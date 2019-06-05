太美遭人厭？Angelababy曾因美貌上法庭

2019-06-05 11:41 聯合新聞網 讀.書.人



（圖／聯合報系新聞資料照片） 分享 facebook

米勒主張，就女人容貌而言，十分裡的七分，正是介於美麗和平庸的「甜蜜點」。

閱讀小貼士

世人都愛看美好的事物。從社群軟體上竄起「網美」風潮來看這一點也不意外，義大利國寶導演朱賽貝·托納多雷的經典電影《西西里的美麗傳說》有句名台詞：「她有什麼罪過？她唯一的罪過就是太美麗。」有魅力的女子受到過多關注，因美麗遭罪是很稀鬆平常的事，因為人性即如此。

人性很複雜，你是你想像中的樣子嗎？你是別人眼中的樣子嗎？ 或者，你發現自己帶有幾種人性？在《十種人性：我們與善、與惡的距離各有多遠？》書中提及歸納出10種不同人性典型，發掘那些形塑我們想法和行動的力量 。

文／狄諤斯Dexter Dias

你不要太漂亮，那太迫人

「中街魚吧」是一間位於迪爾的古雅老式餐館。從凱撒大帝的部隊登陸處過去那裡，只需沿著A258 公路開車七分鐘。在店裡工作的是蔻蓋特（Florence Colgate）。有一陣子，十八歲的她，因為某一特點而受到國際關注。

「我寄去一張照片，」蔻蓋特說：「呃，沒化妝的那種，然後，我接到電話通知，說我從八千人裡闖進最後五強。」蔻蓋特從五名決賽佳麗中勝出，這促使一連串研究者，仔細檢視她容貌和五官的精確比例。

「我想我只是看著我的臉，然後看到我自己，」她說：「我根本看不到裡頭的科學。」

蔻蓋特贏得獨立電視臺（ITV）《洛琳秀》（Lorraine）的比賽，那是在尋找英國最「自然」的美麗—沒有化妝，沒有整形，就只是天生麗質的你。在獲勝之後，蔻蓋特，或者說至少是蔻蓋特的臉，出現在全英國各地Superdrug 連鎖藥妝店的海報和宣傳品上。

2015年在中國，大牌演員兼超級名模Angelababy（本名楊穎）經歷她一生最惱人的「試鏡」。（楊穎被譽為中國的金．卡戴珊，她那耗費三千一百萬美元的婚禮，可能是中國史上最昂貴的，並有線上直播。）

在中國醫學科學院，楊穎公開接受一連串侵入式檢驗。當時楊穎被迫上法院，控告大連瑞麗醫療美容門診部有限公司誹謗，因為該醫美診所宣稱她做過整形手術：「Angelababy 整形失敗，網友稱下巴極不自然。」

楊穎需要保衛她形象的可信度，亦即其美麗（臉孔）的自然性。

越過太平洋，在美國西岸這裡，史丹福大學MBA 暨矽谷財富管理師米勒（Michelle Miller），也讓自己捲入爭議。她發明一種美的理論「七分理論」。

米勒是《承銷》（The Underwriting）部落格的作者，她的著名說法就是自稱能靠以下步驟，輕鬆踏進她那些男性角色的頭腦：第一步，關掉他80% 的大腦；然後第二步，把剩餘部分的一半拿來想著性。她揭露自己成功的祕訣，那就是「拿到七分」。你不要太漂亮，那太迫人、太惹人厭了，但你也不想要一張毫無魅力的臉。

你需要足夠魅力，才能得到注意，但也不要美得逼人而被劃掉。

米勒主張，就女人容貌而言，十分裡的七分，正是介於美麗和平庸的「甜蜜點」。

再越過另一片大洋，在大西洋彼端，傅尼（Laura Fernee）自稱偏離那個甜蜜點—不過是偏到高分端去。這位拿到倫敦大學第一級榮譽學位的前醫學研究科學家說，她的人生被容貌毀了。

書名：《十種人性：我們與善、與惡的距離各有多遠？》作者：狄諤斯Dexter Dias出版社：天下文化出版時間：2019年05月30日 分享 facebook

「事實就是，」這位三十三歲女性說：「我的美貌給我造成很大麻煩⋯⋯這不是我的錯⋯⋯外表這樣，我也沒辦法。」她還說，那些痴迷的男同事在她桌上留下「求愛禮物」。即便當她穿著刷手服在實驗室裡，他們依舊情不自禁，就連「我沒化妝，他們還是想勾搭我，全是因為我的自然魅力。我沒辦法阻止。」

拿到博士學位後，傅尼陸續工作於好幾家開發藥物的醫學研究公司。她對醫藥領域的興趣，源自母親罹患自體免疫疾病，因此她的研究深涉個人。然而，由於受不了太多矚目，傅尼離開科學研究單位，轉而著手寫書，論述臉蛋太美而工作不了的滋味。「他們只注意到我的樣子，」傅尼抱怨道：「他們眼裡只有我的臉。」

無可避免的是，傅尼因為膽敢直陳此事，而遭受強烈反彈。情況來勢猛烈。最能反映大眾惡評謾罵的《每日郵報》指出，她在一夜之間成了「英國最討人厭的女人」。

社群媒體上的評論如預料般大量湧入—「得了吧」、「你才沒那麼特別，親愛的」、「你妝太厚了」、「你看起來像我媽」。當中有人建議說，她那些問題裡，沒有什麼是不能藉由在臉上施加某種東西來「解決」的。那就是酸液。

●本文摘自天下文化出版之《十種人性：我們與善、與惡的距離各有多遠？》。欲知更多難以洞察的善、惡人性，立即試閱電子書

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