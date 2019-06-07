親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
閱讀‧青鳥
中小學生讀物選介

新增2海漂死豬檢出非洲豬瘟 金門豬肉品暫停輸台1周

法網／擊退加克組合 詹詠然混雙二連霸寫歷史

【周末好書選】不讓孤獨吞噬的能量書單

2019-06-07 20:33聯合新聞網 讀.書.人

分享

周末讀書新計畫。「udn讀書吧‧選書小組」每週將根據新聞時事、流行話題為讀者精選適合周末閱讀的好書，包含最新出版、暢銷排行榜以及限時折扣電子書，盡在「閱讀頻道周末好書選」。

農曆五月五日是端午，端午節的傳說很多，但最多人知道應該是為了紀念千年愛國詩人屈原投江的故事，相傳春秋時代，楚國愛國詩人屈原勸諫未成，反被楚國大王流放邊境，帶著滿腹冤屈和愛國情懷，說了那句千古名言：「舉世皆濁我獨清，眾人皆醉我獨醒」，隨後縱身投入汨羅江。可見屈原當時所面對如浪潮般襲捲而來的孤獨、委屈及悲憤，該有多沉重。

2019年的今日我們以包粽子、划龍舟來度過端午節之餘，也不該忽視這份「孤獨感」。你是否經常覺得「活著，心好累」、「對未來感到徬徨無依」、「滑手機看貼文串，別人生活多采多姿，自己卻一個人浪費一整天」......。

每一個人總會有「與孤獨相處」的時刻，其實你並不孤單，網路越發達的年代，我們就離孤獨越近，也越容易發現孤獨的存在。但是，世界這麼大，你為什麼要讓自己活得那麼小、那麼寂寞？美好的連假來臨，別讓孤獨吞噬了您，推薦以下選書給正在感受孤獨的您。

《孤獨的風度：魏晉名士的卑微與驕傲》
《孤獨的風度：魏晉名士的卑微與驕傲》
分享

孤獨，但不寂寞 ！給你魏晉網紅們的頭條故事！

豆瓣高分作者北溟魚

半年即邁向十刷之最新力作

以文學之筆書寫歷史，撼動數十萬顆心

北溟魚寫的是魏晉名士風流，我們讀到的卻是每個鮮活生命樣本的繁複人生。看似調侃的筆觸裡，藏著一個有情有義的江湖世界。

《孤獨的風度：魏晉名士的卑微與驕傲》（臺灣商務印書館，2019）



《國文超驚典：古來聖賢不寂寞，還有神文留下來》
《國文超驚典：古來聖賢不寂寞，還有神文留下來》
分享

古文大師兄祁立峰回來了，帶你看古人論戰、耍廢、發神文！

人生短短幾個秋，不嘴不罷休……江山美人的壯志豪情下，更多的是×話全開的歡樂日常！

古文所寫的內容，就是古代人們生活的樣貌，也是時代課題下，古人面對生存的掙扎。

厚植古文閱讀力，就更能洞悉現世的紛亂時局。跟著大師兄祁立峰，一招一招練出你的現世求生法則吧！

《國文超驚典：古來聖賢不寂寞，還有神文留下來》（聯經出版社，2019）



《活出這本書：最適合現代人的療癒練習》
《活出這本書：最適合現代人的療癒練習》
分享

數位時代被科技壓力綁架？這本書，有解！

一天一個IDEA，去壓解膩不無聊！

數位時代，我們幾乎日日被科技與工作綁架，忙著上臉書發動態，用按「讚」數來刷存在感；忙著收發E-MAIL，藉此感受工作上的肯定與不可或缺。但，在這樣的生活高速轉動下，你真的快樂嗎？你有多久沒有慢下來，聽聽自己內心的聲音？

《活出這本書：最適合現代人的療癒練習》（圓神出版社，2019）



《獨舞》
《獨舞》
分享

我就是我，就算渡過大海，說著另一種語言，也什麼都不會改變

台灣首位，獲日本群像新人文學獎優秀作。

作為女同志降生於世的趙迎梅從小便感到與世界格格不入，小學時經歷暗戀之人意外的死亡之後，從此便為死亡的念想所糾纏。高中時期與心儀的女孩交往，卻在畢業之後遭遇一場「災難」，使得命運從此轉暗。為了逃離過去，趙迎梅改名趙紀惠，在大學畢業後移居日本，融入日本職場生活，過著平靜的時光。然而過去的黑影終將追趕而至

