【周末好書選】使自己變強大的充實書單

2019-05-24 10:35 聯合新聞網 讀.書.人



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國際巨星蔡依林與近期爆紅知識型YouTuber理科太太合作發佈訪談短片，影片上傳即上發燒影片，目前已累積超過252萬觀看人次。光鮮亮麗的巨星形象並非一蹴可就，而蔡依林內心也有鮮為人知的脆弱面，在影片中揭露自己不安全感又封閉的曾經，並以過來人身份分享在低潮時可以選讀好書，幫助自己度過難關。

(右)蔡依林與理科太太合作短片擷取畫面。（圖／聯合報系新聞資料照片） 分享 facebook

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