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朕即是真理！「黃阿瑪」的後宮日常

2019-05-28 09:05聯合新聞網 讀.書.人

(圖／取自時報出版《黃阿瑪的後宮生活：貓永遠是對的！》)
(圖／取自時報出版《黃阿瑪的後宮生活：貓永遠是對的！》)
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阿瑪雖然是皇上，但他的嗜好與許多貓咪都一樣：「喜歡霸佔箱型空間」……特別喜歡沒見過的新鮮事物，只要看到就會跑過去湊熱鬧，比如說久久才能見到一次的行李箱。

閱讀小貼士

「黃阿瑪的後宮生活」Facebook粉絲專頁自2013年創立以來，至今已突破133萬追蹤人次，在貓界「黃阿瑪」的名號可說是無人不知、無人不曉的程度了呢。

而飼養「黃阿瑪」的奴才志銘與狸貓，從2009年開始陸續收養米克斯流浪貓，至今形成現在所看見的7位「黃阿瑪的後宮成員」，書中除了七隻貓咪各種生活OS外，也透過書分享宣導正確養貓觀念，更分享喵皇們常讓奴才哭笑不得的日常趣事。

文／黃阿瑪；志銘與狸貓

後宮先後被尿摧毀的兩座沙發(2012-2016)。這個紅色沙發已不復存在。(圖／...
後宮先後被尿摧毀的兩座沙發(2012-2016)。這個紅色沙發已不復存在。(圖／取自時報出版《黃阿瑪的後宮生活：貓永遠是對的！》)
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後宮尿尿之亂

一直以來，後宮裡的沙發都像是受到詛咒般，從一開始的紅色布沙發，到後來的淺色貓抓布沙發，不論一開始多麼光鮮亮麗，到最後都會淪為貓咪們的亂尿之處。

記得剛換新沙發時，我們本想在上面灑滿貓草，來誘導他們喜歡這個新沙發，沒想到才差個幾秒鐘，阿瑪就搶先一步，不偏不倚地尿在沙發縫隙裡，那穩如泰山的姿態，與那堅定不移的眼神，好像說明著那就是他認證的「後宮大貓砂盆」，既然連阿瑪都尿得那樣理所當然，從此以後眾貓尿在上面，好像也就沒什麼奇怪的了。

剛開始他們（阿瑪、柚子、浣腸）尿在沙發，我們也不至於覺得太麻煩，畢竟貓抓布沙發有輕微的防水功能，只要用抹布擦乾就好，但日子一久，每天擦還是會覺得麻煩，所以我們直接在沙發上鋪著尿布，這樣一來，每天就只需要直接換尿布就好，省時又便利。

柚子躲進超髒的門縫中。(圖／取自時報出版《黃阿瑪的後宮生活：貓永遠是對的！》)
柚子躲進超髒的門縫中。(圖／取自時報出版《黃阿瑪的後宮生活：貓永遠是對的！》)
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柚子的秘密基地

柚子的調皮是人盡皆知的事實，他那鬼靈精怪的小腦袋瓜總是沒有極限，除了不斷發明有趣新奇的遊戲，也老是能發現令人匪夷所思的空間，在裡面盡情玩樂，像是辦公室拉門間的黑暗縫隙，就是柚子常躲藏的秘密基地，每次見他躲在裡面，都教人不知如何是好。

因為他想進辦公室騷擾Socles，也時常成功溜進浴室，所以我們對他的管控格外小心，深怕一不注意，就讓他進入禁區，造成難以收拾的殘局（像是Socles 崩潰、電線被咬壞、被亂尿）。

但柚子不僅體力好，腦袋也很聰明，屬於高智商的智慧型犯罪者，犯罪手法總是獨具創意，因此也常常成為眾貓模仿的對象。

(圖／取自時報出版《黃阿瑪的後宮生活：貓永遠是對的！》)
(圖／取自時報出版《黃阿瑪的後宮生活：貓永遠是對的！》)
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書名：《黃阿瑪的後宮生活：貓永遠是對的！》作者：黃阿瑪；志銘與狸貓出版社...
書名：《黃阿瑪的後宮生活：貓永遠是對的！》
作者：黃阿瑪；志銘與狸貓
出版社：時報文化
出版日期：2018年2月2日
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被塞滿的行李箱

阿瑪雖然是皇上，但他的嗜好與許多貓咪都一樣：「喜歡霸佔箱型空間」，從以前賴著不走的系列影片裡就可以發現這件事情，而他又特別喜歡沒見過的新鮮事物，只要看到就會跑過去湊熱鬧，比如說久久才能見到一次的行李箱。

當行李箱擺滿了衣物，既是箱型空間，又可以讓他在裡頭被緊密包覆，完全滿足了貓咪喜歡的各種條件，阿瑪會直接將行李箱當成行宮入住就寢。看到這個畫面，即使正趕著出門，還是會先拿出手機或相機來拍個幾張照片，記錄下阿瑪把自己當成行李的這個片刻，只是這段時間通常會維持好幾個小時，也讓我們在這段時間一直天馬行空想著：「如果能用這個方式，帶著貓咪們出國玩，那該有多好啊！」

不過這事情如果發生在奴才很容易對貓毛過敏的話，可能就是一件非常可怕的事情了，因為他會在行李箱內留下大量的貓毛喔。


●本文摘自時報文化出版之《黃阿瑪的後宮生活：貓永遠是對的！》，請勿轉載。欲瞭解更多黃阿瑪的後宮生活，立即試閱電子書


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作者簡介

貓界聖上──黃阿瑪

流浪兩年多後被奴才迎接回宮，

從此奠定在後宮堅不可摧的地位。

黃阿瑪的後宮生活粉絲團除了記錄阿瑪和眾後宮佳麗的恩怨情仇，

也記錄著奴才們照顧後宮的各種喜怒哀樂和悲歡離合，

並宣揚萬睡皇朝的理念──「領養代替購買」。


奴才作者──志銘與狸貓

後宮最好用的兩位奴才是同事， 在「米花映像」持續服侍著阿瑪和後宮們， 負責拍攝後宮眾貓的生活照片、影片和插畫。

雖然頭銜是創意總監和設計總監， 實際上最拿手的工作是清貓砂、剪指甲及處理後宮所有麻煩事， 透過阿瑪和後宮們的生活日常， 讓更多人認識貓咪、愛貓咪，並且對他們多點耐心和理解心。


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