《獨舞》（聯合文學，2019）



《每一次困境，都是療癒的開始：遇見內在12種人格原型，重新找回生命主導權》
《每一次困境，都是療癒的開始：遇見內在12種人格原型，重新找回生命主導權》
分享

十二種人格，就是十二條療癒之路。

華文界首創全新自我療癒法，幫助你面對困難、透視內在、轉化生命

用「12人格覺察療法」找到內在力量，做你自己的療癒師。

你也許不知道，我們其實都由十二種人格組成。

這十二種人格分別帶來不同的天賦，也為每一個人設計了專屬的挑戰。

每當你陷入困境、捲進情緒的漩渦，那都是你內在某個人格正在說話，試著提醒你忽略了什麼，並暗示轉機所在。正因十二種人格藉著各種生命情境，輪流演出不同的困境，

才讓我們有機會真正「認識自己」，從困境中走上療癒之路，也找回生命的主導權。

《每一次困境，都是療癒的開始：遇見內在12種人格原型，重新找回生命主導權》（麥田／城邦出版社，2016）




閱讀頻道‧療癒系作家推薦

聽過療癒系作家？是否在找尋找讀完能夠獲得心靈療癒的好書呢？

以下推薦3位療癒系作家與他們的作品，似乎他們都熱愛透過旅行排解孤寂、尋找自我，一起透過閱讀認識他們，更加瞭解自己吧！

《最美的抵達，最近的遠方：五座歐洲首都的一日漫步》
《最美的抵達，最近的遠方：五座歐洲首都的一日漫步》
分享

肆一

三冠王！──誠品、博客來、金石堂TOP1作家

最強！──博客來2013年度10大暢銷作家唯一華人作家

「開始在一座城市裡面找尋那種鮮為人知的地點，發現了一處自己喜愛的小角落之後，從此你跟這個地方就有了關連，從此這座城市就是獨一無二的……就像是小王子馴養了狐狸一樣。」——肆一

