 20:33 聯合新聞網 讀.書.人



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周末讀書新計畫。「udn讀書吧‧選書小組」每週將根據新聞時事、流行話題為讀者精選適合周末閱讀的好書，包含最新出版、暢銷排行榜以及限時折扣電子書，盡在「閱讀頻道周末好書選」。

農曆五月五日是端午，端午節的傳說很多，但最多人知道應該是為了紀念千年愛國詩人屈原投江的故事，相傳春秋時代，楚國愛國詩人屈原勸諫未成，反被楚國大王流放邊境，帶著滿腹冤屈和愛國情懷，說了那句千古名言：「舉世皆濁我獨清，眾人皆醉我獨醒」，隨後縱身投入汨羅江。可見屈原當時所面對如浪潮般襲捲而來的孤獨、委屈及悲憤，該有多沉重。

2019年的今日我們以包粽子、划龍舟來度過端午節之餘，也不該忽視這份「孤獨感」。你是否經常覺得「活著，心好累」、「對未來感到徬徨無依」、「滑手機看貼文串，別人生活多采多姿，自己卻一個人浪費一整天」......。

每一個人總會有「與孤獨相處」的時刻，其實你並不孤單，網路越發達的年代，我們就離孤獨越近，也越容易發現孤獨的存在。但是，世界這麼大，你為什麼要讓自己活得那麼小、那麼寂寞？美好的連假來臨，別讓孤獨吞噬了您，推薦以下選書給正在感受孤獨的您。

閱讀頻道‧療癒系作家推薦

聽過療癒系作家？是否在找尋找讀完能夠獲得心靈療癒的好書呢？

以下推薦3位療癒系作家與他們的作品，似乎他們都熱愛透過旅行排解孤寂、尋找自我，一起透過閱讀認識他們，更加瞭解自己吧！