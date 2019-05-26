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羅毓嘉／《天黑的日子你是爐火》回首曾被禁止的愛情

2019-05-26 00:45聯合新聞網 讀.書.人

圖／Unsplash
圖／Unsplash
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畢竟那已經很久，很久了。我在國文課本的天地邊上，瘋狂也似地寫下無數個他的名字。不可能是甚麼課文的默寫，蘇東坡，杜甫，李白，陶潛。而是他，是他令我書寫他名字的最後一個字使我著魔。那時才明白，魔性都是因愛而生。

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2019年5月17日，臺灣成為第一個開放同性婚姻的亞洲國家，5月24日正式生效，陸續有不少對新人在這幾日產生，5月25日這天，在凱達格蘭大道上席開160席的「同婚宴」，現場有1600人現場舉杯狂歡慶賀、舞動彩虹旗。

但，在這之前所有的漫長歲月中，同性婚姻都是沒有保障的禁忌愛情。羅毓嘉在《天黑的日子你是爐火》這本書中，回顧過往的愛情、人生，包括一段他與一個家族繼承人間的故事…...。

文／羅毓嘉

然後，他們都結婚了

可是我們還沒。

農曆年前夕，農民曆上幾個好日子頭顱排著頭顱，像趕著把整座城市掀起來也似，喜氣洋洋的紅色炸彈滿天飛，每個婚宴廣場接完一攤又是一攤。午市也好，晚市也罷，新人們笑臉盈盈踏下禮車，進場了，換過幾套禮服，送客了――也或許是，或許是死黨三五群的接力，又再踏上另一場私人的筵席，鬧洞房去也。

不想承認的是，或許是年歲到了，身邊朋友們像水餃下鍋那樣接二連三便跳進婚姻。比如說，高中學弟和他相守超過十年的女友結婚了，比如說大學那幾套班對，在臉書上廣發邀請，說是請老同學們一起來見證我們大喜的時刻，兼是當同學會吧。更有的，赴美求學的小學同學，在加州的某高爾夫俱樂部辦了場夢幻派對一般的婚禮，接下來就要回台灣補場喜宴。

時候到了，老朋友們該有的禮數祝福不會少，該在喜宴酒酣耳熱間上台吐槽，講出新郎官過去都是把襪子塞在課桌抽屜裡、甚或新娘某次喝醉大種身邊友人草莓的糗事，肯定也不會缺。

年紀到了，一切顯得如此自然。他們都結婚了。

這樣挺好的。怎樣，都好。

卻還是有些人的婚禮，我們未曾知曉，亦不被通知，彷彿他們並不需要我們的祝福那樣，他們的婚禮靜靜地發生在世界的某處。也或許，必須靠著共同的友朋在下一次婚宴聚首時說溜嘴的消息，我們才知道，啊，那個某某，竟然也結婚了。也想問，為何不告訴我呢為何不容許我們知悉，為何不同意我們的臉書交友邀請你是在閃躲著甚麼逃避著甚麼呢，是因為，是因為從前那個深藏的某某，並不像是會結婚的那種人嗎，是嗎。

當我們談及那個某某。

他們有著不同的每一張臉。或許是彼時班上的少年同志，或許是自己高一時不可遏抑傾心的男孩，或許吻過，也或許不。或許是，甚麼都承諾過了甚麼也做過了，或許是那個每次到他班上，同學們會笑鬧著說，某某可能跟他親密的愛人同志在廁所擁吻吧，的那個人，然後在錯誤的某一天，他會說，我想我並不是，或許滴下眼淚也或許不，的那些人，他們也結婚了。

時間過去讓有些事情顯得如此理所當然。但也有些事情，是時間，讓它當中最為荒謬的甚麼變得更加明顯而突兀。

比如說，總有些人假裝自己不是。

或我慶幸他們可以選擇，選擇走不是的那條路。比如說。

那時我高一，時間的巨流裡瀰漫著錯誤的時光，傾斜的告解。男孩和男孩掛在籃球場邊的四樓欄杆相互傾訴。他說，我想念你。四層樓以下，少年們飛快地運著籃球，旋身投籃，進。進。然後我們同聲滴下眼淚。

那裡有著沉默的猶豫，彷彿他說了甚麼我沒聽明白。我說，甚麼。

他說，可我是長孫，不能跟你交往的。

畢竟那已經很久，很久了。我在國文課本的天地邊上，瘋狂也似地寫下無數個他的名字。不可能是甚麼課文的默寫，蘇東坡，杜甫，李白，陶潛。而是他，是他令我書寫他名字的最後一個字使我著魔。

那時才明白，魔性都是因愛而生。

但也並不一定。畢竟是我傷害了他，當那本寫滿了他姓字的國文課本，在走廊與走廊之間傳遞開來。各種訕笑，耳語，伸出的手指都如蝗災彌天蓋地而來，我以為荒季已到最底、最底了我說，這不是他該承受的。但為此我又買了一本全新的國文課本。再次寫上他的名字。不同的是，我只在家裡書寫，把他留在枕頭底下，想像一個名字擁抱著我如同我接受一個擁抱。

書名：《天黑的日子你是爐火》作者：羅毓嘉出版社：寶瓶文化出版時間：2...
書名：《天黑的日子你是爐火》
作者：羅毓嘉
出版社：寶瓶文化
出版時間：2016年3月22日
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預言總不會有錯我一次又一次重寫著文字紀事，嘗試把四散的文本拼湊起來，於是我看見駭人真相。我不哭不笑無言無語，仰頭飲盡杯中之水，彷彿他在我座位前方不斷滴落的汗水。

愛逾越了夜暗的紅線，我能夠擁抱並接受他的擁抱嗎？

人生是如此地緩慢，記憶即使坍塌，也終會有一些斷垣殘壁賸下吧。

我記得很清楚，某次我陪著他去淡水，而僅有我一人的回程路上，鄰座的孩子驚呼著：「有飛機欸，飛機。」我順勢看了一眼，是飛機暗暗割開了廣闊的天空，流出藍色的血液。在這通往城外與城內的捷運道上，是他看過的第幾架航空器呢。其實並不需要去算了。那不是一架我們所能共乘的班機。那飛行的異度，也就與我無關。

彷彿我們能夠重回童真時代。

但不能夠。昔日的典型皆已毀壞，現在我只知道一件事情：我曾那樣喜愛他，直到他成為一個頂天立地的男人，有了妻小，我看著他在臉書上張貼種種幸福的時刻，都能讓我將向晚修成洪荒。


●本文摘自寶瓶文化出版之《天黑的日子你是爐火》。欲知更多李鴻章超越那個時代菁英階層的見識與經歷，立即試閱電子書

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作者簡介

羅毓嘉

1985年生，建國中學紅樓詩社出身，政治大學新聞系畢，臺灣大學新聞研究所碩士。現於資本市場討生活，頭不頂天，腳不著地，所以寫字。曾獲中國時報人間新人獎。作品散見於各報副刊，並曾數度選入年度《臺灣詩選》、九歌《年度散文選》，以及《台灣七年級新詩金典》等。

著有現代詩集《我只能死一次而已，像那天》（2014）、《偽博物誌》（2012）、《嬰兒宇宙》（2010），散文集《棄子圍城》（2013）、《樂園輿圖》（2011）（以上皆由寶瓶文化出版）。2004年曾自費出版詩集《青春期》。


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