《最美的抵達，最近的遠方：五座歐洲首都的一日漫步》（三采文化，2014）



Peter Su

《在顛沛流離的世界裡，你還有我啊》
《在顛沛流離的世界裡，你還有我啊》
分享

BRAND、天下雜誌、Cheers駐站作家

「成長的路上，我們邊愛邊走、邊旅行邊思索，那些此刻還想不通的，或許都在那未知的前方。

於是我帶著過去和現在的我，一起踏上了這段旅程，抽絲剝繭去揭開心裡面的聲音，因為我知道總有個答案在某段路上。」——Peter Su

《在顛沛流離的世界裡，你還有我啊》（布克文化出版，2018）



《因為尋找，所以看見：一個人的朝聖之路》
《因為尋找，所以看見：一個人的朝聖之路》
分享

Peter Su

曾任大英博物館、倫敦國家藝廊研究助理、佳士得拍賣會策展人

一個靈魂的放遊，踏上千年朝聖之旅，在路上重新找回遺忘的自己

「旅行，流浪，不需要冠冕堂皇的理由，或為賦新詞強說愁的藉口。

有時候，離開，就是唯一的理由。我聽見，遠方的風聲，呼喚著。我看見，久違的自己，在路上等我。 」——謝哲青

《因為尋找，所以看見：一個人的朝聖之路》（時報出版，2018）




圓神出版聯經出版時報出版閱讀風向球端午節
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

主持人艾倫‧狄珍妮母親，從保守基督教徒到美國LGBT人權倡導領袖

2019-06-06 09:33

太美遭人厭？Angelababy曾因美貌上法庭

2019-06-05 11:41

韓劇《她的私生活》大結局，看原著小說回味追星愛情故事！

2019-05-30 09:08

朕即是真理！「黃阿瑪」的後宮日常

2019-05-28 09:05

羅毓嘉／《天黑的日子你是爐火》回首曾被禁止的愛情

2019-05-26 00:45

【周末好書選】使自己變強大的充實書單

2019-05-24 10:35

【舊朝往事】晚清教訓！還原喪權辱國的歷史悲歌

2019-05-23 12:25

【舊朝往事】重返大唐！開創貞觀盛世的千古明帝

2019-05-22 09:41

覺悟吧貓奴！貓的難搞個性是演化來的？

2019-05-21 09:07

【舊朝往事】清初傳奇！歷經三皇百轉千迴的草原兒女

2019-05-20 15:11

愛，不只平等更有顏色！台大教授教你從愛情三原色看你的風格

2019-05-20 09:11

【周末好書選】瞭解國際貿易戰與救贖書單

2019-05-17 11:14

韓國瑜用心市政，5月好書推薦這本接軌國際

2019-05-14 15:56

【舊朝往事】遊歷明朝！看見轉危求安的朱明王朝

2019-05-14 09:07

甩開老氣妝感！超模校長化妝術教你一秒變身時尚美少女

2019-05-13 09:07

《神在》愛恨不計，有種關心我們稱為「母親」

2019-05-10 09:13

人類真是夠了！夏目漱石《我是貓》詮釋喵皇內心戲

2019-05-08 16:08

為愛受盡委屈？《愛情戒律》教你曖昧的正確使用方式

2019-05-06 09:11

女總裁創職場新高度　致勝關鍵全靠這個

2019-05-02 12:38

日本天皇靠改年號刷存在感？

2019-04-30 19:38

巴黎人從容優雅　從這些細節瞭解他們的時尚真諦

2019-04-29 09:22

【成就書坊】「開發中國家」是過時標籤？最新分類應該這樣使用

2019-04-25 19:55

《半澤直樹》作家新作　反思工作正義與職場潛規則

2019-04-24 11:41

【月讀好書】《土裡的私釀》爬梳電影藝文，領略文學微醺

2019-04-23 21:10

想要易瘦明星體線？跟Kimiko這樣做小角度運動

2019-04-22 12:33

《我們與惡的距離》吳慷仁坦言 律師堅持最難懂

2019-04-20 09:13

【成就書坊】不需媽祖託夢　郭台銘靠這招打造鴻海霸業

2019-04-18 18:33

年輕職場女性價值高？擺脫年齡騷擾從心出發

2019-04-18 09:11

前閣揆張善政樂於挽袖做事　靠這個撫慰災民

2019-04-17 09:11

不守規矩又怎樣？女神卡卡的創意反叛學

2019-04-16 09:11

渣男別裝了！抓住這幾個重點遠離「地雷情人」

2019-04-15 09:25

省旅費住青年旅館？酷炫「設計旅舍」才是首選！

2019-04-12 09:30

【成就書坊】機會留給敢開口的人　富蘭克林靠「拜託」贏得人心

2019-04-11 14:12

才貌雙全女神作家，最新力作媲美《茶花女》

2019-04-10 09:07

毛奇／四月好做梅

2019-04-07 11:52

焦桐／潤餅

2019-04-06 11:52

【成就書坊】江郎才不盡　創意靈感也能「管理」

2019-04-04 09:21

比起死亡，丈夫出軌更難讓人接受……

2019-04-01 10:21

賴清德任閣揆500天　民調「近10年來最耐操」

2019-03-29 11:38
看更多

熱門文章

真相只有一個 名偵探柯南來台灣辦案了!

2019-06-07 04:20

【端午點滴】王景新／外婆的粽子

2019-06-07 06:00

【我愛一個人煮-67】太陽臉／客家粿粽

2019-06-07 06:00

【文學台灣： 台東篇2】巴代／小溪床上的天天來

2019-06-07 00:12

王蘭芬／他的畫都挺好

2019-06-07 00:08

【聯副文訊】駱以軍、沈默 論劍談武俠

2019-06-07 00:16

【校園超連結】聞岫詩／吃太陽光的向日葵

2019-06-07 06:00

【青春名人堂】金磊／關於傷痕

2019-06-07 06:00

【慢慢讀，詩】吳緯婷／見習

2019-06-07 00:06

柯南來了！喚醒你的偵探魂

2019-06-06 23:56

【周末好書選】不讓孤獨吞噬的能量書單

2019-06-07 20:33

柯南聲優 陪你步步緝凶

2019-06-06 23:56

【聯副文訊】2019梁實秋文學獎開始徵件

2019-06-07 00:10
看更多

留言

Top