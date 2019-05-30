韓劇《她的私生活》大結局，看原著小說回味追星愛情故事！

2019-05-30 09:08 聯合新聞網 讀.書.人



韓劇《她的私生活》由(左)金材昱與朴敏英主演，即將迎接精彩大結局！（圖／聯合報系新聞資料照片） 分享 facebook

Shooting Star走紅後，其中又以閔俊最受歡迎，黑粉們最常掛在嘴邊的就是閔俊的整型傳言。拿出一看就知道沒有一個地方相像的照片，硬說是閔俊的國中畢業照，製造出整型的傳言。更驚人的是，很多人僅憑著照片上相同的名字，就相信那張照片是閔俊。…

閱讀小貼士

由朴敏英、金材昱主演的熱門韓劇《她的私生活》劇情來到尾聲，這部由追星衍生出的一連串浪漫愛情故事，改編自金瑆娟原作的小說《姐姐粉絲.com》。看完影劇還意猶未盡的人，快透過原著小說再次回味！（小提醒：小說與影劇當中的部分人物、背景的名稱及設定並不一樣唷～）

文／金瑆娟

結束了晚餐時段的工作，亞菈來到二樓的辦公室，坐在筆電前。閔賢要等到餐廳的整理工作和員工們的業務檢討會結束後，才會上樓。這中間至少有四十到五十分鐘的空檔。自從閔賢來了之後，可以隨心所欲使用電腦的時間減少了。幸好，這個不懂渾水摸魚的男人，在餐廳的工作結束之前，絕對不會進辦公室。所以，用過午餐後，到晚餐的尖峰時刻前，亞菈可以放心地沉浸在她的生活樂趣中。

今天又出現了什麼話題呢？

首先，她進入自己經營的「姊姊粉絲.com」。和以前偶像團體粉絲的生活相比，大家怎麼都那麼有幽默感？不過，那也是八年前的事了。當時只比喜歡的成員年長一歲，現在的話，唉，十根手指都算不清了。看著電腦視窗，不斷吃吃傻笑的亞菈，突地，臉上浮現一絲緊張。

標題：火大！

貼文者：阿姨就不行ㄇ？

Shooting的粉絲還是沒辦法不把閔俊當出氣包。講白一點，隊長的位置有什麼了不起？只要是年紀最大的成員就可以擔任。沒有給予隊長特別待遇就算了，只要出了什麼事，還得把「隊長我⋯⋯」、「身為隊長⋯⋯」之類的話掛在嘴邊。沉醉在把普通男人變成斷背山的CP遊戲裡，這是個人喜好，我都可以理解，但是，閔俊不照妳們的喜好行動，就是壞人嗎？

只要說出名字大家都會知道的某成員，在自己的個人網站上展開針對閔俊的批鬥大會。昨天的「飼養日記」節目中，閔俊對來自己房間作客的某成員說：「回你房間去。」這就是事件的起因。姊姊們，不好意思，可以容我大笑幾聲嗎？啊哈哈哈哈（我不是真的在笑）。

有誰可以解釋一下，「回你房間去」這句話到底哪裡冷淡殘忍了？

「飼養日記」是展現Shooting Star成員們飼養寵物犬樣貌的實境節目。文章中雖然沒有指名道姓（在『姊姊粉絲.com』裡，誹謗其他成員是違規行為），但是在「飼養日記」中，從閔俊口中聽到「回你房間去」這句話的成員是最年輕的朴俊亨。儘管如此，他跟閔俊也才差一歲。俊亨的粉絲網站中，最有名的有兩個，不過其中一個的管理員嚴格禁止CP遊戲，所以答案很明顯了。亞菈帶著冰冷僵硬的表情，進入那個問題網站。一般的小事連哼一聲都懶，經過各種考驗的姊姊粉絲們看了會如此激動的字句到底是什麼？然而，好奇心轉換成怒火並不需花費太多時間。俊亨向冷淡對待自己的閔俊表現出傷心的模樣是一種撒嬌，而表示從這天開始不再喜愛「俊俊CP」（就是閔俊與俊亨）的宣言還可以心胸寬大地包容，但是，偷偷散布那些容易讓黑粉們拿來大做文章的不實傳言，實在讓人壓抑不住怒火。

標題：說真的⋯⋯

貼文者：哈囉俊亨

閔俊好像確實不是在電視上看到的那種文靜個性。常常在現場追他們的朋友說，在休息室時，閔俊連笑聲都不一樣。那個常常去現場的朋友問閔俊是不是在演戲，他卻暴跳如雷，叫那個朋友不要胡說八道。不過，最近看「飼養日記」，我覺得他會被誤會不是沒有原因，不管是偶爾挑毛病的話語，還是對俊亨頤指氣使的時候，真的會讓我懷疑這真的是我所認識的閔俊嗎？

Shooting Star走紅後，其中又以閔俊最受歡迎，黑粉們最常掛在嘴邊的就是閔俊的整型傳言。拿出一看就知道沒有一個地方相像的照片，硬說是閔俊的國中畢業照，製造出整型的傳言。更驚人的是，很多人僅憑著照片上相同的名字，就相信那張照片是閔俊。這件事越演越烈，讓經紀公司不得不親上火線說明那張照片的主角和閔俊只是同名同姓。接下來出現的是雙重人格的謠言，他們說，閔俊靦腆的模樣是在意識到鏡頭的狀況下，故意裝出來的，現實生活中，他是個性情相當粗暴的人。乾脆大大方方說出來嘛！何必推託是朋友說的，幫自己留退路？迂迴地繞圈子更讓人覺得厭惡。隨著點擊的文章數增加，亞菈的臉色越來越紅。

書名：《她的私生活》作者：金瑆娟김성연出版社：春天/城邦文化出版出版時間：2019年5月2日 分享 facebook

標題：我很生氣！

貼文者：俊亨志喜

哪有人會用那麼冷淡的聲音，對因為無聊而來找自己玩的人說「回你房間去」？又不是私底下的場合，而是在公開節目，他的態度這麼冷淡，讓人不禁擔心收看這個節目的一般觀眾會以為俊亨受到霸凌。雖然我的個性不喜歡比較，但是現在卻很羨慕隔壁的隊長，不僅說話有條有理，還懂得捧自己的隊員。

「隔壁」指的是Shooting Star的對手──美少年俱樂部。不和美少年俱樂部互相比較，是雙方必須遵守的最基本禮儀。現在，比較就算了，居然還認為對方比較優秀，這當然是絕對不能做的禁忌。

現在是統統豁出去了嗎？

已經怒氣騰騰的亞菈，終於完全失去了理智。

●本文摘自春光／城邦文化出版之《她的私生活》。欲知更多小姐姐追星預見的浪漫愛情故事，立即試閱電子書

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