【周末好書選】使自己變強大的充實書單
周末讀書新計畫。「udn讀書吧‧選書小組」每週將根據新聞時事、流行話題為讀者精選適合周末閱讀的好書，包含最新出版、暢銷排行榜以及限時折扣電子書，盡在「閱讀頻道周末好書選」。
國際巨星蔡依林與近期爆紅知識型YouTuber理科太太合作發佈訪談短片，影片上傳即上發燒影片，目前已累積超過252萬觀看人次。光鮮亮麗的巨星形象並非一蹴可就，而蔡依林內心也有鮮為人知的脆弱面，在影片中揭露自己不安全感又封閉的曾經，並以過來人身份分享在低潮時可以選讀好書，幫助自己度過難關。
每一個人都需要預留「擁抱脆弱」的時間，這不是示弱，不代表輸，美好的周末假期來臨，推薦以下選書給願意擁抱脆弱的您。
理科太太 x 蔡依林真心推薦，擁抱自己的脆弱讓我們更強大
TED最受歡迎講者作品，成功者勇於追求不確定的冒險與夢想，內心必定承受不為人知的不安與脆弱。這本書點醒我們：「掙扎，才有希望；讓我們脆弱的，也讓我們偉大！」 在脆弱的時刻，我們找到自己的力量！
強調以和為貴的華人社會中，扼殺關係的最大劊子手
領先全球，由洪培芸心理師首度提出，在華人文化中，總是以不公平，甚至是殘忍方式壓榨對方、扼殺彼此關係的「人際剝削」。！
《人際剝削：為什麼我們離不開有毒的人際關係？78個原則，贏回人生主導權》（寶瓶文化出版，2019）
延伸閱讀：解套緊張婆媳關係，找回人生主導權
聚焦負面、腦補劇情是天性，其實最常向你情緒勒索，是‧你‧自‧己！
熊仁謙繼《別讓世界的單薄，奪去你生命的厚度》之後又一創新力作，面對人的諸般天性，作者透過印度哲學的洞見和覺察練習，為你和你的心提供了「你不需要這樣想」的靜心解方。
小到不會失敗，讓生活、工作、健康大加分的好習慣養成術
亞馬遜電子書商業類暢銷榜第1名！靠「做一下就好」的概念，設計出「簡單到爆」的八步驟，讓你不再半途而廢。
閱讀頻道‧強力推薦
是否正在找一本能在周末時間輕鬆翻閱、又能替自己充電的好書呢？
以下書單很適合投資在充裕的周末時光，推薦給正在尋覓好書的您！
中國為何短期會強大，但長期卻脆弱、不堪一擊？
正在崛起、在美國貿易制裁下卻像紙老虎的中國，它的本質是什麼，它的力量真正代表著什麼，以及國際社會應該如何因應？「整個世界秩序的未來、以及人類文明的發展方向，都有賴於這個判定。」
長銷20年的股市經典，專業炒手25年的觀察與經驗總結
作者陳江挺投入炒股25年，其間大賺也大賠過，曾一天賠掉5萬美元而食不下咽，卻也開啟了炒股的成功之路。本書集結了他數十年來實際操盤中證明最有用的概念和分析，只要掌握這些技術與觀念，便能有效預測股價運動方向，提高致勝率！
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