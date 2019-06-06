主持人艾倫‧狄珍妮母親，從保守基督教徒到美國LGBT人權倡導領袖

2019-06-06 09:33 聯合新聞網 讀.書.人



2017年歐巴馬總統特別頒發總統自由勳章給艾倫，表彰她對人權的貢獻。（圖／聯合報系新聞資料照片） 分享 facebook

我甚至收到了有生以來的第一封粉絲信： 有鑑於妳的女兒願意勇敢地站出來支持的所有事，以及媒體的大肆報導──這是一封給妳的短信，這封信來自一群看了《黃金時間》訪問的女孩子，我們想要告訴妳，我們每個人都願意驕傲地稱妳為媽媽。…

閱讀小貼士

脫口秀主持人艾倫‧狄珍妮（Ellen DeGeneres）不僅是最具影響力的主持人之一，身為公開性向的同性戀，她與母親貝蒂更是美國LGBT(註)人權的重要倡導者。艾倫的母親在新書《親愛的艾倫》中也訴說了自己虔誠基督教徒的身分如何使她經歷悲傷、抗拒、失望、憤怒、誤解，直到包容、接納與全面支持的心路歷程。

(註)LGBT是女同性戀者（Lesbian）、男同性戀者（Gay）、雙性戀者（Bisexual）與跨性別者（Transgender）的英文首字母縮略字。

文／貝蒂‧德傑尼勒斯（Betty DeGeneres）

我在那天──一九九七年五月一日──早上起床時，發現自己真的一夜成名了，我從一位名人的母親，變成了一位母親名人。簡直難以置信。這一切都只是因為我在《黃金時間現場》（PrimeTime Live）接受黛安．索耶（Diane Sawyer）的訪問，節目播出的時間就是前一晚，緊接在出櫃影集後播出。

群眾的回應異常正面且迅速──我們深感驚奇。每個人都問我為什麼能那麼冷靜地侃侃而談，他們想知道我是不是已經事先得知黛安會問什麼問題。不，我一一回答他們，我不知道她要問什麼；但因為我在談論的是我的孩子，所以我沒有理由緊張。又一次的，我直到這時還沒有意識到這件事帶來的影響有多大。我們知道這是首開先河的一集影集。但我認為，我們之中其實沒有人真正理解這一集影集具有多大的歷史意義，或者這一集對許許多多的人來說有多重要。

在接受黛安的訪問時，我絲毫沒有想像到我對於愛、支持與接納的簡單言論是在向社會大眾傳遞一個他們從來沒有聽過的訊息──或者應該說，他們從來沒有聽過任何人在如此公開的場合說出這些話。

從隔天開始，直至隨後的數天以及數個禮拜，我突然開始被路上和商店裡的陌生人認出來，他們紛紛對我表達謝意，想要把他們的故事告訴我。有些人的父母很支持他們，他們會開心地告訴我這件事。有些人的父母並不支持，他們會說：「真希望我媽跟妳一樣。」接著我們便會多聊一點。甚至有些並非同性戀者也非同性戀者家人的人也會想要告訴我，他們有多欽慕艾倫──有多欽慕我對她的大力支持。

我甚至收到了有生以來的第一封粉絲信：

有鑑於妳的女兒願意勇敢地站出來支持的所有事，以及媒體的大肆報導──這是一封給妳的短信，這封信來自一群看了《黃金時間》訪問的女孩子，我們想要告訴妳，我們每個人都願意驕傲地稱妳為媽媽。

──貓藍樂團（CAT B`LUES）的女孩們

週六我在逛魯明戴爾百貨公司時，行經兩位站在珠寶櫃的年長女人身旁，湊巧聽到其中一人對另一人說：「是她。是她媽媽。」接著她抓住我的手臂道：「妳是她媽媽。」

我自然承認了──我們都沒有說出「她」的名字。

在一場派對上，一名年輕男子走到我身旁向我自我介紹，他告訴我雖然他媽媽知道他是同性戀，但她從來沒有承認過這件事。他說，但在看過了我在《黃金時間現場》的受訪節目後，他媽媽隔天從俄亥俄州打電話給他，告訴他：「好吧，如果那個女人能在全國性的電視節目上說那些話的話，我猜你跟我也可以聊聊。」

根據估計，大約有四百萬人看了艾倫．摩根出櫃的那一集影集，其中有許多人沒有轉台，接著觀賞《黃金時間現場》，聽見了艾倫．狄珍妮與她的家人談論艾倫她自己在十九年前出櫃的事。電視台和迪士尼的高層打電話給影集導演吉爾．楊格，告訴他非常驚人的數據，他們說這一集影集的收視率之高相當於兩億八千萬的電影首週票房。破紀錄地轟動暢銷影集！

書名：《親愛的艾倫：就算妳與眾不同，我只會愛妳更多》作者：貝蒂‧德傑尼勒斯（Betty DeGeneres） 出版社：臺灣商務印書館出版時間：2019年06月01日 分享 facebook

接下來要說的還有艾倫派對。這是我第一次聽說全國最大的同性戀平權政治組織「人權戰線」（Human Rights Campaign）所做的偉大貢獻。我發現他們準備了派對禮包，內容物從艾倫瑣事小測驗、邀請函範本、派對海報到人權戰線的影片……等，應有盡有。一開始，他們預期禮包的需求量大概會是數百個；但實際需求量以及他們最後準備的數量超過了兩千五百個。阿拉巴馬州伯明罕當地的ABC電視台附屬公司拒絕播映此節目，一位極具企業家精神的年輕人凱文．斯諾（Kevin Snow）在一間飯店的舞廳安排了艾倫派對（Ellen Party），私下播映《艾倫》──透過衛星連線播放。將近三千位當地名人出席。（凱文告訴我，從那天開始伯明罕的同性戀社群變得更有組織與向心力。）

隔天早上，我親愛的朋友愛麗絲．希爾森（Alice Hirson），也就是艾倫在影集中的媽媽，活力充沛地打電話告訴我，她前一天晚上在西好萊塢一間夜總會參加了一場艾倫派對。夜總會裡的氣氛歡欣、擁擠且嘈雜。愛麗絲說：「我進到夜總會時想著，喔，不，我們到時候絕不可能聽見節目的聲音了。但節目開始的那一刻，會場安靜得連一根針掉在地上都聽得見。」她繼續描述說，當然啦，眾人看到搞笑的地方都哄堂大笑，但也有許多對話讓現場一片沉默。

●本文摘自臺灣商務印書館出版之《親愛的艾倫：就算妳與眾不同，我只會愛妳更多》。欲知艾倫母親的心歷路程，立即試閱電子書

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