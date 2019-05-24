親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介
讀書人專欄

同婚首日！陳雪：手續3分鐘 同志走了幾十年

NBA／暴龍雷納德35分逆襲 105:99三連勝公鹿聽牌

【周末好書選】使自己變強大的充實書單

2019-05-24 10:35聯合新聞網 讀.書.人

分享

周末讀書新計畫。「udn讀書吧‧選書小組」每週將根據新聞時事、流行話題為讀者精選適合周末閱讀的好書，包含最新出版、暢銷排行榜以及限時折扣電子書，盡在「閱讀頻道周末好書選」。

國際巨星蔡依林與近期爆紅知識型YouTuber理科太太合作發佈訪談短片，影片上傳即上發燒影片，目前已累積超過252萬觀看人次。光鮮亮麗的巨星形象並非一蹴可就，而蔡依林內心也有鮮為人知的脆弱面，在影片中揭露自己不安全感又封閉的曾經，並以過來人身份分享在低潮時可以選讀好書，幫助自己度過難關。

(右)蔡依林與理科太太合作短片擷取畫面。（圖／聯合報系新聞資料照片）
(右)蔡依林與理科太太合作短片擷取畫面。（圖／聯合報系新聞資料照片）
分享

每一個人都需要預留「擁抱脆弱」的時間，這不是示弱，不代表輸，美好的周末假期來臨，推薦以下選書給願意擁抱脆弱的您。

《脆弱的力量》
《脆弱的力量》
分享

理科太太 x 蔡依林真心推薦，擁抱自己的脆弱讓我們更強大

TED最受歡迎講者作品，成功者勇於追求不確定的冒險與夢想，內心必定承受不為人知的不安與脆弱。這本書點醒我們：「掙扎，才有希望；讓我們脆弱的，也讓我們偉大！」 在脆弱的時刻，我們找到自己的力量！

《脆弱的力量》（馬可孛羅／城邦文化，2013）



《人際剝削：為什麼我們離不開有毒的人際關係？78個原則，贏回人生主導權》
《人際剝削：為什麼我們離不開有毒的人際關係？78個原則，贏回人生主導權》
分享

強調以和為貴的華人社會中，扼殺關係的最大劊子手

領先全球，由洪培芸心理師首度提出，在華人文化中，總是以不公平，甚至是殘忍方式壓榨對方、扼殺彼此關係的「人際剝削」。！

《人際剝削：為什麼我們離不開有毒的人際關係？78個原則，贏回人生主導權》（寶瓶文化出版，2019）

延伸閱讀：解套緊張婆媳關係，找回人生主導權



《原來，我們都對自我誤解太深：從印度哲學思維，找回真實的自己》
《原來，我們都對自我誤解太深：從印度哲學思維，找回真實的自己》
分享

聚焦負面、腦補劇情是天性，其實最常向你情緒勒索，是‧你‧自‧己！

熊仁謙繼《別讓世界的單薄，奪去你生命的厚度》之後又一創新力作，面對人的諸般天性，作者透過印度哲學的洞見和覺察練習，為你和你的心提供了「你不需要這樣想」的靜心解方。

《原來，我們都對自我誤解太深：從印度哲學思維，找回真實的自己》（究竟出版／圓神出版出版，2019）



《驚人習慣力：做一下就好！微不足道的小習慣創造大奇蹟》
《驚人習慣力：做一下就好！微不足道的小習慣創造大奇蹟》
分享

小到不會失敗，讓生活、工作、健康大加分的好習慣養成術

亞馬遜電子書商業類暢銷榜第1名！靠「做一下就好」的概念，設計出「簡單到爆」的八步驟，讓你不再半途而廢。

《驚人習慣力：做一下就好！微不足道的小習慣創造大奇蹟》（三采文化出版，2015）





閱讀頻道‧強力推薦

是否正在找一本能在周末時間輕鬆翻閱、又能替自己充電的好書呢？

以下書單很適合投資在充裕的周末時光，推薦給正在尋覓好書的您！

《中華秩序：中原、世界帝國，與中國力量的本質》
《中華秩序：中原、世界帝國，與中國力量的本質》
分享

中國為何短期會強大，但長期卻脆弱、不堪一擊？

正在崛起、在美國貿易制裁下卻像紙老虎的中國，它的本質是什麼，它的力量真正代表著什麼，以及國際社會應該如何因應？「整個世界秩序的未來、以及人類文明的發展方向，都有賴於這個判定。」

《中華秩序：中原、世界帝國，與中國力量的本質》（讀書共和國／八旗文化出版，2018）



《炒股的智慧：教你持續、長期、穩定買股，讓錢自然流進來（新修典藏版）》
《炒股的智慧：教你持續、長期、穩定買股，讓錢自然流進來（新修典藏版）》
分享

長銷20年的股市經典，專業炒手25年的觀察與經驗總結

作者陳江挺投入炒股25年，其間大賺也大賠過，曾一天賠掉5萬美元而食不下咽，卻也開啟了炒股的成功之路。本書集結了他數十年來實際操盤中證明最有用的概念和分析，只要掌握這些技術與觀念，便能有效預測股價運動方向，提高致勝率！

《炒股的智慧：教你持續、長期、穩定買股，讓錢自然流進來（新修典藏版）》（遠流出版，2018）


《改變歷史的50種動物》
《改變歷史的50種動物》
分享

結合自然與歷史，告訴你動物如何改變世界文明的迷人故事集！

超過150幅典雅的繪圖、照片與藝術作品。從食用、醫療、商業與實用四個面向，分析動物對歷史的重大貢獻。

《改變歷史的50種動物》（積木文化／城邦文化出版，2013）




➽更多限時特惠電子書立即前往


炒股電子書理科太太擁抱脆弱

相關新聞

【舊朝往事】重返大唐！開創貞觀盛世的千古明帝

2019-05-22 09:41

【舊朝往事】晚清教訓！還原喪權辱國的歷史悲歌

2019-05-23 12:25

覺悟吧貓奴！貓的難搞個性是演化來的？

2019-05-21 09:07

【舊朝往事】清初傳奇！歷經三皇百轉千迴的草原兒女

2019-05-20 15:11

愛，不只平等更有顏色！台大教授教你從愛情三原色看你的風格

2019-05-20 09:11

【周末好書選】瞭解國際貿易戰與救贖書單

2019-05-17 11:14

韓國瑜用心市政，5月好書推薦這本接軌國際

2019-05-14 15:56

【舊朝往事】遊歷明朝！看見轉危求安的朱明王朝

2019-05-14 09:07

熱門文章

【舊朝往事】晚清教訓！還原喪權辱國的歷史悲歌

2019-05-23 12:25

【生活進行式】劉蕗娜／銀髮自助遊驚魂記

2019-05-24 06:00

【私の悲傷敘事詩】李紀／朱夏（下）

2019-05-24 00:05

【作家誌】多元創作奇才孤煙仁心：影視燃燒創作魂，閱讀當氧氣就對了

2019-05-23 14:32

辜懷群／由老戲《霸王別姬》至新老戲《項羽和兩個女人》

2019-05-24 00:29

【周末好書選】使自己變強大的充實書單

2019-05-24 10:35

金磊／為海洋培育一顆種子…應該是這樣吧？

2019-05-24 06:00

【慢慢讀，詩】蔡振念／在城市

2019-05-24 00:00

留言

Top