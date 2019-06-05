太美遭人厭？Angelababy曾因美貌上法庭
米勒主張，就女人容貌而言，十分裡的七分，正是介於美麗和平庸的「甜蜜點」。
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世人都愛看美好的事物。從社群軟體上竄起「網美」風潮來看這一點也不意外，義大利國寶導演朱賽貝·托納多雷的經典電影《西西里的美麗傳說》有句名台詞：「她有什麼罪過？她唯一的罪過就是太美麗。」有魅力的女子受到過多關注，因美麗遭罪是很稀鬆平常的事，因為人性即如此。
人性很複雜，你是你想像中的樣子嗎？你是別人眼中的樣子嗎？ 或者，你發現自己帶有幾種人性？在《十種人性：我們與善、與惡的距離各有多遠？》書中提及歸納出10種不同人性典型，發掘那些形塑我們想法和行動的力量 。
文／狄諤斯Dexter Dias
你不要太漂亮，那太迫人
「中街魚吧」是一間位於迪爾的古雅老式餐館。從凱撒大帝的部隊登陸處過去那裡，只需沿著A258 公路開車七分鐘。在店裡工作的是蔻蓋特（Florence Colgate）。有一陣子，十八歲的她，因為某一特點而受到國際關注。
「我寄去一張照片，」蔻蓋特說：「呃，沒化妝的那種，然後，我接到電話通知，說我從八千人裡闖進最後五強。」蔻蓋特從五名決賽佳麗中勝出，這促使一連串研究者，仔細檢視她容貌和五官的精確比例。
「我想我只是看著我的臉，然後看到我自己，」她說：「我根本看不到裡頭的科學。」
蔻蓋特贏得獨立電視臺（ITV）《洛琳秀》（Lorraine）的比賽，那是在尋找英國最「自然」的美麗—沒有化妝，沒有整形，就只是天生麗質的你。在獲勝之後，蔻蓋特，或者說至少是蔻蓋特的臉，出現在全英國各地Superdrug 連鎖藥妝店的海報和宣傳品上。
2015年在中國，大牌演員兼超級名模Angelababy（本名楊穎）經歷她一生最惱人的「試鏡」。（楊穎被譽為中國的金．卡戴珊，她那耗費三千一百萬美元的婚禮，可能是中國史上最昂貴的，並有線上直播。）
在中國醫學科學院，楊穎公開接受一連串侵入式檢驗。當時楊穎被迫上法院，控告大連瑞麗醫療美容門診部有限公司誹謗，因為該醫美診所宣稱她做過整形手術：「Angelababy 整形失敗，網友稱下巴極不自然。」
楊穎需要保衛她形象的可信度，亦即其美麗（臉孔）的自然性。
越過太平洋，在美國西岸這裡，史丹福大學MBA 暨矽谷財富管理師米勒（Michelle Miller），也讓自己捲入爭議。她發明一種美的理論「七分理論」。
米勒是《承銷》（The Underwriting）部落格的作者，她的著名說法就是自稱能靠以下步驟，輕鬆踏進她那些男性角色的頭腦：第一步，關掉他80% 的大腦；然後第二步，把剩餘部分的一半拿來想著性。她揭露自己成功的祕訣，那就是「拿到七分」。你不要太漂亮，那太迫人、太惹人厭了，但你也不想要一張毫無魅力的臉。
你需要足夠魅力，才能得到注意，但也不要美得逼人而被劃掉。
米勒主張，就女人容貌而言，十分裡的七分，正是介於美麗和平庸的「甜蜜點」。
再越過另一片大洋，在大西洋彼端，傅尼（Laura Fernee）自稱偏離那個甜蜜點—不過是偏到高分端去。這位拿到倫敦大學第一級榮譽學位的前醫學研究科學家說，她的人生被容貌毀了。
「事實就是，」這位三十三歲女性說：「我的美貌給我造成很大麻煩⋯⋯這不是我的錯⋯⋯外表這樣，我也沒辦法。」她還說，那些痴迷的男同事在她桌上留下「求愛禮物」。即便當她穿著刷手服在實驗室裡，他們依舊情不自禁，就連「我沒化妝，他們還是想勾搭我，全是因為我的自然魅力。我沒辦法阻止。」
拿到博士學位後，傅尼陸續工作於好幾家開發藥物的醫學研究公司。她對醫藥領域的興趣，源自母親罹患自體免疫疾病，因此她的研究深涉個人。然而，由於受不了太多矚目，傅尼離開科學研究單位，轉而著手寫書，論述臉蛋太美而工作不了的滋味。「他們只注意到我的樣子，」傅尼抱怨道：「他們眼裡只有我的臉。」
無可避免的是，傅尼因為膽敢直陳此事，而遭受強烈反彈。情況來勢猛烈。最能反映大眾惡評謾罵的《每日郵報》指出，她在一夜之間成了「英國最討人厭的女人」。
社群媒體上的評論如預料般大量湧入—「得了吧」、「你才沒那麼特別，親愛的」、「你妝太厚了」、「你看起來像我媽」。當中有人建議說，她那些問題裡，沒有什麼是不能藉由在臉上施加某種東西來「解決」的。那就是酸液。
●本文摘自天下文化出版之《十種人性：我們與善、與惡的距離各有多遠？》。欲知更多難以洞察的善、惡人性，立即試閱電子書
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作者簡介
狄諤斯Dexter Dias
英國御用大律師、皇家法院兼職法官、劍橋大學獲獎學者、犯罪小說家。曾任哈佛大學客座研究員，研究主題融合犯罪學、心理學、認知科學、演化學。
狄諤斯是知名人權律師，常受託處理涉及人權、謀殺、恐怖主義、違反人道罪和種族屠殺罪的重大案件，並且無償援助國際上遭受現代奴隸制、人口販運和暴力傷害的孩童與女性倖存者。常在許多攸關人權暨社會正義議題和女性受暴問題的全國性平台發言，批判英國人權保護制度的缺失。
狄諤斯主持並共同撰寫《律師公會人權委員會致國會FGM（女性外陰殘割）調查委員會報告》，大有貢獻於修法強化英國的保護機制。亦曾撰寫數份報告提交聯合國，並向聯合國婦女及女孩受暴問題特派調查員做簡報。
狄諤斯身兼數個關切人權的非政府組織的董事、代表或顧問，並在皇家法院與中央刑事法院擔任兼職法官，有權審理重大性侵害案件。曾入圍「自由與正義」年度著名人權律師獎，獲頒TMG「辯護與正義」傑出貢獻獎。
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